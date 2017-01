Kalouskovo spojování pravice nevyšlo. Nikdo jiný spolupracovat nechce

před 41 minutami

Projekt velkého pravicového bloku, který chtěl před volbami vytvořit šéf TOP 09 Miroslav Kalousek, nevyšel. Nápad spojit síly nepodpořily žádné další strany - ODS, lidovci ani Starostové. Naposledy Kalouskův nápad odmítl šéf ODS Petr Fiala. "Historie pravicových stran je nějaká, stejně jako personální vztahy a názory členů stran. A nejsem si jist, jestli by to vedlo k lepším výsledkům," řekl.

Praha - Zatímco na podzim hovořil Miroslav Kalousek (TOP 09) o plánu pospojovat středové a pravicové strany do jednoho silného bloku optimisticky, nyní sleduje, jak se jeho plán rozpadá. Odmítli jej lidovci, ODS a mezitím se TOP 09 rozešla i s dlouholetým partnerem - Starosty.

Kalousek hodlal pravicové subjekty sjednotit, jak řekl, na obranu parlamentní demokracie před oligarchizací. Jinými slovy měl být blok volební opozicí proti hnutí ANO Andreje Babiše.

Jenže z projektu sešlo ještě dřív, než mohl nějaký konkrétní návrh vzniknout. Strany se nepřenesly přes rozdíly v programech anebo třeba i vzájemné staré osobní neshody. A nešlo pouze o jméno šéfa TOP 09, vůči kterému mají výhrady například mnozí lidovci.

Ti Kalouskův nápad odmítli hned na podzim, když jejich předseda Pavel Bělobrádek naznačil, že spojení nepovažuje za vhodné. Naopak šéf občanských demokratů Petr Fiala byl na začátku vstřícný a dodnes říká, že podporuje větší spolupráci pravicových stran. Integrace je však podle Fialy něco jiného. "Musí vycházet z nějakého přirozeného podnětu, a ne z toho, že se bojíme, že někdo je příliš silný. To není dostatečná motivace," vysvětloval důvody Fiala. "Historie pravicových stran je nějaká, stejně jako personální vztahy a názory členů stran. A nejsem si jist, jestli by to vedlo k lepším výsledkům," dodal Fiala.

"Respektuji to, ale pak se obávám, že vznikne konkurz, kdo bude dělat junior partnera nesystémovému subjektu, který chce změnit charakter státu. K tomu dodávám, že my se takového konkurzu účastnit nebudeme a budeme s oligarchií bojovat ze všech sil a stále," reagoval na odmítnutí plánu Kalousek.

Personální neshody týkající se jeho samotného považuje za nesmyslný argument. "Nemusel bych se toho účastnit, personální ambice je v porovnání s vizí společného bloku naprostá marginálie," upozornil Kalousek na to, že byl ochotný nekandidovat, pokud by některé ze stran vadil.

Je tak zřejmé, že nového celostátního většího partnera pro volby bude TOP 09 hledat obtížně. Možná partnerství tak Kalousek vidí v regionálních sdruženích, hnutích a jiných uskupeních.

Obdobně se jednání nedaří ani občanským demokratům. Se svobodnými se nedohodli, s TOP 09 také ne, takže nyní diskutují o podmínkách podpory se Soukromníky, za které sedí v Senátu vlivný podnikatel Ivo Valenta. "Byla by to kandidátka ODS s podporou Soukromníků a to je model, který by mohl fungovat," řekl Fiala.

Podle posledních průzkumů a jejich volebních modelů má ANO podporu asi 30 procent lidí, ČSSD mezi šestnácti a dvaceti procenty. Pravicové ODS či lidovcům věří zhruba osmi procent voličů, zatímco preference TOP 09 se pohybují kolem pěti procent.

Gazdík formuje "třetí sílu"

Starostové předsedy Petra Gazdíka se snaží spojit například s KDU-ČSL, evropskými demokraty, usilují také o podporu Soukromníků. Šéf STAN také oslovil sedmnáct regionálních politických organizací. „Na základě úspěchu v krajských volbách se snažíme vytvořit širší subjekt, který bude schopen konkurovat ANO a ČSSD. Pracovně tomu říkáme Třetí síla,“ uvedl Gazdík. Jednání s nimi přitom vrcholí, například tento týden má naplánované schůzky téměř se všemi zástupci subjektů, které oslovil.

Lidovci jsou však k jeho projektu ostražitější. „Těch rizik a nášlapných min je tam celé řada. Po letech se objevila šance, jaká byla naposled za Čtyřkoalice. Na druhou stranu možná začne dlouhodobý proces, kdy budeme komunikovat, a přijde to až příště,“ říká předseda lidovců Pavel Bělobrádek.

autor: Kateřina Frouzová