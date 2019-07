Kvůli suchu se nesmí kouřit v parcích ani zahradách. Hrozí za to vysoká pokuta

V Praze a Středočeském kraji platí až do odvolání zákaz rozdělávání ohně na stanovených místech, například v parcích a zahradách. Důvodem je riziko vzniku požáru kvůli vysokým teplotám a přetrvávajícímu suchu. Lidé ale často netuší, že to kromě táboráků zapovídá i kouření. Za porušení zákazu hrozí až stotisícová pokuta, sankce však padají jen výjimečně.

Kromě kouření a rozdělávání otevřeného ohně je v pražských parcích, lesích, polích a zahradách zakázáno i vypouštění lampionů štěstí nebo používání zábavní pyrotechniky. Omezení se nevztahuje na elektronické cigarety.

Zákaz bude platit do odvolání a vztahuje se i na vlastní zahrady, uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman s tím, že lidé by v období zvýšeného rizika vzniku požárů měli hlavně používat zdravý rozum.

Loni padlo jen několik pokut

Ve Středočeském kraji dohlíží na dodržování nařízení hasiči, v Praze to má na starosti městská policie. Strážníci ale nemohou lidem na místě uložit pokutu jako v případě porušení obecních vyhlášek. "Lidé o nařízení zatím nevědí, protože je v platnosti od neděle, takže je většinou strážníci jen upozorňují," uvedla mluvčí městské policie Michaela Teplá.

Pokutu však lidem následně může udělit magistrát, a to až do výše 100 tisíc korun. Mluvčí magistrátu ale řekl, že se to moc často nestává. "V loňském roce se jednalo pouze o jednotky případů," uvedl Hofman. Loni přitom platil v Praze zákaz tři týdny.

Další kraje zákazy nechystají

Výstraha meteorologů platila od neděle pro celé Česko, po vydatných srážkách v jižní polovině republiky byla v úterý v těchto oblastech odvolána. Protože ale na zbytku území sucho přetrvává a ani pro další dny meteorologové neočekávají výraznější srážky, bude výstraha pravděpodobně ještě nějakou dobu platit.

Další kraje však zatím zákaz rozdělávání ohňů nechystají. "Hejtman je neustále v kontaktu s vedením jihomoravských hasičů, ti ale nyní neuvažují o vyhlášení tohoto opatření. Situaci však neustále monitorujeme," uvedla mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková.

V Moravskoslezském kraji bude podle mluvčí Nikoly Birklenové s největší pravděpodobností ve středu vyhlášen nízký stupeň nebezpečí, který je pouze na úrovni doporučení. "Nyní se podle krajských hasičů statistika vzniku požárů nevymyká předcházejícímu období, proto dosud nebylo přikročeno k vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů," řekla Birklenová.