Lékošmejdi na internetu nabízejí padělky přípravků na hubnutí, využívají AI

Podvodníci na internetu nabízejí padělky moderních injekčních léků na hubnutí. S pomocí AI kopírují identity důvěryhodných organizací nebo tvoří falešné lékaře.
V tiskové zprávě o tom informovala kyberbezpečnostní společnost Check Point Software Technologies. Injekce na hubnutí jsou v Česku dostupné jen na lékařský předpis, jejich prodej přes internet je nelegální. Z informací na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv vyplývá, že injekce nabízely i weby v Česku. Ústav má právo je nechat zablokovat.
„V Evropě vidíme spoustu případů, kdy podvodníci napodobují národní zdravotnické instituce. Neprodávají jen falešné léky GLP-1, ale klonují identity organizací, kterým důvěřují miliony lidí,“ uvedl za firmu manažer pro Česko, Slovensko a Maďarsko Miloslav Lujka.
Injekce, například Ozempic, Wegovy nebo Mounjaro, jsou určené pro léčbu cukrovky nebo obezity. Předepsat je může lékař za přesně daných podmínek, většinou si je pacienti platí sami, měsíčně léčba stojí několik tisíc korun a u většiny je dlouhodobá až doživotní.
Stránky podvodníků jsou podle Lujky často cílené na konkrétní zemi, ve Velké Británii používají logo tamní zdravotní služby NHS, v Německu používá falešné certifikáty.
„Většina podvodů pracuje s přehlednou grafikou a transformačními obrázky, kde jsou vidět dramatické hubnoucí účinky. AI umožňuje vytvářet podobné podvody jednoduše a na pár kliknutí,“ uvedl.
V Česku publikuje seznam webů s nelegální nabídkou léků Státní ústav pro kontrolu léčiv. Za letošní rok jich přibylo více než 200. Z uvedených webových adres je patrné, že některé nabízely i tyto injekce. Na falešné weby upozorňuje i projekt Lékošmejdi.cz, za kterým stojí lékař a senátor Jan Pirk (za TOP 09). I jeho jméno v minulosti podvodníci k propagaci svých produktů použili.
Podle poslední velké studie z roku 2019 v Česku mělo nadváhu více než dvě třetiny populace, více než tři ze čtyř mužů a každá druhá žena. Obézních je 33 procent mužů a 26 procent žen. Mezi roky 2014 a 2019 se výskyt nadváhy v populaci zvýšil o tři procentní body, obezity přibylo o dva procentní body u mužů a o jeden u žen.
Výzkumníci očekávají další nárůst, například dětem uškodila epidemie covidu-19 a související uzavření škol či sportovišť. Studii vědci opakovali ve druhé polovině letošního roku, navštívili 9500 domácností. Výsledky zatím k dispozici nejsou.
