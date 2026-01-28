Přeskočit na obsah
Léky na předpis až domů nebo do zásilkového boxu? Vojtěch chce možnost prosadit

ČTK

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) chce v tomto volebním období prosadit zavedení zásilkového doručování léků na předpis. Důraz chce přitom klást na bezpečí pacientů a roli lékárníka.

Výdejní boxy
Výdejní boxy (ilustrační foto).Foto: Aleš Stuchlík
Podle průzkumu společnosti Nielsen by tuto službu využily dvě třetiny Čechů. Nový systém by tak mohl výrazně usnadnit život mnoha pacientům, shodují se lékaři. Kriticky se k návrhu dříve vyjadřovala Česká lékárnická komora, podle ní totiž při transportu není možné zajistit správné skladování léků a bude chybět odborné poučení lékárníka.

Zasílání léků v Česku je možné pouze u volně prodejných přípravků a doplňků stravy, často přes e-shopy, například Pilulka, Dr.Max nebo Benu s doručením domů či do výdejních míst.

Podle Vojtěcha je ale zásilkový výdej léčiv vázaných na recept v současnosti zcela běžný již v řadě evropských států. „V tomto volebním období chci prosadit, aby tuto možnost měli za podmínky maximální bezpečnosti i čeští pacienti. Aby si mohli zvolit, jestli si chtějí lék vyzvednout v lékárně nebo využijí tento způsob,“ sdělil Vojtěch.

Dodal, že ministerstvo zdravotnictví proto vede diskusi s dotčenými subjekty na nastavení vhodných parametrů. Důležité je podle Vojtěcha také zachování zásadní role lékárníka při výdeji a stanovení standardů pro přepravu z lékárny do rukou pacienta.

Léky do boxu nebo domů

Pokud bude služba dostupná, plánuje ji využít 70 procent dotázaných. Dalších 16 procent si zatím není jisto, jestli by služby využilo. Vyplývá to z průzkumu společnosti Nielsen, kterého se zúčastnilo 1045 respondentů ve věku 18 až 70 let.

Nejvíce respondentů preferuje doručení do výdejního boxu (51 procent). Druhou nejčastější variantou je doručení domů kurýrem (35 procent), nejméně preferované je doručení na výdejní místo (14 procent). Preference se liší podle pohlaví a věku.

Doručení do boxu nejvíce upřednostňují muži, ženy naopak preferují doručení kurýrem domů. Doručení domů častěji preferují lidé ve věku 30 až 39 let, kteří jsou přes den doma kvůli péči o děti, a také lidé ve věku 60 až 70 let, kteří jsou většinou v důchodu. Zbylé věkové skupiny by naopak volily spíše vyzvednutí ve výdejním boxu.

Zásilkový výdej může podle některých lékařů významně ulevit zejména lidem, kteří dlouhodobě užívají léky na předpis. „Možnost převzít si dlouhodobě předepisované léky mimo klasickou lékárnu, například prostřednictvím výdejního boxu nebo doručení až domů, by mohla představovat pro řadu pacientů výraznou úlevu. Ocení to zejména ti, pro které je cesta do lékárny problematická – například z důvodu dopravní dostupnosti, případně pacienti s omezenou hybností“ uvedl člen představenstva České lékařské komory a primář interního oddělení znojemské nemocnice Zdeněk Monhart.

Zároveň platí, že jakákoliv úprava výdeje léků musí respektovat charakter jednotlivých léčiv a také běžné klinické postupy. Diskutuje se proto také o tom, jak zajistit, aby zůstala zachování odborná kontrola nad celým procesem.

Konzultace s lékárníkem

„Současně je nezbytné, aby takový způsob výdeje probíhal bezpečně a podle jasně stanovených pravidel. Mělo by se jednat především o běžné, chronicky užívané léky, například na vysoký tlak, jistě ne třeba o specializovanou onkologickou léčbu. Pacient by měl mít také vždy možnost konzultace s lékárníkem,“ dodal Monhart.

Některé léky podle loňského vyjádření lékárnické komory může vysoká či nízká teplota ve výdejním boxu poškodit. Pro většinu léků je ideální teplota pro skladování stanovena mezi 15 a 25 stupni Celsia. „Vlivem vyšší teploty dochází k rychlejšímu rozkladu účinné látky, což vede ke snížení účinnosti přípravku, případně k jeho úplné neúčinnosti," uvedl v tiskové zprávě loni v létě prezident komory Aleš Krebs.

Možnost zásilkového výdeje léků navrhoval Vojtěch jako pozměňovací návrh už ve svém předchozím působení jako ministr zdravotnictví, Sněmovna ho v červnu 2021 odmítla.

