Lidovci chtějí jít do voleb v koalici se Starosty. Kdo se bojí, nesmí do lesa, prohlásil Bělobrádek

V Brně skončilo klíčové zasedání širšího vedení KDU-ČSL, jehož výsledek může zásadně ovlivnit podzimní parlamentní volby. Lidovci se rozhodovali, zda vytvoří se Starosty a nezávislými společnou stranu, se kterou by chtěli ve volbách konkurovat ČSSD i hnutí ANO. Dopoledne se jednání účastnil předseda STAN Petr Gazdík, který odpovídal na řadu otázek lidoveckých delegátů. Při odchodu nevyloučil možnost vzniku koalice s KDU-ČSL. Právě k této variantě se nakonec také lidovci přiklonili.

Brno – Výstaviště v Brně už bylo svědkem uzavření mnoha dohod. Ta, o níž v sobotu v jednom z tamních pavilonů rozhodli členové Celostátního výboru KDU-ČSL, může zásadně ovlivnit průběh podzimních parlamentních voleb. Lidovci navrhli vznik koalice se Starosty a nezávislými (STAN) Petra Gazdíka, byť STAN chtěl původně kandidovat v rámci jediné strany.

"Rozhodli jsme se pro přímou volební koalici se Starosty a nezávislými," oznámil po zasedání předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek s tím, že už informoval šéfa STAN Petra Gazdíka. "Toto je závěr našeho jednání. Budeme se bavit o tom, jestli tato přímá koalice je něco, o čem by s námi chtěli Starostové a nezávislí vyjednávat," dodal. Na otázku, zda se nebojí hranice deseti procent, které musí získat při volbách koalice, aby zasedla v Poslanecké sněmovně, zareagoval stručně: "Kdo se bojí, nesmí do lesa".

První místopředseda lidovců Marian Jurečka označil nabídku KDU-ČSL za odvážný a poměrně výrazný krok. "Rozhodli jsme se pro něj proto, že chceme, aby opravdu v České republice byla velice silná a výrazná altenativa pro voliče, kteří nejsou spokojeni se socialistickým proudem, který reprezentuje ČSSD, a se stranou, která nenabízí mnoho demokratických prvků," podotkl Jurečka.

Gazdík prosazoval vznik společné volební strany

STAN už na rozhodnutí KDU-ČSL zareagoval tak, že je připravený o této variantě jednat. "Toto rozhodnutí KDU-ČSL svědčí o její upřímné snaze, aby prodemokratické nesocialistické síly neztratily vliv na dění v naší zemi," pochvaloval si Gazdík.

Přitom o několik hodin dříve, v první části sobotního lidoveckého jednání prosazoval spíše jiný model, a to společnou volební stranu. Když ale odcházel, zmínil se o tom, že někteří lidovci nabízejí STAN místo vytvoření jedné strany vznik koalice, která by umožnila maximální zviditelnění značek obou stran.

"Řekl jsem členům celostátní konference, že my nejsme připraveni jít na kandidátku jakékoliv jiné strany, nejenom KDU-ČSL, ale ani TOP 09 a jiných stran," sdělil Gazdík, a dal najevo, že není ani proti koalici. "O tom naše orgány nerozhodly. Já bych k tomuto odvahu určitě měl. Ať se KDU-ČSL rozhodne jakýmkoliv způsobem, my o spolupráci stojíme. Když to nevyjde, nevidíme to jako tragédii," řekl.

Všechny možnosti jsou hratelné, tvrdil před zasedáním Bělobrádek

Už během zasedání bylo zřejmé, že většina lidovců se STAN ani s nikým jiným zakládat jakoukoliv novou stranu nechce.

Dnešní rozhodnutí celostátní konference @kducsl respektujeme, @STANCZ rozhodnou co nejdříve, míček je na naší straně https://t.co/e5swZGxHmQ — Petr Gazdík (@petrgazdik) February 4, 2017

"Všechny varianty, o kterých mluvíme, jsou hratelné. Dal jsem straníkům úvahu se všemi klady a zápory těchto variant. Bude záležet na tom, jaký tady bude konsensus, budeme hovořit o tom, co je teď nejvýhodnější pro Českou republiku," uvedl při příchodu na jednání předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek s tím, že názory v jejich straně jsou různorodé.

O tom svědčí například názor vlivného předsedy lidoveckého poslaneckého klubu Jiřího Miholy. "O možné spolupráci se STAN diskutujeme dlouho a já jsem něčemu takovému nakloněn. Ale i když jsem pro spolupráci, je dobré, abychom s definitivní domluvou nespěchali. Navíc si myslím, že nejlepší ze všeho by bylo, aby zástupci Starostů a nezávislých byli na naší kandidátce," sdělil v tomto týdnu Aktuálně.cz.

Dnes je pro někoho možná běžná sobota, ale pro budoucnost ČR dnes probíhá důležité v Brně důležité jednání, tak ať máme jasnou mysl. pic.twitter.com/2jJhOTCahD — Marian Jurečka (@MJureka) February 4, 2017

Problém je ale v tom, že vedení STAN na kandidátku KDU-ČSL nechce. Vyplývá to mimo jiné z tiskové zprávy STAN z tohoto týdne, ve které se mluví pouze o vzniku takzvané integrační strany, ve které by bylo ještě Sdružení nezávislých kandidátů – Evropští demokraté a další menší strany. V tomto duchu mluví také předseda STAN Petr Gazdík.

"My nejsme připraveni jít na kandidátky KDU-ČSL. Z našeho pohledu by to nic nového na českou politickou scénu nepřineslo, nebyla by to širší platforma, na kterou by mohly přijít další osobnosti z regionů," tvrdí Gazdík.

Lidovecké regiony jsou vesměs proti

Vzhledem k tomu je rozhodnutí lidovců očekáváno s ještě větším napětím. Hodně bude záležet na vystupování předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka, který jednání se STAN vedl. Ten se zatím vyjadřuje diplomaticky. Říká sice, že je pro společný postup obou stran, ale zároveň také mluví hlavně o tom, aby zástupci STAN a dalších spřízněných subjektů šli na kandidátku KDU-ČSL.

"Určitě jsme pro spolupráci, preferujeme účast dalších subjektů na naší kandidátce v důstojné a rovnoprávné pozici, která je právně i technicky jednodušší, než založení nového subjektu," zní zatím poslední stanovisko Bělobrádka. Na přímou otázku Aktuálně.cz, zda je tedy pro kandidátku KDU-ČSL s "hostujícími" politiky, nebo pro takzvanou integrační stranu, odpovídá dvojznačně. "Obě varianty mají klady i zápory. Důležité bude, co na to řekne naše celostátní konference," řekl.

Možnému spojení KDU-ČSL a STAN nejsou nakloněny ani regionální lidovecké organizace, které mají ve straně silné slovo. Když se jich ČTK zeptala, byly vesměs proti. Krajům vadí, že by značka jejich strany musela ustoupit. Na novou stranu by si prý voliči nezvykli.

"Krajský výbor se usnesl na podpoře spolupráce s hnutím STAN a dalšími. Neschvaluje ale založení speciální volební strany," sdělil předseda zlínských lidovců Jiří Stodůlka. "Tam my říkáme rozhodně, že ne," přidal se krajský předseda na Vysočině Jaromír Kalina. "Já bych nechtěl, aby se značka KDU-ČSL v těch volbách vůbec neobjevila, prosazuji to, abychom tam tu značku měli," míní předseda moravskoslezských lidovců Jiří Carbol. Podobně se vyjadřuje také krajský předseda na Liberecku Václav Nosek: "Jsme toho názoru, že bychom se ztratili za tím názvem."

I přes tyto výroky nelze vyloučit, že zástupci KDU-ČSL budou těsnou spolupráci se STAN prosazovat. Důležitou roli totiž hraje jejich obava z toho, že ve volbách nezískají tolik procent hlasů, aby mohli mít silné slovo při vyjednávání o nové vládě na podzim letošního roku. Se STAN a dalšími menšími stranami by mohli získat více hlasů – ale vyloučen není ani propad. Rozhodování je to tedy skutečně složité.

Má smysl, aby v Česku vznikl nový středopravicový subjekt, vždycky jsem byl příznivcem větších projektů a spojování stran, říká Pavel Bělobrádek. | Video: Daniela Drtinová | 16:19

autor: Radek Bartoníček