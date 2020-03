Výběrová komise ukázala na nejlepšího kandidáta, do vedení NÚKIB míří zkušený generál

Výběrová komise pro doporučení kandidáta na ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost dokončila svou práci. Ve čtvrtek stihla pohovory se všemi pěti uchazeči. Podle informací Aktuálně.cz z pohovorů vyšel nejlépe generál Karel Řehka, který v minulosti velel jednotce speciálních sil z Prostějova. Ve středu se tímto doporučením bude zabývat sněmovní bezpečnostní výbor.

"Máte pravdu, měli jsme pohovory se všemi pěti kandidáty. Shodli jsme se na návrhu, který předkládáme vládě. Ale dohodli jsme se, že to jméno nebudeme zmiňovat, protože jmenování není naše věc," sdělil Aktuálně.cz člen sedmihlavé výběrové komise Patrick Zandl, který coby expert s bohatými zkušenostmi z IT zastupoval v komisi Českou pirátskou stranu.

S pohovory se začalo ve čtvrtek po poledni, hotovo bylo kolem 18. hodiny. Nejvýraznější výkony převedli generál Karel Řehka, bývalý náměstek v NÚKIB a dnes šéf vesmírné divize Výzkumného zkušebního a leteckého ústavu Vladimír Petera a politický poradce generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga Jan Havránek. Právě Řehku podle informací Aktuálně.cz ze tří zdrojů komise doporučila ke jmenování, které má v rukou vláda Andreje Babiše.

Komise drží dohodu o maximální diskrétnosti, jméno vybraného uchazeče odmítá potvrdit. Nicméně nejlepší kandidát zabodoval jednoznačným způsobem. "Výběrová komise se shodla na nejvhodnějším kandidátovi jednohlasně," řekl Aktuálně.cz další člen komise, vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla.

Sám Řehka se ke svému výběru staví zdrženlivě. "To má komentovat ten, kdo to řídí. Já jsem žádnou informaci od nikoho nedostal, nemám k tomu co říct," řekl Aktuálně.cz generál, který od roku 2018 působí v rámci NATO jako zástupce velitele Mnohonárodní divize severovýchod NATO v polském Elblagu. Prošel také misemi v Kosovu a Afghánistánu. V oboru se profiloval knihou o hybridních hrozbách Informační válka.

Z devíti adeptů šlo k pohovoru pět

Původně se do konkurzu přihlásilo devět lidí, ale čtyři komise vyřadila už po takzvaném rozlepování obálek. Nejčastějším důvodem bylo, že nedoložili nejstriktnější bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajně. I z těchto důvodů se k pohovorům podle informací Aktuálně.cz nedostal bývalý poslanec ANO Bohuslav Chalupa či ředitel Odboru vzdělávání, výzkumu a projektů v NÚKIB Viktor Paggio.

Řehka se ředitelem NÚKIB stane ve chvíli, kdy ho jmenuje vláda. Je krajně nepravděpodobné, že by kabinet nenásledoval doporučení výběrové komise a sáhl po někom jiném. Zvlášť když byla na Řehkovi jednoznačná shoda. Oficiálně se má nový ředitel NÚKIB ujmout funkce 1. dubna. Ale podle informací Aktuálně.cz není vyloučené, že vláda bude chtít jednat rychleji. Důvodem je aktuální kybernetický útoky na nemocnici v Brně.

Ústřední orgán pro kybernetickou bezpečnost Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vznikl k 1. srpnu 2017, vydělil se z Národního bezpečnostního úřadu. Jeho vznik legislativně zastřešil zákon č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti. NÚKIB je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany.

V praxi to znamená, že má chránit bezpečnost strategické kybernetické infrastruktury, detekovat případné útoky na tuto infrastrukturu a předcházet jim. V současnosti v něm pracuje zhruba 200 lidí, cílový stav je 400 pracovníků.

"I kvůli dnešnímu Brnu nesmíme ztrácet čas," řekla Aktuálně.cz další členka výběrové komise Jana Černochová (ODS). Už v pátek v podvečer se proto měly rozesílat pozvánky na zasedání sněmovního bezpečnostního výboru, který jako poslední instance před jmenováním Řehky vládou doporučení komise prodiskutuje. Sejde se ve středu, generál by měl pozvánku obdržet také. "Potvrzuji, že výbor bude ve středu o kandidátovi na ředitele NÚKIB jednat," řekl Aktuálně.cz předseda výboru Radek Koten (SPD).

Dosud jediným ředitelem NÚKIB byl Dušan Navrátil, úřad je do značné míry výsledkem jeho úsilí. NÚKIB se oddělil z Národního bezpečnostního úřadu v létě 2017. Za jeho zřízením stál coby vládní zmocněnec pro tuto oblast právě Navrátil, který NBÚ do února 2017 jedenáct let vedl. Ředitelem NÚKIB se stal 1. srpna 2017. Vláda ho odvolala loni v prosinci kvůli údajným manažerským selháním a špatné komunikaci. Navrátil je od března zaměstnancem Masarykovy univerzity.