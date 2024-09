Volby jsou pro nás povzbuzení, na spekulace o Babišovi teď neodpovím, řekl Kupka

Ministr dopravy Martin Kupka působil ve volebním štábu ODS trochu jako zjevení. Zatímco ve tvářích jiných občanských demokratů bylo zklamání z jasného vítězství opozičního ANO, Kupka vyzařoval něco jiného. Kudy chodil, tam tvrdil, že nejsilnější vládní strana musí tuto prohru brát jako příležitost k vítězství ve sněmovních volbách, které se konají příští rok na podzim.

Chvilkami to ve volebním štábu ODS vypadalo, jako by se ministr dopravy Martin Kupka vrátil o pár let zpátky do svého předchozího zaměstnání, kdy působil jako mluvčí své strany. Ze zdejších politiků trávil mezi novináři nejvíce času a ochotně jim odpovídal na otázky a poskytoval rozhovory, zatímco někteří jeho spolustraníci zůstávali zavření v části, kam média nemohla.

"Volební výsledek samozřejmě reflektuji," odpovídal na otázku Aktuálně.cz, zdali prohra ODS a dalších vládních stran není podstatně větší, než koaliční špičky tvrdí. "Ale opravdu to neberu jako fatální porážku, ale povzbuzení pro to, abychom mnohem intenzivněji ukazovali nejen to, co se podařilo, ale také co musíme udělat, aby se naší zemi dařilo," tvrdil Kupka.

Mluvil přitom svým typickým způsobem, který není veřejnosti moc známý. I tentokrát mluvil emotivně, občas zvýšil hlas, šermoval rukama, měnil ve tváři úsměvy s naštvaností a nijak nepřipomínal obraz klidného politika z televizní obrazovky.

"Já vám přece na žádné spekulace kolem Babiše odpovídat nebudu, to po mně nemůžete chtít," reagoval na otázku, jestli po parlamentních volbách v roce 2025 nezačne ODS spolupracovat s ANO, kdyby hrozila například vláda ANO s komunisty nebo s SPD. "Náš základní úkol je přece vyhrát tyto volby. Musíme vyhrát, abychom vládli, protože to je nejlepší cesta pro naši zemi," odpovídal.

Aby toho ODS dosáhla, musí podle něj vláda mnohem lépe ukazovat své úspěchy. "Ve změti mnoha dezinformací musíme prostě najít způsob, jak ještě lépe s lidmi komunikovat. Musíme ukazovat nejen zmiňované úspěchy, ale také lidskou stránku kandidátů," vysvětloval Kupka.

Jeho vystupování zůstalo v kontrastu s ostatními přítomnými politiky včetně premiéra Petra Fialy. Ten zůstal věren svému způsobu komunikace, nedával najevo své emoce a výsledek voleb nechtěl hodnotit ani jako fatální neúspěch, ani jako úspěch. Připustil ale, že chtěl více.

Kupka svého předsedu vehementně hájil a trval na tom, že zůstává pro ODS jasným lídrem i pro budoucnost. "Máme skvělého premiéra, který provedl zemi nejvážnějšími krizemi. A má jasnou vizi pro budoucnost," tvrdil Kupka.

Video: Kuba a Fiala hodnotili úspěch v jižních Čechách každý jinak