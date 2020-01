Zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera, bylo mu 72 let

Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) náhle zemřel, bylo mu 72 let. Příčinou úmrtí byly zdravotní problémy. Kuberu postihla nevolnost v jeho senátorské kanceláři v Teplicích, zemřel po převozu do nemocnice. Dlouholetý starosta Teplic a senátor byl poslední rok předsedou horní komory.

Úmrtí druhého nejvyššího ústavního činitele a jednoho z nejvýraznějších českých politiků oznámil místopředseda ODS a předseda senátorského klubu Miloš Vystrčil. Příčinou úmrtí byly zdravotní problémy, řekla senátní tisková tajemnice Sue Nguyen.

Kubera se narodil 16. února 1947 v Lounech, vystudoval gymnázium, vysokoškolské studium na Masarykově univerzitě v Brně ani na Vysoké škole ekonomické nedokončil. Ve dvaceti letech vstoupil do KSČ, hned v roce 1968 z ní ale vystoupil. V letech 1967 až 1969 pracoval v oddělení dovozu Sklo Unionu Teplice a poté až do roku 1990 v obchodním oddělení Elektrosvitu Teplice.

V letech 1990 až 1994 byl tajemníkem Městského úřadu Teplice. V roce 1994 byl poprvé zvolen teplickým starostou, ve funkci starosty a primátora působil nepřetržitě až do roku 2018 - do čela města byl zvolen celkem šestkrát. V posledních komunální už se o post neucházel.

Do Senátu byl Kubera poprvé zvolen v roce 2000, mandát obhájil i v dalších třech šestiletých obdobích. V horní parlamentní komoře byl mimo jiné předsedou mandátového a imunitního výboru a předsedou senátorského klubu ODS. Po volbách v roce 2016 byl zvolen místopředsedou Senátu, o dva roky později se pak stal předsedou horní komory.

Někteří spolustraníci o Kuberovi uvažovali jako o možném kandidátovi na funkci prezidenta republiky, politik ale případnou kandidaturu na nejvyšší funkci odmítl. Kubera byl ženatý, měl dvě dcery.

Senát bude náhlé úmrtí svého předsedy řešit na mimořádném jednání organizačního výboru, který se sejde hned v úterý ráno. Ve funkci jej dočasně zastoupí první místopředseda horní komory Jiří Růžička (TOP 09).

Slušný obhájce zdravého rozumu, říkají spolustraníci

"Je to neuvěřitelné, ještě v sobotu jsme spolu mluvili na našem kongresu, kde byl plný aktivity a nápadů. Jaroslav Kubera byl výraznou osobností nejen ODS, ale celé české politiky," uvedl na Twitteru předseda ODS Petr Fiala.

Dodal, že Kubera byl velkým obhájcem svobody a zdravého rozumu a především slušný a poctivý člověk. "Je mi to velmi líto, mé myšlenky jsou s jeho rodinou a blízkými. Jaroslav nám všem bude chybět," dodal Fiala.

"Úžasný člověk, můj velký učitel. Brečím a nejde to zastavit," napsal senátor ODS Miloš Vystrčil.

"Připadal mi nesmrtelný, nezastavitelný, nekonečný. Věřím, že i v kuřáckém nebi bude stejný jako tady. S cigárem, vtípky a velký srdcem. Nás ale opustil. Chybí mi už teď," uvedl bývalý premiér Mirek Topolánek, který byl senátorem v letech 1996-2004 a osm let také vedl ODS.

"Dnes budu na počest zesnulého pana předsedy Senátu kouřit v kanceláři s dvojnásobnou intenzitou," řekl člen ODS a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný. Narážel tak na Kuberovu zálibu v cigaretách a jeho velký odpor proti omezování kouření. "Je mi to moc líto. Výtečný komunální politik, pevný, zásadový člověk, co to fakt dělal pro lidi," dodal už vážněji Novotný.

I když jsme spolu nesouhlasili, vážili jsme si ho, shodují se politici

"Pan Jaroslav Kubera byl člověk, kterého jsem si vážil pro jeho pevné a jasné názory i pro jeho veselou povahu. Ještě včera nás pobavil ve 168 a dnes se dozvídáme tak šokující zprávu. Jeho smrt mne hluboce zasáhla a vyslovuji upřímnou soustrast jeho rodině," uvedl senátor TOP 09 Herbert Pavera.

"Jaroslav Kubera byl viditelnou politickou osobností. Ne vždy jsem s ním souhlasil, ale politicky jsem ho respektoval. Je obdivuhodné, jak dokázal přesvědčit voliče a být úspěšným primátorem a senátorem," prohlásil europoslanec a bývalý předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

"Je mi to hrozně líto. Seděli jsme spolu v městské radě. Občas to bylo veselé, občas zase ne. Byla to však moc dobrá škola a hodně mi to dalo," uvedl poslanec Dominik Feri (TOP 09), který stejně jako Kubera začal svou politickou kariéru v Teplicích.

"Pana Jaroslava Kuberu jsem měl rád. Byl to fajn chlap, úžasně vtipný člověk. Když se stal předsedou Senátu, tak to dostalo úplně jinou dynamiku," napsal na Twitteru premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Na otázku, zda bude mít Kubera státní pohřeb, Babiš odpověděl, že bude respektovat přání rodiny. Podle toho pak vláda rozhodne.

"Vtipný, bystrý, pracovitý senátor a bývalý kolega starosta. Nesouhlasit s ním byla zábava, nikoliv boj nepřátel," poznamenal šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan.

"Je to obrovský šok, odešel upřímný obhájce normálního světa, konzervativních hodnot, ale i Senátu a principů právního státu. Za KDU-ČSL vyjadřuji upřímnou soustrast rodině, nejbližším i ODS a svěřuji Jaroslava Kuberu do svých modliteb. R.I.P." napsal končící šéf lidovců Marek Výborný.

"Budou nám chybět jeho nadhled a zkušenosti," konstatovala senátorka Renata Chmelová. "Jaroslav Kubera svým pevným postojem prosazoval české zájmy. Za to si zaslouží velké poděkování," uvedl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

"Často jsem s ním nesouhlasila, ale na jeho glosy a jedinečný humor nikdy nezapomenu. Nikdy se nebál bojovat za své vidění světa a své názory dokázal prezentovat jasně a srozumitelně. Na nic si nehrál a byl sám sebou," napsala europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná.

Podobně reagoval také ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). "Těžko se mi tomu věří, Jaroslav Kubera byl pořád plný elánu a dobré nálady. Jeho humor ocenil snad každý. Odešel politik, kterého jsme si mohli vážit, i když jsme s ním třeba nesouhlasili."

"S Jardou Kuberou jsem v mnohém nesouhlasil, ale byl to autentický politik, poctivý chlap i skvělý a vtipný společník," napsal vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček.

Kuberu ocenil také předseda SPD Tomio Okamura. Vyzdvihl, že vždy otevřeně hájil své názory a dokázal si získat důvěru svých voličů. "Přes přirozenou různost našich politických postojů odešel z naší politiky férový chlap."

"Jaroslav Kubera byl jedním z mála českých politiků, který vždy dokázal věc pojmenovat jednou větou. Možná i proto byl tak úspěšný. Čest jeho památce!" napsal předseda Strany zelených Petr Štěpánek.

"Přes spoustu kritiky, kterou jsem k němu měl, jsem při čtení téhle zprávy pocítil smutek. Mnohem raději bych do konce jeho volebního období psal další statusy o tom, jak s ním nesouhlasím. Je mi to líto," uvedl senátor Václav Láska.

