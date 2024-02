Padl poslední Zemanův muž. Klíčového právníka Hradu vláda odstaví od kontroly voleb

Ve Státní volební komisi skončil poslední z hradních spolupracovníků Miloše Zemana, který ještě zastával veřejnou funkci. Jde o dlouholetého ředitele právního odboru prezidentské kanceláře Václava Pelikána. Hradní právníky řídil i několik měsíců po nástupu Petra Pavla na Pražský hrad. Pelikán byl jedním z těch, kterého vláda Andreje Babiše zvažovala do kontrolního orgánu tajných služeb.

Jeho jméno znal každý novinář, který v prezidentské éře Miloše Zemana podal žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pod každou odpovědí byl podepsaný právě ředitel odboru legislativy a práva Václav Pelikán. Na Hrad ho přivedl v roce 2014 tehdy rok úřadující prezident Zeman.

Pelikán je poslední člověk z hradního týmu bývalé hlavy státy, který sloužil ve veřejné pozici. Zasedal ve Státní volební komisi, jež formálně potvrzuje výsledky voleb, koordinuje jejich přípravu a dohlíží na jejich průběh. Pelikánovi v komisi náleželo místo coby představiteli prezidentské kanceláře.

Pelikán na Hradě skončil loni na podzim, Pavel má nového šéfa odboru legislativy a práva Víta Šťastného. V důsledku toho se uzavřela Pelikánova služba ve volební komisi, nahradil ho v ní právě Šťastný. Vyplývá to z materiálu ministerstva vnitra, jejž má Aktuálně.cz k dispozici a který ve středu schválila vláda Petra Fialy (ODS).

Ačkoliv coby náhradník byl Pelikán členem širší sestavy komise, jejího jednání se účastnil opakovaně. Naposledy v ní zasedl loni v červnu. Tehdy komise diskutovala o mimořádných volbách v osmi obcích, schvalovala zprávu o komunálních a senátních volbách z roku 2022 či debatovala o možných dílčích změnách v prezidentských volbách.

Pelikán coby ředitel právního odboru připravoval především prezidentu Zemanovi podklady pro stanoviska k přípravě různých zákonů schvalovaných parlamentem, zastupoval prezidentskou kancelář při sporech vyřizovaných Ústavním soudem a občas v Senátu obhajoval Zemanovy kandidáty na ústavní soudce.

Zemana poznal na Úřadu vlády

Na jaře 2021 Aktuálně.cz upozornilo, že vláda Andreje Babiše (ANO) chce Pelikána dosadit do kontrolního orgánu tajných služeb. Ten by měl přístup do materiálů k nejcitlivějším operacím třeba Bezpečnostní informační služby, na niž přitom Zeman slovně útočil a jejíhož šéfa Michala Koudelku chtěl nechat odvolat.

"S bezpečnostní problematikou jsem přicházel do styku z hlediska právního. Myslím si, že bych mohl pomoct," řekl tehdy redakci klíčový hradní právník. Nominace včetně Pelikánovy však neprošly tehdejší Poslaneckou sněmovnou, kontrolní orgán zpravodajských služeb zůstává dodnes neobsazený.

Pelikán před příchodem na Hrad pracoval přes deset let na Úřadu vlády. Už tam se potkával s Milošem Zemanem, který byl premiérem menšinové vlády ČSSD. Pelikán stejně jako později na Hradě řídil na úřadu odbor legislativy a práva, jeden čas tam sloužil také coby náměstek vedoucího.

Státní volební komise spadá pod ministerstvo vnitra, jejím předsedou je šéf resortu, nyní tedy Vít Rakušan (STAN). Její členy jmenuje a odvolává na návrh ministra vnitra vláda. Zastoupení v komisi mají vedle zmíněné prezidentské kanceláře také ministerstva obrany, zahraničí nebo spravedlnosti či Český statistický úřad.