Pohled do zákulisí premiérova vládnutí. "Babišizace" Fialy nevyšla, tým chystá změny

Padající důvěra lidí ve vládu Petra Fialy patrně přinese i změny v týmu, který se podílí na jeho mediálním obrazu. Jeho šéf Václav Smolka připustil, že se změní způsob jejich práce a zvažují přibrat posily. Deník Aktuálně.cz mluvil s lidmi, kteří mají na starost Fialovu komunikaci, a popisuje, jakým způsobem chtějí obrátit propad oblíbenosti vlády.

Vláda Petra Fialy přišla za necelý rok o polovinu lidí, kteří jí důvěřovali. Podle posledních, podzimních dat Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) jí věří jen 17 procent lidí. "Posouvá se tak k hodnotám, na kterých končila vláda Petra Nečase a které už nejsou daleko od absolutního minima tehdejšího období a historického minima za celou dobu existence Česka," upozorňuje analytik CVVM Jan Červenka.

Na propad důvěry má podle expertů významný vliv neschopnost vlády vysvětlovat své kroky. Premiérovi spolupracovníci, kteří mají na starost jeho mediální obraz, ale opakovaně tvrdí, že čísla popularity Fialova kabinetu nejsou vážným problémem. Do příštích sněmovních voleb totiž zbývají ještě necelé dva roky a podle nich je ještě čas současný trend obrátit.

Zároveň ale připouští, že některé změny v komunikaci premiéra nastanou. "Přemýšlíme, jakým způsobem můžeme zlepšit mediální obraz pana premiéra i vlády jako celku. V tuto chvíli zvažujeme, jestli bude nutné jen změnit systém práce, nebo i rozšířit tým," říká mluvčí vlády Václav Smolka, který zároveň stojí v čele Fialova komunikačního týmu. Konkrétnější být nechce.

Společně se Smolkou jsou součástí tohoto týmu především další čtyři muži - Fialův tajemník František Cerha, analytik Jakub Kajzler, kreativec Radek Hadj Moussa a odborník na krizovou komunikaci Miloš Růžička. Ti na propad popularity vlády zareagovali už v létě, kdy přišli s projektem Restart Česka.

"Do deseti let bude Česko křižovatkou Evropy," oznamoval tehdy ambiciózní plán premiér Fiala. "To je asi náš nejviditelnější projekt za celou dobu spolupráce s panem premiérem. Pochopitelně se propsal i do grafických a obsahových změn v jeho komunikaci na sociálních sítích a dalších komunikačních nosičích," popisuje Moussa.

Restart Česka ale nepřinesl restart podpory premiéra Fialy. Zatímco jeho tým začal od léta mimo jiné dávat na sociální sítě více osobních fotek premiéra z návštěv mezi lidmi a snažil se ho ukázat spíše z lidského pohledu, nálada ve veřejnosti se i kvůli trvající vysoké inflaci dál zhoršovala.

Kromě proměny tmavě modrého vizuálu na výraznější fialovo-žlutý se Fiala snažil více prezentovat jako někdo, kdo řeší problémy řadových občanů, jako například zdražující se potraviny. Proto vznikl nápad na video, ve kterém Fiala nakupuje potraviny v Německu a v Česku a následně se podivuje, že německé ceny jsou nižší a zboží v některých případech větší.

Video, ve kterém premiér mimo jiné nakupoval balení Nutelly, se pak stalo symbolem nezvládnuté komunikace. "Postupně nám docházelo, že to byla chyba. Není možné z Petra Fialy dělat něco, co prostě není. Je jasné, že tam, kde nevystupuje autenticky, to nefunguje," říká anonymně jeden z členů jeho komunikačního týmu.

Měli by lidem vysvětlit, proč potřebujeme profesora, radí marketér ANO

Podle expertky na politický marketing Marcely Konrádové se Fialův tým v poslední době snažil premiéra "babišizovat" či zlidovět. "Důsledkem je, že začíná působit velmi odtrženě od voličů a mluví jen k hrstce skalních příznivců. Poloha důstojného a někdy až příliš odborného profesora nemusela sedět všem, ale alespoň jste mu jeho výroky věřili," vysvětluje Konrádová.

Dlouholetý bývalý marketér hnutí ANO Petr Topinka, který se podílel na mediálním obrazu Andreje Babiše, tvrdí, že při "prodeji" politika je podstatné vycházet z toho, co je jeho přirozeností. "Pokud se člověka snažíte někam vyprofilovat, lidé to poznají. Musíte jasně vědět, co osoba představuje," říká Topinka.

"Pokud je premiérem profesor, snažil bych se nejprve nastínit, proč v dnešní době potřebujeme profesora, jak nám může pomoci, co podstatného představuje profesor pro společnost a jaké je jeho poslání," popisuje Topinka.

Fiala se od svého předchůdce na postu premiéra liší také ve způsobu rozhodování. Babiš byl neustále v kontaktu se svým marketingovým týmem a příliš se neradil se svými spolustraníky. Fiala naopak své kroky konzultuje především s prvním místopředsedou strany a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou nebo s ministrem dopravy Martinem Kupkou, který byl v minulosti mluvčím ODS.

Fiala ale naslouchá i svému komunikačnímu týmu, což se prý nelíbí některým členům ODS. "Vidím u některých významných spolustraníků skepsi k tomuto týmu i celkově marketingu," říká premiérův spolupracovník, který si nepřál být jmenován.

Nejhorší máme za sebou, příští rok bude lepší, tvrdí Fialovi lidé

Nová vláda před dvěma lety přicházela do Strakovy akademie s tím, že po úřadování Andreje Babiše přinese lidem změnu. "Petr Fiala tvrdil, že po chaotickém Babišovi vrátí zemi do pořádku. Měl tedy veřejnosti nejprve představit srozumitelný plán s jednotlivými kroky, které budou sloužit k jeho naplnění," říká Karel Komínek z Institutu politického marketingu.

Podle něj se navíc vládě příliš nedaří plnit své předvolební sliby. "Zvýšili daně navzdory slibům. Nepřinesli investice do vzdělávání, do toho stávkují učitelé. Elektřina bude také dražší, přestože hlásali, že nebude," vyjmenovává Komínek.

Premiérův mluvčí Václav Smolka tvrdí, že kritiku jejich počínání vnímá. Zároveň ale upozorňuje, že krátce po jmenování Fialovy vlády začala válka na Ukrajině, která měla negativní dopady i na Česko. "Věděl jsem, že nás čeká mnoho práce, ale nikdo nemohl čekat válku na Ukrajině, drahé energie nebo s nimi související inflaci," vysvětluje Smolka.

Podobně jako další lidé okolo premiéra však věří, že rok 2024 bude výrazně lepší, což přispěje i k růstu obliby Fialova kabinetu. "Doufám, že to nejhorší máme jako země za sebou, přijdou klidnější časy, a s tím i více prostoru pro komunikaci pozitivních témat," předpovídá.

