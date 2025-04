"Trefili vás, to je úžasné." Trump se setkal s veterány, jeho chování mnohé pobouřilo

Americký prezident Donald Trump přivítal v Oválné pracovně Bílého domu skupinu amerických válečných veteránů. Během setkání ocenil jejich odvahu a osobně si s každým z nich promluvil. Jeho kritiky na sítích ale zaujal hlavně způsob, jakým Trump reagoval na jejich příběhy.

"Takže vás zasáhli, co? To je dobré. Zasáhli vás. To je úžasné," komentoval Trump zvláštním způsobem zranění, která utrpěli američtí veteráni. Na záběrech jsou vidět muži s protézami, kteří sloužili v Afghánistánu. "Jejich jednotka měla více než 50 % zraněných a padlých," upřesnila jedna z žen, které bývalé vojáky doprovázely.

Trumpovi odpůrci na sociálních sítích pro prezidentovo chování neměli příliš vlídných slov. "Dokážete si představit, že by to řekl (bývalý americký prezident Joe) Biden? Na Fox News by to běželo ve smyčce," podotkla na síti X uživatelka Denison Barb. "Co to sakra je," komentoval stroze video účet Republikáni proti Trumpovi. Videa mají jen na sociáílní síti X tisíce sdílení a stovky tisíc zhlédnutí.

Yesterday Trump is "looking forward" to attending the Popes funeral. Today it's "So you guys got hit, huh? Pretty good. You got hit. Amazing."

25th Amendment NOW! can you imagine if Biden said this? It would be on FOX on a loop. — Denison Barb (@DenisonBarbs) April 23, 2025

pic.twitter.com/jlmRwFpMen — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 23, 2025

Samotní veteráni si z Trumpa ale moc vrásky nedělali a nejspíš jeho podivně vyznívající výroky brali jen jako trochu nemotornou formu vyjádření obdivu. Sami šéfa Bílého domu naopak pochválili."Pane prezidente, jsme velmi spokojeni s energií, kterou tato administrativa přináší. Je to administrativa, která dělá přesně to, co slíbila," řekl jeden z nich. "Děkuji vám za to, že milujete Ameriku, pane." dodal jiný.

