Lyžovačka za pakatel. S rozmyslem může rodina na skipasech ušetřit i dva tisíce denně

Požadovat za jednodenní skipas čtyřcifernou částku už není ani na tuzemských sjezdovkách žádné tabu. S trochou plánování se však dá srazit cena lyžovačky i na méně než polovinu. Ve známých střediscích, jako je Špindlerův Mlýn, Ještěd nebo Dolní Morava, si tak lze užít sněhu za podobné peníze jako na malých sjezdovkách.
Nejvíc se dá přirozeně ušetřit tam, kde jsou ceny skipasů nejvyšší. Nad tisíc korun za den si účtují známé resorty Pec pod Sněžkou, Tanvaldský Špičák, Klínovec, Plešivec či Dolní Morava. To jsou ovšem ceny platné v hlavní sezoně pro impulsivní návštěvníky, kteří si zakoupí skipasy až v daný den na pokladně střediska.
Právě z těchto cen vychází cenová mapa sestavená datovou redakcí Aktuálně.cz, která zahrnuje 202 skiareálů v Česku i blízkém zahraničí. Jen tak totiž může být srovnání férové i vůči skiareálům, které drží jednotné ceny bez ohledu na formu a datum nákupu.
V praxi se dá kromě lyžování během vedlejší sezony ušetřit především nákupem skipasu v předstihu online. Prodej přes e-shop je čím dál rozšířenější, letos jej spustilo například středisko Paprsek v Rychlebských horách. Elektronický lístek zde uspoří čekání ve frontě na pokladnu a navíc je o desetinu levnější. Nákup online tak v tomto případě téměř vynuluje meziroční zdražení.
Jde to i za polovic
Větší střediska navíc mají v e-shopu dynamické ceny, s nimiž lze uspořit ještě výrazněji. Například Špindlerův Mlýn nabízel v době psaní tohoto článku celodenní skipas na sobotu 28. února (tedy termín, kdy má jarní prázdniny polovina Prahy) za 880 korun namísto standardních 1690 korun při platbě na pokladně střediska. To je rozdíl bezmála 50 procent. O den dřív, tedy v pátek 27. února, si lze při včasném nákupu zalyžovat na Ještědu za 380 namísto 990 korun.
Riziko, které na sebe kupující bere nákupem v tak velkém předstihu, je přitom překvapivě malé. Poplatek za případné včasné storno činí v obou případech pouhých 30 korun.
Proměnlivý tarif, s nímž počítá v Česku nejrozšířenější lyžařský e-shop Gopass, do ceny promítá nejen to, jestli se jedná o víkend, svátek nebo prázdniny. Mezi další faktory patří počet skipasů prodaných na daný termín, aktuální vytíženost střediska, při malém předstihu také počasí a sněhové podmínky.
Včasným nákupem se dá bezpečně pod tisícovku dostat také v Dolní Moravě, ceny skipasů pro dospělé na únor zde začínají na 690 korunách. V případě Tanvaldského Špičáku a Klínovce jsou slevy menší, jednodenní permanentka stojí v e-shopu 1100, respektive 1090 korun, ovšem platí jakýkoli den v sezoně.
Pod tisícovku se v hlavní sezoně nedá dostat ani v resortu Černá hora – Pec pod Sněžkou, skipas vázaný na 28. února se v e-shopu nyní prodává za 1110 korun. V tomto případě nepomůže ani slevová karta Innogy, protože ta platí jen při nákupu v kamenné pokladně.
Zdražení v přijatelných mezích
Celodenní lyžovačka na domácích sjezdovkách vyjde čtyřčlennou rodinu v průměru na 2900 korun. Třetina skiareálů ponechala v platnosti loňský ceník, některé však zdražily i o více než 20 procent. To jsou hlavní zjištění vyplývající z velké cenové mapy 200 lyžařských středisek v Česku i blízkém zahraničí, které připravila datová redakce Aktuálně.cz.
Většina provozovatelů ovšem nadále drží cenu jednodenního skipasu i v hlavní sezoně mezi svátky pod touto hranicí. Průměr se letos pohybuje kolem 850 korun za dospělého a 600 korun za dítě. To je o pět procent více než vloni, pro čtyřčlennou rodinu to znamená zhruba o dvě stovky více než v minulé sezoně.
„Ceny skipasů zůstávají velmi podobné loňským nebo se zvyšují jen nepatrně. Za celodenní skipas lyžař zaplatí v průměru 750 až 1000 korun,“ uvedla při zahájení zimní sezony Asociace horských středisek ČR. Cenová mapa Aktuálně.cz jí dává za pravdu.
Několik středisek nicméně do ceníku sáhlo razantněji. V Mladých Bukách v podhůří Krkonoš chtějí namísto loňských 710 korun rovných 900 korun, zmíněný Tanvaldský Špičák zvedl cenu celodenního skipasu z 990 na 1200 korun, o více než desetinu šly ceny nahoru také v beskydských střediscích Severka a Karolinka, v krušnohorské Zadní Telnici, na lanovce Paprsek v Rychlebských horách nebo na šumavském Špičáku.
Na druhou stranu v desítkách středisek se lyžuje za loňské ceny. Patří mezi ně ta nejdražší, jako je Špindlerův Mlýn, Lysá Hora – Horní Domky, Klínovec nebo Dolní Morava, ale i malé rodinné areály, jako je Kubova Huť, Mariánky, Strážný, Kašperské Hory nebo Razula. V Kohútce dokonce zlevnili skipasy pro dospělé, v Černém dole dětské jízdenky a v Hodoníně na Českomoravské vrchovině obojí.
Doma levněji, v Alpách s větší jistotou
Pouze k jednocifernému průměrnému zdražení oproti minulé sezoně došlo i v okolních státech. Platí tedy to co vloni, tedy že domácí lyžování je stále o něco levnější než to za hranicemi. Rozdíl však není velký. Například na saské straně Krušných hor se lyžuje za podobné ceny jako na české straně. V polských a slovenských skiareálech jsou skipasy oproti tuzemsku dražší v průměru jen o desetinu.
Citelnější příplatek čeká zájemce o lyžování v Alpách, průměrná částka za jednodenní lístek pro dospělého se v rakouských střediscích zařazených do cenové mapy blíží 1400 korunám. Zato však návštěvníkům nabízejí často až vyšší desítky kilometrů upravených sjezdovek s menší závislostí na rozmarech počasí.
Rodiny s malými lyžaři pak u našich německy mluvících sousedů ocení výraznější slevy pro děti. Standardem bývá 50 procent, zatímco v Česku je to méně než 30 procent, na Slovensku a v Polsku dokonce jen 20 procent.
