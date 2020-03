V konkurzu na šéfa NÚKIB není podmínka odbornosti, vadí Pirátům. Do finále jde 5 lidí

Příští týden vyvrcholí výběrové řízení na ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, k pohovorům z původních devíti postoupilo pět uchazečů. V této souvislosti místopředseda stálé sněmovní komise pro kontrolu NÚKIB Ondřej Profant kritizuje, že v konkurzu schází požadavek na odbornost. Z řízení má vzejít nástupce odvolaného Dušana Navrátila.

"Velmi mě zaráží, že v podmínkách není zmínka o zkušenostech s informatikou ani kybernetickou bezpečnostní. Podmínky výběrového řízení jsou viditelně zaměnitelné s jakýmkoliv jiným úřadem," řekl Aktuálně.cz místopředseda stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Ondřej Profant (Piráti). Doplnil, že jeho komentář vystihuje stanovisko celé odborné pracovní skupiny strany.

V podmínkách výběrového řízení skutečně explicitní požadavek na zkušenost v oboru IT či kybernetické bezpečnosti chybí. Důraz se klade například na nutnost velmi dobrých organizačních schopností, minimálně pětileté zkušenosti z řídící pozice nebo orientace v legislativě vztahující se k činnosti NÚKIB.

"Písemnou práci v rozsahu maximálně osmi normostran na téma ‚Koncepce Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v krátkodobém (jeden rok) a dlouhodobém horizontu (tři a více let)‘," zní další z materiálů, které má uchazeč v konkurzu, jehož podmínky Aktuálně.cz prostudovalo, přiložit.

"Chápu, že důraz je kladen na manažerské dovednosti, ale úplné vynechání odborných technických dovedností je velmi zarážející. Zvláště v situaci, když si pan premiér stěžoval na nedostatečné odborné znalosti předchozího ředitele. Daný uchazeč by podle mě měl být odborníkem nejen v byrokracii a úředních věcech, ale hlavně v oblasti kybernetické bezpečnosti," dodal Profant.

Odbornost se prokáže koncepcí a pohovorem

Organizace výběrového řízení spadá pod úřad vlády. Průběh konkurzu podléhá sedmičlenné výběrové komisi, v níž zasedají šéfové všech tří tajných služeb, vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla či náměstek ministra vnitra pro bezpečnost Jiří Nováček. Opozici v komisi reprezentují poslankyně Jana Černochová (ODS) nebo pirátský komunální zastupitel s bohatou praxí z IT oboru Patrick Zandl.

Právě Zandl vysvětluje, že absence explicitního požadavku na zkušenost z kybernetické bezpečnosti v důsledku chybou není. Odbornou zdatnost si hodlá komise ověřit jinak. "Není to podmínka daná taxativně, ale je daná podmínkou koncepce. Uchazeč by měl v koncepci, kterou dodá, nejen předložit svůj záměr s řízením úřadu, ale i prokázat zkušenost v oboru," řekl Aktuálně.cz Zandl.

"Pro nás bude nejpohodlnější, když tam bude osobní demonstrace, že tomu uchazeč rozumí," doplnil. Obhájit argumenty z koncepce a definitivně doložit odbornou připravenost musí adepti v pohovoru, jejž s nimi komise povede. "Nepovažuji za nejdůležitější to, aby to byl ‘geniální ajťák‘. Ať je to slušný člověk, co dokáže řídit a motivovat lidi, se znalostí problematiky kybernetické a informační bezpečnosti," řekla Aktuálně.cz poslankyně Černochová.

Rozhodnou pohovory s uchazeči příští týden

Termín pro dodání přihlášek na místo ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost uplynul 28. února, výběrová komise se kvůli rozlepování obálek sešla v 16 hodin odpoledne. O pozici se přihlásilo devět lidí. Podle zjištění Aktuálně.cz jich dál postoupilo pět, zbylé komise vyřadila, protože nedostáli formálním podmínkám. Nejčastěji jim scházela požadovaná prověrka na nejpřísnější stupeň - přísně tajné.

Podle informací Aktuálně.cz vyvrcholí konkurz zhruba hodinovými pohovory s každým z pěti zbývajících uchazečů, naplánované jsou na čtvrtek 12. března. Sami členové komise nechtějí k dalšímu průběhu konkurzu či jménům uchazečů nic prozradit. "Nejdřív to projedeme, pak budeme všechno s veřejností komunikovat," řekl Aktuálně.cz člen komise a vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla.

Ústřední orgán pro kybernetickou bezpečnost Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vznikl k 1. srpnu 2017, vydělil se z Národního bezpečnostního úřadu. Jeho vznik legislativně zastřešil zákon č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti. NÚKIB je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany.

V praxi to znamená, že má chránit bezpečnost strategické kybernetické infrastruktury, detekovat případné útoky na tuto infrastrukturu a předcházet jim. V současnosti v něm pracuje zhruba 200 lidí, cílový stav je 400 pracovníků.

Podle zjištění Aktuálně.cz do konkurzu vstoupil Vladimír Petera, ředitel vesmírné divize Výzkumného zkušebního a leteckého ústavu, jenž spadá pod ministerstvo financí. Petera může těžit z předchozí zkušenosti v NÚKIB, protože v kyberúřadu od dubna 2018 do září loňského roku působil jako náměstek tehdejšího ředitele Navrátila.

"Myslím si, že to je na úřadu vlády, aby potvrzoval kandidáty, mně se do toho moc nechce. Z pohledu toho, že jsem bývalý náměstek ředitele NÚKIB, by to dávalo smysl. Ale ty lidi bych nechal, ať se domnívají a ať to komise rozhodne," řekl Aktuálně.cz Petera. Z jeho vyjádření je ale jeho účast v konkurzu zřejmá. "Nemohu to vyloučit," uvedl. Podle informací Aktuálně.cz se přihlásil i bývalý poslanec ANO Bohuslav Chalupa.

Mezi uchazeči generál i špičkový diplomat

Lidovky.cz už minulý týden upozornily, že mezi adepty je zástupce velitele Mnohonárodní divize severovýchod NATO v polském Elblagu Karel Řehka, v minulosti prošel misemi v Kosovu či Afghánistánu. Napsal také knihu o hybridních hrozbách s názvem Informační válka. Serveru potvrdil svou účast v konkurzu i diplomat Jan Havránek. Od září 2017 působí v NATO coby politický poradce v kabinetu generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga.

Pro účast v konkurzu se podle zjištění Aktuálně.cz rozhodl i prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Aleš Špidla. Nakonec ale přihlášku podat nemohl, schází mu nejpřísnější prověrka. "Já už jsem měl nachystané všechny papíry. Ale žil jsem v přesvědčení, že stačí podat žádost o prověrku až ve chvíli, kdy by mě vybrali," vysvětlil Aktuálně.cz Špidla, proč nakonec musel couvnout. "Tímto rozhodnutím jsem rozplakal hodně odborníků, kteří už mě tam viděli," dodal.

Dosud jediným ředitelem NÚKIB byl Dušan Navrátil, úřad byl do značné míry jeho projekt. NÚKIB se vyčlenil z Národního bezpečnostního úřadu v létě 2017. Jeho zřízení zajišťoval coby vládní zmocněnec pro tuto oblast právě Navrátil, který NBÚ do února 2017 jedenáct let řídil. Ředitelem NÚKIB se stal 1. srpna 2017. Vláda ho odvolala loni v prosinci kvůli údajným manažerským selháním a špatné komunikaci.