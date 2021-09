Učňovské školy dostanou od ministerstva peníze na "stmelování" kolektivů po covidu

Ministerstvo školství dá středním školám s obory bez maturity 16,6 milionu korun na třídenní pobytové programy pro žáky prvních a druhých ročníků. Peníze půjdou z dotačního programu Spolu po COVIDu a měly by podpořit znovunavázání vztahů mezi žáky na učilištích a jejich vzdělávání po výuce na dálku v minulém školním roce.

Dotace si rozdělí 90 škol, příští týden by peníze měly dostat první z nich. Pobytové programy se mohou uskutečnit do konce prosince, zúčastnit by se jich mohlo zhruba 4000 žáků. ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.