Chceme s lidovci vytvořit volební stranu, odhlasovali si Starostové. Chtějí konkurovat nejsilnějším

před 45 minutami

Zatím je to "pouze" plán Starostů a nezávislých. Jejich vedení si v úterním odpoledni odhlasovalo plán na vznik nového politického subjektu, ve kterém by s lidovci kandidovali v podzimních parlamentních volbách. Zda budou ale pro i lidovci, není zatím jisté. Jejich širší vedení se sejde v sobotu a bude o návrhu Starostů a nezávislých hlasovat. Pokud bude KDU-ČSL souhlasit, je pravděpodobné, že by se na politické scéně objevila "třetí síla", která by chtěla konkurovat hnutí ANO a ČSSD.

Praha - Předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík oznámil, že jeho strana si odhlasovala společný postup s KDU-ČSL v parlamentních volbách na podzim letošního roku. Podle Gazdíka STAN navrhuje vytvoření jednoho politického subjektu, který by ve volbách kandidoval. Zda budou souhlasit i lidovci, není jisté, jejich rozhodnutí by mělo přijít v sobotu.

"Pevně věřím, že toto je dobrý základ, který může přinést na českou politickou scénu uskupení, které bude konkurovat těm nejsilnějším hráčům," prohlásil Gazdík po zasedání vedení strany. Pro návrh hlasovalo v tajné volbě 83 procent účastníků jednání. Jak by se nová strana mohla jmenovat, nechtěl Gazdík říci, stejně jako nechtěl prozradit žádné další podrobnosti. "Bez toho, aniž by návrh na vytvoření nového subjektu odsouhlasila KDU-ČSL, nebudeme nic dalšího zveřejňovat," vysvětlil.

Z dění kolem společných "zásnub" obou stran je ale zřejmé, že výsledek jednání KDU-ČSL je nejistý, což bylo cítit i z výroků vedení Starostů a nezávislých. "Je možné, že oni si představují jiné parametry spolupráce," připustil první místopředseda STAN Vít Rakušan. Zároveň ale mluvil o tom, jak moc by si přál, aby lidovci na společnou cestu k volbám kývli. "Velmi doufáme, že KDU-ČSL vyslyší jasný signál od nás, a rozhodne se podobným způsobem jako my," uvedl.

Lidovci možná půjdou sami

Jednání mezi STAN a KDU-ČSL o možné spolupráci v podzimních parlamentních volbách probíhají oficiálně už několik týdnů. Jedním z hlavních problémů je ale najít způsob, jak by obě strany do voleb šly, zda by například vytvořily společný politický subjekt, nebo by kandidáti Starostů a nezávislých byli na kandidátce lidovců.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek se v dopisu straníkům před několika dny podle ČTK zmínil o možnosti, že by se kandidátky sestavovaly podle síly obou uskupení v jednotlivých krajích. Upozornil však na to, že jednání ještě nejsou uzavřená a není vyloučeno to, že lidovci nakonec budou na podzim kandidovat samostatně.

Podle Bělobrádka je kromě vzniku volební strany možné i nasazení členů STAN na lidoveckých kandidátkách. S tím ale vedení Starostů a nezávislých nesouhlasí. Právě takové postavení bylo jedním z důvodů loňského rozchodu STAN s TOP 09, které společně kandidovaly do Sněmovny v letech 2010 a 2013.

Bělobrádek naopak jasně vyloučil možnost sloučení KDU-ČSL s jinou politickou stranou. Není podle něj možná ani kandidatura koalice KDU-ČSL a STAN. Taková koalice by musela pro vstup do Sněmovny získat přinejmenším deset procent hlasů, protože u koalic se sčítají pětiprocentní hranice za každou ze stran, která se na nich podílí.

autor: Radek Bartoníček