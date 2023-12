Fialův věrný muž z Twitteru. Když premiér řekne, ani neceknu a odejdu, říká Cerha

Vláda nemůže odborům ustoupit. Slíbila, že dá zemi do pořádku a musí se o to pokusit. Odbory nechápou, že nelze socialisticky pracovat a kapitalisticky žít.

Koalice se nesmí podělat z preferencí nebo médií, jinak to s ní špatně skončí. Volby budou v říjnu 2025, ne v lednu 2024.