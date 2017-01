TOP 09 by se podle průzkumu v lednu nedostala do sněmovny. Těm číslům nevěřím, říká Kalousek

AKTUALIZOVÁNO před 34 minutami

Lednový model agentury STEM přisoudil TOP 09 pouze 4,6 procenta voličů. Strana by tak nepřekročila pětiprocentní hranici a do sněmovny by se vůbec nedostala. Více hlasů by obdrželo i hnutí SPD Tomia Okamury, které by však rovněž nedosáhlo na poslanecký mandát. Volby by s téměř 30 procenty vyhrálo hnutí ANO. ČSSD si oproti prosincovému průzkumu pohoršila o téměř 2 procenta a klesla na 16,3 procenta. Šéf TOP 09 Miroslav Kalousek Aktuálně.cz řekl, že strana pokles bere vážně, výsledkům aktuálního průzkumu ale nevěří.

Praha – TOP 09 by se podle lednového volebního modelu agentury STEM vůbec nedostala do sněmovny. Více hlasů by získalo i hnutí SPD Tomia Okamury, které by také zůstalo těsně před branami dolní komory. Sněmovní volby by i v lednu suverénně vyhrálo hnutí ANO. Druhá ČSSD i třetí KSČM od prosince mírně oslabily, posílily naopak ODS a KDU-ČSL. Ostatní strany by se do dolní komory nedostaly.

Šéfa TOP 09 Miroslav Kalousek prohlásil, že výsledkům průzkumu nedůvěřuje. "Ty trendy jsou samozřejmě varovné a my je bereme velmi vážně, ale těm číslům nevěřím," řekl v reakci pro Aktuálně.cz. "Já prostě nevěřím, že v České republice je tak mnoho lidí, kteří by volili oligarchu, který si v takovém masovém měřítku přihrává sám sobě peníze, a tak málo lidí, kteří by chtěli liberální prozápadně orientovanou demokracii," dodal.

ANO by volby vyhrálo podle STEM se ziskem 29,9 % hlasů, tedy zhruba stejně jako v prosincovém průzkumu (29,7 %). Sociální demokraté klesli z minulého měsíce, kdy získali 16,3 %, na aktuálních 14,6 %, komunisté pak z 13,8 % na 12,6 %. Občanští demokraté by nyní měli 9,8 % (v prosinci 7,5 %), lidovci poskočili na 7,8 % z 6,9 %, které jim STEM přisoudil v závěru loňského roku.

TOP 09, která se od loňského října pohybovala v šetřeních STEM těsně nad pětiprocentním limitem pro vstup do sněmovny, by nyní získala jen 4,6 procenta hlasů. Lépe by na tom bylo s 4,9 % Okamurovo hnutí Svoboda a přímá demokracie. Nad čtyři procenta se dostali také Piráti, naopak STAN spadl na 2,9 % hlasů.

autoři: ČTK, Domácí