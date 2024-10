Rozpusťte ten ansámbl, radím Konečné. Maláčová je naše poslední šance, míní Škromach

Zatímco někteří sociální demokraté kvůli zvolení Jany Maláčové předsedkyní ze strany odcházejí, bývalý místopředseda Zdeněk Škromach jí naopak chce pomáhat. "Její volbu považuji za poslední šanci zachránit Sociální demokracii," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Podporuje spolupráci s šéfkou KSČM Kateřinou Konečnou i vznik jednotné strany. A vysvětluje, proč už se nestýká s Milošem Zemanem.

Nechystáte se jako jeden z nejviditelnějších podporovatelů nové předsedkyně Sociální demokracie Jany Maláčové na návrat do politiky?

Já už se do aktivní politiky nehrnu. S nějakými volbami už nepočítám.

Neoslovila vás s prosbou o spolupráci? V zákulisí se mluví o tom, že by měla nějakou "radu starších" jako konzultační skupinu.

S Janou jsme o ničem nemluvili. Je třeba dát novému vedení sto dnů hájení, aby začalo s přípravou na parlamentní volby, které budou pro naši stranu naprosto klíčové. Pokud ale bude potřebovat nějakou moji radu či zkušenost, tak samozřejmě rád pomůžu. Její volbu považuji za poslední šanci zachránit Sociální demokracii, aby se vrátila na scénu.

Na sjezdu jste hlasitě protestoval, když mluvil její protikandidát Jiří Dienstbier a varoval před spoluprací Maláčové s KSČM a její předsedkyní Kateřinou Konečnou.

Považuji takovou obavu za nesmysl a uměle vytvořené téma. Jiří Dienstbier a lidé kolem něj o tomto mluvili jen proto, aby téma využili k převzetí strany. Celou tuto jejich frašku považuji za "svinstvo" vůči Janě Maláčové. Také se s ní nemusíme ve všem shodnout, ale respekt členské základny k volbě předsedy či předsedkyně byl vždycky základem úspěchu naší strany. Těžko přesvědčovat voliče, že mají volit Sociální demokracii, když se navzájem sami pomlouváme.

Dienstbier na sjezdu namítal, že zvažovaná aliance je popřením základních sociálnědemokratických principů.

Já tuto skupinu lidí, jako je Jiří Dienstbier, Tomáš Petříček a další, považuji za pátou kolonu, která dlouhodobě stranu vnitřně rozkládá. Podle toho také vypadaly výsledky Sociální demokracie v posledních letech. Včetně toho, že 90 procent členů stranu opustilo, což je výsledek minulých vedení. Sešup začal už za Bohuslava Sobotky, kdy nevyužil potenciál, který jsme tehdy ještě měli v množství poslanců i senátorů. Dopadlo to tak, že někteří sociální demokraté jsou voleni, ale za jiné strany než za Sociální demokracii.

Ale uchová si Sociální demokracie svou tvář, pokud bude spolupracovat s Konečnou?

Nejde přece o žádné slučování s komunistickou stranou. Spolupracovat lze s každým, kdo umožní realizaci programu Sociální demokracie. Samozřejmě za předpokladu, že Česko má jasnou pozici v EU, stejně jako jasnou pozici v NATO. A na tomto Sociální demokracie trvá.

Ale Kateřina Konečná často útočí mimo jiné na naše členství v NATO.

Já už jsem jí několikrát v minulosti říkal, že je nejvyšší čas, aby ten ansámbl rozpustila a v Česku vznikla na levici jednotná sociálnědemokratická strana. Ten název komunistická bude vždycky mnoho lidí iritovat, je to umělé téma, které je ale ve vztahu k Sociální demokracii účelově živeno.

Pád Sociální demokracie, oživení komunistů V letošních volbách do Evropského parlamentu získala Sociální demokracie 1,86 procenta hlasů, celkem 55 tisíc. Lídr Lubomír Zaorálek dostal 15 tisíc preferenčních hlasů.

hlasů, celkem 55 tisíc. Lídr Lubomír Zaorálek dostal 15 tisíc preferenčních hlasů. Koalice Stačilo!, v níž dominuje KSČM, dostala 9,56 procenta , celkem 284 tisíc hlasů. Lídryně Kateřina Konečná získala 115 tisíc preferenčních hlasů.

, celkem 284 tisíc hlasů. Lídryně Kateřina Konečná získala 115 tisíc preferenčních hlasů. V posledních volbách do sněmovny v roce 2021 získala Sociální demokracie 4,65 procenta a KSČM 3,60 procenta. Ani jedna strana tak neuspěla.

Zemana si zprivatizovali

Vy si myslíte, že by se navzdory svým názorům mohla stát Konečná sociální demokratkou, jak se o tom zmínil například i Miloš Zeman v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz?

Podívejme se na Slovensko. Když přišel Robert Fico, v podstatě vymazal celou levici včetně komunistů a sociální demokracie tam vládla několik volebních období. Je to o silné osobnosti, která dokáže levici sjednotit.

Koneckonců Miloš Zeman jako předseda sociální demokracie v minulosti zavelel: Zdivočelí sociální demokraté z vandru domů! Výsledkem bylo, že vymazal velkou část extrémní levice a také strany typu republikánů Miroslava Sládka. Je to skutečně o tom, aby byl na levici opět silný lídr, který zatím chybí. Bez něj by Sociální demokracie nebyla.

Jana Maláčová by tím lídrem mohla ve vašich očích být?

Mohla, záleží ale, jak zvládne nadcházející měsíce. Mohlo by jí pomoci i to, že je žena. Levice mnohdy říká, že preferuje ženy, tak uvidíme. Je na ní, aby přesvědčila voliče, kteří nám utekli. Ti dnes považují za sociální demokracii ANO a ti radikálnější SPD. Tak to slyším na ulici, lidé mi to říkají. Tyto voliče musí Jana Maláčová přesvědčit. Nemá cenu se zabývat jinými voličskými skupinami různých pidistran, které ve skutečnosti téměř žádné voliče nemají.

Konečná zastává v některých věcech proruské postoje, například ohledně války Ruska proti Ukrajině. Neposune možná levicová koalice zemi více k Východu?

Já to nechci hodnotit. To je rétorika vládní koalice, která nemá žádná témata, takže svou vládu postavila na programu antibabiš a války. Čas ukáže, až to na Ukrajině skončí, jak to ve skutečnosti bylo.

Jak to myslíte?

Mně vadí, že jsme jako společnost stále kvůli něčemu rozpolcení, což vyvolá v lidech jen vzájemnou nenávist. Jestliže má někdo jiný názor, hned je označovaný za agenta Východu, což mi připomíná časy, kdy byli lidé označováni za agenty Západu. Nechme lidem právo říkat své názory. Víc k tomu nebudu říkat.

Patřil jste k lidem, kteří měli nejblíže k Miloši Zemanovi. Potkáváte se s ním?

Nejsem s ním příliš v kontaktu. Je obklopený lidmi, kteří si ho zprivatizovali. Rád se s ním potkám, ale dostat se k němu přes tyto lidi je docela komplikované.

