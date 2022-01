Lipavský vyzval velvyslance v Číně ke zdrženlivosti a hájí vyslání Vojtěcha do Finska

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) telefonicky požádal českého velvyslance v Pekingu Vladimíra Tomšíka, aby se zdržel dalších takových výroků, jaké pronesl na podporu nadcházejících zimních olympijských her v Pekingu. Lipavský to řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Vyjádřil se také ke svým dřívějším výhradám ohledně vyslání některých lidí na velvyslanecké posty.

Tomšík podle projektu Sinopsis ještě loni v rozhovoru s čínským deníkem Beijing Daily řekl, že na žádost prezidenta Miloše Zemana vyjadřuje podporu blížícím se zimním olympijským hrám v Pekingu. Řada západních zemí se kvůli stavu lidských práv v Číně naopak rozhodla pro diplomatický bojkot her.

Podle Lipavského vyjádření velvyslance Tomšíka nezapadá do připravované revize vztahů s Čínou. "Nezapadá do toho. Také jsem mu obratem telefonoval a požádal jsem ho, aby se zdržel dalších výroků v tomto smyslu, a vyříkali jsme si to," řekl.

Na dotaz moderátora, zda je situace zralá na stažení velvyslance, přímo neodpověděl. "Já nemůžu panu velvyslanci zabránit v tom, aby prezentoval názor prezidenta republiky. Za zahraniční politiku odpovídá vláda a nejvyšší hlavou navenek je prezident," dodal.

"Prezident mi řekl, že pokud se nebude moci zúčastnit zimních olympijských her, tak mě prosí, abych z pozice velvyslance vynaložil všechny své síly na podporu zimních olympijských her," sdělil podle projektu Sinopsis Tomšík v rozhovoru, který se objevil v čínštině na webu Beijing Daily. Se Zemanem Tomšík údajně osobně probíral nadcházející olympijské hry, když byl v létě na dovolené doma v Česku.

"Nevím, jaká je daň za moje jmenování"

Lipavský se také vyjádřil ke svým dřívějším výhradám ohledně vyslání některých lidí na velvyslanecké posty v zahraničí, například v případě bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO). Toho bývalá vláda vyslala do Finska.

Nyní řekl, že jeho tehdejší kritické vyjádření pro Deník N bylo kritikou opozičního poslance, ale role ministra zahraničních věcí musí být v kontextu vládního politika a vztahu k Hradu. "Jedna věc je, jakým způsobem já ty věci vnímám osobně, a druhá věc je, jakou má potom člověk reálnou politickou sílu," řekl.

Související Lipavský nechce Vojtěcha jako velvyslance ve Finsku ani Zemanova muže na Ukrajině

Odmítl, že by byl slabým šéfem diplomacie. "Nastupující vláda vyslala poměrně jasný signál, že na minulé nominace se sahat nebude. Já se tedy soustředím primárně na to, aby nové nominace nepodléhaly politickým tlakům," řekl.

Odmítl, že by změnil názor. "Je to sdílená kompetence prezidenta a premiéra a já respektuji situaci," popsal. Premiér Petr Fiala (ODS) to podle něj "možná neřekl tak explicitně". "Každopádně jsme k tomu dospěli během našich vzájemných debat," dodal.

Prezident Zeman původně odmítl Lipavského jmenovat do ministerské funkce. Vytýkal mu například nízkou kvalifikaci. "Já nevím, jaká je daň za moje jmenování, protože jsem nebyl u jmenování pana premiéra s panem prezidentem. Já jsem rozhodně žádnou cenu při jednání s panem prezidentem nemusel dát," podotkl.