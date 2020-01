Kubera se zúčastní oslav čínského nového roku, akci mají v režii čínské vládní orgány

V Kongresovém centru v Praze vypuknou v pátek večer hlavní oslavy čínského nového roku, které odstartují sérii obdobných akcí v českých městech. Na zahájení se chystá i předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS), přestože je akce součástí propagandy čínské komunistické strany. Kubera svou účast vnímá coby zdvořilost a také důkaz, že jeho chystaná cesta na Tchaj-wan není pro Čínu zásadní problém.

Sérii oslav organizují čtyři čínské subjekty, z nichž hlavní je spolek Česko-čínská asociace pro kulturní výměnu. Akce má oficiální podporu čínského velvyslanectví v Praze a Ministerstva kultury a cestovního ruchu Čínské lidové republiky. Hlavním partnerem je čínská technologická firma Huawei, před jejímiž systémy varuje Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost.

Náplň programu je kulturní, zahrnuje třeba taneční show, hudební vystoupení či výstavu přibližující čínskou historii na příkladu ukázky tradičních řemesel, gastronomie nebo výtvarného umění. Akce je však navzdory nepolitickému programu podle odborníků výsledkem práce organizací a úřadů kontrolovaných státní mocí, jejichž cílem je přispět ke zlepšování obrazu totalitního režimu.

"Jakákoliv akce tohoto typu s takovýmito pořadateli je akcí propagandistickou, jak směrem ven, tak dovnitř," řekl Aktuálně.cz analytik Filip Jirouš z odborné platformy Sinopsis sdružující akademiky kriticky reflektující Čínu. "Jde tedy o legitimizaci čínského režimu. Navíc se dá předpokládat, že tam bude probíhat i kontaktáž a sběr informací ze strany příslušných orgánů. Je otázka, k čemu je taková účast z naší strany," dodal.

Deník Aktuálně.cz chtěl od předsedy Senátu vědět, kdo ho na akci pozval, proč se na ni chystá či zda se zajímal o pozadí její organizace. "To je diplomatický úzus, to nemá s ničím politickým nic společného. Je to obyčejná zdvořilost," vysvětlil Aktuálně.cz druhý nejvyšší ústavní činitel svou účast s tím, že se jde zkrátka jen podívat na kulturní akci. Podle jeho slov ho na oslavu pozvala čínská ambasáda.

Organizátoři pod taktovkou Jednotné fronty

Analytici z platformy Sinopsis přitom upozorňují, že hlavní pořadatel, Česko-čínská asociace pro kulturní výměnu, podléhá takzvané Jednotné frontě. Jde o nástroj čínské komunistické strany, jenž jí slouží ke kontrole Číňanů, kteří nejsou členy strany. "Je to systém, jehož úkolem je kooptovat řídit a korigovat takzvané nestranické elementy ve společnosti. Snahou je mít všechny lidi zorganizované, často cílí na elity," podotkl analytik Jirouš ze Sinopsisu.

Jednotné frontě nepodléhá jen zmíněná asociace pro kulturní výměnu, ale také další z pořadatelů Asociace pro podporu mírového sjednocení Číny. Asociace zastřešuje Číňany žijící v zahraničí, povinně se v ní organizuje i všech sedm tisíc Číňanů žijících v Česku. "Deklarovaným cílem asociace je začlenění Tchaj-wanu do Čínské lidové republiky," podotýká Jirouš. Organizace slouží i k vlivovým operacím, její australská pobočka tajně financovala některé politiky.

Co vypadá jako spontánní prezentace čínské kultury, je projekt řízený z vládnoucích struktur. V hostující zemi, v tomto případě v Česku, je smyslem narušit převládající obraz Číny jako totalitní velmoci nerespektující lidská práva. Obdobná akce má svůj obraz i v čínských médiích, která ji podají jako příklad přátelského přístupu západních zemí k říši středu. Z tohoto pohledu má účast druhého nejvyššího ústavního činitele velký význam.

Pod Kuberovu rozlišovací schopnost

Kubera se tak paradoxně účastní akce spoluorganizované subjektem usilujícím o připojení Tchaj-wanu k Číně. Předseda Senátu se přitom chystá Tchaj-wan oficiálně navštívit. "To mě vůbec nezajímá, to zajímá novináře. Takovou rozlišovací schopnost nemám, to bych se zbláznil," odpověděl na otázku, zda si zjišťoval podrobnosti o pořadatelích.

Kuberova cestu na Tchaj-wan vadí mimo jiné prezidentu Miloši Zemanovi, podle něj není v ekonomickém zájmu Česka. Předseda Senátu se ale tyto obavy snaží rozptýlit, jeho výprava prý nebude mít dramatické důsledky. Jako důkaz mu může sloužit i to, že navzdory některým očekáváním pozvání na čínské oslavy dostal.

Dalším z organizátorů je odbor kultury a turismu sečuánské provinční vlády. "Tyhle úřady mají v popisu práce i vnější propagandu, což sedí. Propagandistickou práci mají deklarovanou i na webu," poznamenal analytik Jirouš. K partnerům podobných akcí se v minulosti řadil i New Silk Road Institute Prague, jehož hlavní postavou je bývalý ministr zahraničí Jan Kohout, který patří mezi velké propagátory česko-čínských vztahů.

Varování BIS Bezpečnostní informační služba dlouhodobě varuje před čínskými aktivitami v Česku. V poslední výroční zprávě za rok 2018 uvedla, že v Česku se primárně snaží získat kontakty.

"S ohledem na geografické vzdálenosti a absenci historie čínské vojenské angažovanosti v Evropě však BIS pokládá za zásadní bezpečnostní problém uplynulého období zejména nárůst aktivit čínských zpravodajských důstojníků, které lze jednoznačně hodnotit jako vyhledávání a kontaktování potenciálních spolupracovníků a agentů mezi českými občany," stojí v poslední zprávě kontrarozvědky.





Hlavní pořadatel, Česko-čínská asociace pro kulturní výměnu, si najal na zajištění akce agenturu Intercharm. Přípravě eventů s čínskou tematikou se věnuje systematicky. "Staráme se ryze o praktické záležitosti, administrativu a komunikaci s provozovateli sálů, dodavateli, zařizujeme technicko-organizační zabezpečení celého projektu," sdělila Aktuálně.cz jednatelka firmy Monika Adi Vodáková.

"Velvyslanectví Čínské lidové republiky na tuto prestižní událost zcela pochopitelně zve své partnery a také významné osobnosti našeho veřejného života," přiblížila roli čínské ambasády Vodáková. V tomto ohledu odpovídá vyjádření Kubery, že ho pozvalo velvyslanectví. Aktuálně.cz chtělo znát náklady, které ambasáda na oslavy věnuje, ale její politický rada Jiang Chao na dotaz nereagoval.

Finanční podpora od Moravskoslezského kraje

Oslavy mají přesah i do regionů, od neděle do čtvrtka se konají v Ostravě, Opavě, Olomouci a Českých Budějovicích, olomoucké a moravskoslezské hejtmanství nad nimi převzalo záštitu. V případě Olomouce jde "pouze" o deklaraci podpory, Moravskoslezský kraj se podílí i finančně. Akci podpořil částkou 200 tisíc korun, za niž v první řadě žádá propagaci samosprávy.

"Instalovat v prostorách realizace projektu logo Moravskoslezského kraje a informaci o tom, že daný projekt byl financován/spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje," zní jeden z požadavků ve smlouvě, kterou Aktuálně.cz prostudovalo. Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák se však akce podle informací Aktuálně.cz nezúčastní, má jiný program. Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk se o účasti zatím rozhoduje.

Česko-čínská asociace pro kulturní výměnu vznikla před šesti lety, sídlí v Kunraticích a řídí ji 71letá Li Mungling. Asociace zmíněné oslavy pořádá v Česku podruhé. Čínský čtvrtletník China-Europe Culture & Arts News upozornil, že Evropská unie umění ji předloni ocenila za podporu umění v Evropě. Vedle ní dostal od stejné unie cenu čínský vydavatel Zhang Hong. Předání se účastnila i tehdejší čínská velvyslankyně v Česku Ma Kequing.