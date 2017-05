"Elfové" vedou válku s ruskými trolly. Svou identitu tají kvůli kyberšikaně i výhrůžkám

před 16 minutami

V pobaltských státech se za poslední čtyři roky začali seskupovat takzvaní elfové, kteří bojují v internetových diskusích s dezinformacemi a ruskými trolly. Reportérům serveru Aktuálně.cz dva z těchto "lovců trollů" popsali, jak jejich činnost probíhá. "Nejsme placeni státem a nejsme ani oficiální vládní subjekt. Jsme lidé, co cítí svou povinnost ve volném čase pomoci v boji proti dezinformátorům a jejich lžím," popisuje jeden z nich, který v "civilním" životě pracuje jako inženýr.

Praha - Říkají si elfové a bojují proti Ruskem placeným trollům, rozsévačům lží a dezinformací, kteří se snaží rozvrátit litevský stát a zároveň vylepšit obraz Kremlu. Často jde o lidi s obyčejným zaměstnáním, co bezplatně věnují každý den několik desítek minut tomu, aby se do diskusí na sociálních sítích a zpravodajských serverech dostávala fakta, která trollové často překrucují bez ohledu na skutečnost či historii.

Litevští elfové Lidem, kteří šíří dezinformace a negativní nálady v diskuzích na internetu, se říká trollové. A právě proti těmto mytickým stvořením často bojovali ve fantasy románech či severských pověstech tvorové jménem elfové.

Proti dezinformacím se už v Litvě zapojily stovky dobrovolníků a nové buňky elfů spontánně vznikají po celé zemi. Členové ale většinou úzkostlivě tají svou identitu, aby předešli kyberšikaně, obtěžování a výhrůžkám jejich blízkým. Reportérům serveru Aktuálně.cz dva z elfů přislíbili osobní rozhovor jen pod zárukou nezveřejnění jejich identity (redakce totožnost dotyčných zná).

"V médiích jsou třeba témata, která se týkají naší vlády. U nich je i 80 % negativních komentářů a lží. Snažíme se proto diskusi vyvážit fakty a pozitivními komentáři. Aby vše prostě nevypadalo tak špatně," říká jeden z členů, který pracuje v litevské reklamní agentuře.

Organizace funguje na základě dobrovolnictví a litevská vláda ji nijak nesponzoruje. "Nejsem placeni státem a nejsme ani oficiální vládní subjekt. Jsme lidé, co cítí svou povinnost ve volném čase pomoci v boji proti dezinformátorům a jejich lžím," popisuje jejich motivaci druhý z nich, který se živí jako inženýr.

"Snažíme se jen chránit demokracii a způsob svobodného života. To je vlastně všechno," říká s tím, že nebojují proti Rusům, ale proti režimu, který se snaží šířením dezinformací posílit vliv v postsovětských zemích, které Rusko ztratilo. Proti Rusům však nic nemají. "Jsme proti tamnímu režimu a Kremlu, který se snaží otrávit naši zemi lží," říká.

Že trollové placení Kremlem skutečně existují, prokázala řada investigativních novinářů. Mezi nimi i finská novinářka Jessika Aro. "Trollové z Petrohradské farmy pracují za zhruba 400 eur měsíčně," řekla Aktuálně.cz Aro, která se tento týden v Praze účastní mezinárodní bezpečnostní konference Stratcom 2017.

Letáky o ráji v Rusku

Ruské dezinformace jsou v Pobaltí často propíraným tématem. Nedávno například prokremelská skupina poslala lidem do poštovních schránek pohlednice, které vyzývaly Litevce k přestěhováni do sousedního Ruska. "Ten leták hlásal, že je v Rusku řada věcí lepších. Jedná se o velmi demokratickou zemi, ve které je levnější jídlo i energie. Proti tomu vyjmenovali negativa našeho státu," popisuje dobrovolník jeden z příkladů.

Bojí se, že především staří lidé by na kampaň mohli reagovat pozitivně, protože na Sovětský svaz vzpomínají nostalgicky. "Zkuste se ale podívat do Kaliningradu. Vždyť to tam vypadá katastrofálně," ťuká si na čelo. "A to je jeden z důvodů, proč tuhle práci děláme, musíme lidem předávat fakta, ne jim něco zakazovat nebo upírat jiný pohled na svět," vysvětluje.

Podle elfů neexistují žádná alternativní fakta. "Řada komentářů od trollů jsou prostě lži, které pomáhají Kremlu. Snažíme se to změnit a napsat k tomu kontext a uvést všechno na pravou míru. Vyvážit rovnováhu sil, aby neměla navrch lživá realita, kterou trollové vytvářejí," varuje.

Fake news a dezinformace vnímají jako vážnou hrozbu i technologické firmy. Facebook i Google spouští osvětové programy a chtějí se v budoucnu pokusit označovat odkazy na věrohodné servery. S Facebookem bude spolupracovat v boji proti dezinformacím i české ministerstvo vnitra, které chce nebezpečné lži aktivně vyvracet.