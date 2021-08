Od pondělí se zpřísní podmínky pro návrat ze Spojených států, Izraele i Španělska

Vysoké školy v Praze v současnosti počítají s tím, že budou v novém akademickém roce učit prezenčně. Připravují se ale i na možnost, že by teoretické předměty učily on-line, pokud by to vyžadovala epidemie covidu-19. Protiepidemická opatření přizpůsobí na začátku semestru aktuálním doporučením ministerstev zdravotnictví a školství, na jejich upřesnění zatím čekají. Jasno zatím nemají ani v tom, zda bude pro účast na výuce nutné předkládat doklad o bezinfekčnosti. Opatření budou závislá na vývoji epidemie.