Fakultní nemocnici v Brně, kde testují pacienty na koronavirus, napadli hackeři

Fakultní nemocnice Brno čelí kybernetickému útoku, základní provoz je zajištěn, nefungují však některé počítačové provozy a část pacientů je převážena do jiných nemocnic. Jihomoravští záchranáři ráno zaznamenali také pětiminutový výpadek telefonních linek, zda to souvisí s útokem, není jasné.

Informaci potvrdil premiér Andrej Babiš (ANO). O situaci hovořil s Jaroslavem Šmídem, který nyní řídí Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Podle mluvčího nemocnice Pavla Žáry se to týká i Dětské nemocnice a porodnice na Obilním trhu, které pod fakultní nemocnici spadají.

"Postupně padaly jednotlivé systémy, a proto bylo potřeba vypnout všechny počítače," popsal ředitel průběh útoku. Podle něj funguje vypisování receptů rukou, psaní na psacích strojích a podobně, takže vyšetření bude trvat trochu déle.

Základní povoz nemocnice je nyní i po počítačovém útoku zachovaný. Omezené jsou některé počítačové provozy, není možné ukládat elektronická data, vyšetření i akutní operace ale fungují, personál informace zapisuje na papír. Nemocnice zrušila plánované operace.

Podle Štěrby nakonec nebylo potřeba převážet akutní pacienty, jak nemocnice původně očekávala. Nemocnice bude i nadále provádět testování odběrů u pacientů s podezřením na koronavirus. Neplatí tedy původní informace, že bude vzorky posílat do Ostravy. "Průchodnost a kapacita nemocnice je tím omezena, ale vyřešili jsme to odložením plánovaných výkonů," uvedl Štěrba.

"Můžu potvrdit, že máme tu informaci. Jsme na místě a řešíme to. Nic bližšího ale v tuto chvíli nemáme," řekl ředitel kabinetu ředitele NÚKIB Robert Kahofer.

Podle zpravodaje ČTK v Dětské nemocnici se chod zcela nezastavil, ale situace se kvůli nefungujícím počítačům řeší papírově. Rodiče přicházející s dětmi dostávají upozornění, že budou čekat déle.

Primátorka Brna Markéta Vaňková řekla, že se obě městské nemocnice, a to Úrazová nemocnice a Nemocnice Milosrdných bratří, připravují na přijetí pacientů z fakultní nemocnice, pokud bude jejich převoz potřeba.

Záchranka vozí pacienty do jiných nemocnic

Mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová uvedla, že záchranáři o útoku na nemocnici ví. "Dotklo se nás to tak, že vozíme pacienty do jiných nemocnic," uvedla Bothová. Podle ní záchranka po sedmé hodině ráno zaznamenala asi pětiminutový výpadek telefonních linek. Zda to souvisí s útokem, to se neví. "Zjišťujeme, co bylo příčinou. Výpadek se nám podařilo rychle vyřešit. I v době výpadku nám fungovaly záložní mobily a lidé se nám mohli s určitou prodlevou dovolat," řekla Bothová.

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně do odvolání odložila všechny plánované operace, včetně těch, které se měly konat dnes. Reaguje tak na kyberútok, kterému čelí druhá z brněnských fakultních nemocnic v Bohunicích.

"Posílili jsme, taktéž do odvolání, výrazně služby na vybraných odděleních a klinikách," uvedla mluvčí Fakultní nemocnice u svaté Anny Dana Lipovská. Je podle ní nutné přizpůsobit režim situaci, stejně postupují i ostatní nemocnice v Brně a okolí.

V Jihomoravském kraji byli do čtvrtka tři potvrzené případy nákazy koronavirem. Dva lidé jsou v domácí karanténě, jedna žena leží v nemocnici na oddělení kliniky infekčních chorob. O čtvrtém nakaženém v kraji informoval v pátek ráno ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.