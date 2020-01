Kubera třicet let v politice jen vítězil. Respekt si dokázal získat i u svých odpůrců

Jaroslav Kubera patřil mezi tu malou skupinu politiků mající spoustu přátel i mezi těmi, kteří s nimi názorově vůbec nesouhlasí. Mohla za to jeho otevřená, přátelská a srdečná povaha, která z něho dělala vyhledávaného společníka. I proto pondělní oznámení o jeho úmrtí způsobilo na politické scéně takový šok.

Když v sobotu před půlnocí končil kongres ODS, řada delegátů sál rychle opouštěla a pospíchala domů. Ovšem ne tak dvaasedmdesátiletý předseda Senátu Jaroslav Kubera. Na rozdíl od řady jiných, kteří byli evidentně po mnohahodinovém zasedání znaveni, on jako obvykle rychle kráčel kuloáry a s úsměvem přál všem pěknou neděli - která pro něj byla posledním dnem života.

Sobotní zasedání v rozlehlé hale mu dalo zabrat, což ale, jak u něj bylo zvykem, obrátil v žert. "Já vám řeknu, kolik jsem toho dnes nachodil tady na kongresu nahoru a dolů - 9885 kroků, což je 7,5 kilometru. Zase budu mít vyhřezlou plotýnku," oznamoval rozesmátým delegátům v narážce na to, že často chodil ven kouřit.

Zároveň zdravil na dálku svou manželku Věru, která zrovna v sobotu měla narozeniny. A opět sáhl k humoru. "Pokud si myslíte, že život s předsedou Senátu je těžký, tak se mýlíte. Těžší je žít s Vodnářem, to je pro chlapa jako žít s učitelkou," bavil přítomné. Ve skutečnosti žil ve šťastném manželství, s ženou byli spolu téměř 53 let. A když se kdysi zmínil o své "milence", hned dodal, že touto milenkou je politika.

Jaroslav Kubera zůstával svůj do poslední chvíle, rád se prezentoval jako paličák, který byl otevřený jakékoliv diskusi, ale zároveň si vždy trval na svém. Třeba jako v případě svého úmyslu letět letos na Tchaj-wan, přestože tím velmi popudil prezidenta Miloše Zemana. I tento spor bral ale Kubera s úsměvem. Když odcházel minulý týden ze schůzky s prezidentem na Pražském hradě, mluvil o tom, jak si oba rozuměli - ale upozornil, že své cesty na Tchaj-wan se nevzdá.

Kubera patřil k těm politikům, kteří se na politické scéně objevili brzy po sametové revoluci v roce 1989. Nejdříve působil v Občanském fóru, kde se už prezentoval tak, jak jej později lidé znali.

"Už tehdy byl velmi veselý a energický člověk s velmi zajímavými nápady. Snažil se dělat politiku velmi srozumitelně. On dokázal to, co je v politice nejcennější. Měl důvěru lidí," vzpomínal na Kuberu v České televizi ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), který ho znal právě z Občanského fóra. Přitom se trošku podivil tomu, že Kubera nakonec zakotvil na politické mapě jinde než on.

Jenže Jaroslav Kubera byl svou podstatou konzervativec. Nebylo proto překvapení, že z Občanského fóra přešel do Občanské demokratické strany a už v roce 1994 byl zvolen starostou Teplic. Získal si obrovskou popularitu, o čemž svědčí to, že ve volbách opakovaně vítězil a starostou (později primátorem) byl až do roku 2018 - tedy celých 24 let.

Od jiných komunálních politiků se hodně lišil. Byl proslulý například tím, že odmítal využívat pro Teplice evropské dotace nebo město zadlužovat. Někteří místní politici mu ale způsob (ne)řešení některých komunálních problémů vyčítali. Lidové noviny v roce 2018 citovaly některé tyto politiky, kteří Kuberovi vyčítali, že město investovalo za jeho éry málo peněz do veřejných staveb typu plaveckého stadionu nebo že nechalo příliš volnou ruku developerům.

Jednou budu prezidentem, říkal s úsměvem

Voliči ho kromě teplické radnice opakovaně zvolili také do Senátu, kde si získal řadu příznivců i mezi politickými oponenty. Nejlépe se to ukázalo předloni v listopadu, kdy Senát hledal svého nového předsedu.

ODS ho sice nominovala do čela Senátu, ale favoritem nebyl. Větší šance se dávaly kandidátům Starostů a nezávislých nebo klubu KDU-ČSL a nezávislých. Jenže většina senátorů nakonec dala hlas Kuberovi. V prvním kole získal 35 hlasů, což ještě nestačilo, ale v druhém kole se pro něj rozhodlo ještě dalších 11 senátorů.

V horní parlamentní komoře byl velmi oblíbený, což on-line deníku Aktuálně.cz potvrdila Eva Davidová, která byla od roku 2013 až do loňska mluvčí Senátu. "Pořád na něj myslím a nejvíce ze všeho si říkám, že on měl moc rád život, byl to šťastný typ člověka. Nikdy nebyl negativista, vždy byl pozitivní, optimistický, upovídaný a velmi aktivní. S mnohými lidmi si velmi rychle tykal," vzpomíná Davidová, která je nyní na mateřské dovolené.

Mimochodem, když po zvolení šéfem Senátu děkoval na plénu za zvolení, vzpomněl svou manželku a na jeho tváři bylo patrné dojetí. "Děkuji hlavně svojí ženě, která, musím říct, strašně trpěla tyto dny tím, že jsem se musel - jako zločinec - obhajovat v tisku proti invektivám, které proti mně byly. Ale protože jsem dlouholetý politik, tak jsem to vydržel. A to se vyplatilo," narážel na kritiky, kteří měli mimo jiné obavu, že nebude důstojným představitelem horní parlamentní komory.

Kubera si ale hodně věřil. I když mu hrozilo, že by letos mohl o post předsedy přijít (každé dva roky se s obměnou třetiny Senátu volí i nové vedení), měl velké plány. "Jsem vděčný za tu partu, která tady je, a doufám, že ta parta tady vydrží. A doufám, že to krátké období - dva roky - nebude pro mě poslední. Chtěl bych být předsedou Senátu šest let!" avizoval po zvolení. Spolustraníkům zároveň často doporučoval, aby opustili sociální sítě a co nejvíce chodili přímo za voliči.

O Kuberovi se také v kuloárech občas mluvilo jako o možném kandidátovi na prezidenta po Miloši Zemanovi. Kubera sám na toto téma rád žertoval, naposledy minulý týden, když byl u Zemana na Hradě spolu s předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem.

"Svezl jsem se v křesle, které má pan prezident, nechal jsem se vyfotit, abych věděl, v čem budu tady za pár let sedět," prohlásil, a když se všichni novináři rozesmáli, podotkl, že to byl jen vtip. Minimálně někteří členové ODS ale zcela vážně zvažovali, že by právě on mohl být tím nejlepším kandidátem jejich strany pro prezidentské volby.

Kubera měl dokonce na podzim roku 2017 podpisy nutné pro kandidaturu na prezidenta, ale rozhodl se do souboje nejít. Jedním z důvodů mohlo být to, že nepatřil mezi politiky, kteří měli rádi různé ceremoniály a formality, nejraději se pohyboval mezi lidmi. "Když jsme jeli například na zahraniční cesty, tak to s ním neměl protokol jednoduché - nerad se někde zastavoval, postával, fotil nebo se třeba ptal, jestli by se někde nešlo vyhnout nějakému kladení věnců. On byl prostě rád v běhu, pokud vím, nijak zvlášť neprožíval ani své zdravotní problémy, říkal, že každý doktor musí něco najít, a proto k nim nechce chodit," říká jeho spolupracovnice Eva Davidová.

Kuberův starý dobrý svět

Přestože v prvních hodinách po oznámení jeho úmrtí nejsou z pochopitelných důvodů slyšet kritické názory, Kubera měl dlouhou řadu oponentů. Mnozí se naposledy ozvali po jeho novoročním projevu, kdy se jim nelíbila jeho skepse vůči vědcům a dalším lidem, kteří upozorňují na zrychlující se změny klimatu a ničení životního prostředí.

"Než budou popírači globálního oteplování způsobeného člověkem definitivně umlčeni, musím znovu nabádat, abychom vzali rozum do hrsti a přestali jsme bláznit. Planeta se opravdu za čtrnáct dnů ani za čtrnáct let ani za čtrnáct století nezhroutí," tvrdil.

ODS nyní bude muset najít svého nového kandidáta do čela Senátu, který bude muset svést souboj s kandidáty dalších klubů. Do té doby povede horní parlamentní komoru její první místopředseda Jiří Růžička (za TOP 09 a STAN).

Bude zajímavé sledovat, jestli si převážně pravicový Senát udrží současnou pozici, kdy v řadě věcí vzdoruje levicověji orientované Poslanecké sněmovně. Pod Kuberovým vedením měl Senát výhrady k řadě poslaneckých návrhů zákonů, stejně jako ze Senátu vyšel návrh na ústavní žalobu na prezidenta. I když prezident Zeman i premiér Andrej Babiš reagovali na Kuberovo úmrtí smířlivými pietními slovy, Babiš ani Zeman do Senátu nechodili, Zeman dokonce loni v prosinci prohlásil, že cokoliv z této komory vychází, "tak je od ďábla".

Co zůstane jako Kuberovo politické dědictví, se teprve uvidí. Jeho konzervativní politika v kombinaci s nostalgií po "starém dobrém světě" měla v ODS řadu příznivců. Patří mezi ně například v sobotu čerstvě zvolený místopředseda Alexandr Vondra, z jehož úspěchu měl Kubera velkou radost. Zároveň ale mohl Kubera slyšet v sobotu večer některé mladší členy ODS, kteří s některými jeho názory na svět polemizovali, byť jeho jméno neřekli.

"Klimatické změny jsou jedno ze zásadních témat, která zajímají mladou generaci. Nebudeme-li o nich mluvit vážně ve veřejném prostoru, nebudeme pro mladé voliče dostatečně přitažliví," prohlásil jeden z delegátů. Ovšem stačilo vejít do kuloárů a bylo vidět, že i mezi mladými byl Kubera velmi vítaným a vzácným hostem.

Je možné, že si do svého života vezmou jako poselství jeho optimismus. Ve svém novoročním projevu mluvil také o tom, aby lidé nelámali hůl nad dnešní dobou a byli si vědomi toho, že přes všechny potíže prožíváme nejlepší období moderních dějin s blahobytem a prosperitou. A nakonec vyslovil i jedno osobní přání - aby se lidé řídili jednoduchým heslem: "Žít a nechat žít."