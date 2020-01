ODS si volí nové vedení. Fiala nemá vyzyvatele, Vondra chce být místopředsedou

Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček by chtěl změnit systém voleb do Poslanecké sněmovny. Místo 14 volebních obvodů by byl jediný stejně jako u voleb do Evropského parlamentu. Hamáček do řekl v rozhovoru pro sobotní vydání Lidových novin. Podle něj by takový systém posílil autoritu předsedů politických stran.

"Při jednom obvodu bychom měli jednoho lídra dvěstěčlenné kandidátky. Odpadly by debaty o potřebném množství hlasů ke zvolení," řekl vicepremiér s odkazem na fakt, že počet hlasů nutných ke zvolení poslance se nyní kraj od kraje liší. Změna by měla dopad i dovnitř stran, v nichž by oslabili regionální bossové.