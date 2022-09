Koalici s Hřibem si představit neumím, Nacher z ANO je velmi schopný, říká Svoboda

Dokončit za každou cenu městský okruh a dostat auta z centra města je prioritou lídra koalice Spolu v Praze Bohuslava Svobody, který by se v případě zvolení primátorem dostal do čela města znovu po devíti letech. V rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje, proč nechce spolupracovat s primátorem za Piráty Zdeňkem Hřibem ani s ANO a proč trvá na tom, že by zvládal kromě vedení Prahy být ještě poslancem.

Na zahájení ostré fáze předvolební kampaně vaší koalice Spolu jste prohlásil, že Praha je mrtvá, nijak se nerozvíjí a jede tak na třicet procent. Opravdu je na tom česká metropole tak špatně, nebo se na tato slova snažíte získat voliče?

Mohl bych vám položit protiotázku a zeptat se vás, co vedení města za čtyři roky udělalo. Budu se k vám ale chovat seriózně a nepoložím ji. Pěkně byste se na ní zasekli.

Určitě bychom o tom mohli debatovat, ale jsme tu kvůli otázkám na vás, v čem je tedy Praha mrtvá?

Pan primátor sice sdílí oslavné fotografie, kde stříhá pásky, ale podívejte se, co udělal z toho, co sliboval. Metro D? Máme rozhodnutí, že se bude dělat. To rozhodnutí jsme měli už před 20 lety a teď to vydává za zásadní úspěch. Kde je dostatek bytů pro mladé rodiny?

Říkali, že vysázejí milion stromů, ale pokud nemám vyřešeno, kam je umístím, je to jen deklarace. Může jich být 100, 500 tisíc, ale problém Prahy je někde jinde. Praha je v zásadě zelená. Je nejzelenější z evropských měst. Není to jen o tom, abychom stromy vysadili, ale aby také plnily svoji funkci. To znamená, aby měly možnost ovlivňovat klima.

Vaši kritici namítají, že opatření na boj proti klimatické změně nejsou zrovna doménou vaší koalice a obecně ODS.

Já neříkám, že klimatické podmínky nejsou podstatné. Říkám ale, že ke změně klimatu nestačí sázet stromy. Musíme z města dostat pryč dopravu. To je prioritní, protože to má mnohem větší dopad na klima než všechno, co se doteď dělá.

Co by bylo vaší prioritou jako případného primátora? Je to dokončení okruhu, jak říkáváte?

Je to absolutní priorita. A bez jejího řešení se s klimatem nehneme.

Prosazoval byste kromě okruhu další opatření, která by dostala auta pryč z města? Například zákaz vjezdu do centra nebo jeho zpoplatnění?

Abyste mohli uvažovat o tom, že něco dopravně uzavřete, musíte zajistit, aby to uzavření nepřerušilo život města. To znamená, že napřed potřebujete okruh. Když zatížíte vjezd zpoplatněním, musejí mít lidé zaručeno, že se i přes tuto překážku dostanou, kam chtějí. Až to zajistíte, můžete se ptát, jestli takový krok bude ještě prospěšný. Zpoplatnění center sice přináší nějaké finanční prostředky, ale taky spoustu komplikací.

Vy zdůrazňujete, že je nutné okruh postavit za každou cenu. Jaká ta cena je?

Znamená to, že bychom museli potlačit jinou činnost, která pro Prahu byla důležitá. Nechci si vymýšlet a něco teď popravovat, ale příklad řeknu: třeba bychom mohli odložit výstavbu koncertního sálu.

Skutečně? Vy jste velký fanoušek tohoto projektu.

Filharmonie je moje dítě, ale kdybych si vybíral, upřednostnil bych to, co je nutné. Oboje je nutné. Okruh potřebují všichni, koncertní sál je pro určitou skupinu lidí. Je to výchovný prvek, potřebujeme, aby si děti zvykly na hudbu, potřebujeme sál, který je multifunkční a nehraje se v něm jen vážná hudba, ale i metal a alternativní varianty. Pokud bych si ale musel vybírat, já bych to viděl následovně: do okruhu dát všechny peníze, koncertní sál začít.

Nicméně dostavbu vnějšího Pražského okruhu komplikují i lidé z vaší ODS. Například starosta Prahy 20 oznámil podání žaloby na vydané územní rozhodnutí k jednomu úseku.

Všichni starostové a všechny malé městské části se brání tomu, aby v jejich prostoru byla nějaká stavba. Má to svoji logiku a oni musí být přesvědčení o tom, že se dodrží všechna opatření, aby zatížení bylo co nejmenší.

Sám si pamatuji, když jsem jako primátor jednal v Suchdole. Bylo to zoufalé jednání. Na náměstí skoro měli zlaté dlažební kostky, kolik tam město dalo peněz, aby to prosadilo, a furt to nefungovalo. Nechci vůbec říkat, kdo byl starostou. To není podstatné. Podstatné je, že to pod hlavičkou starostů za ODS pokročilo.

Chci koalici jako ve vládě, s Hřibem si ji ale představit neumím

Jaká témata podle vás rozhodnou letošní volby v Praze?

Domnívám se, že lidé se budou rozhodovat podle toho, co podle nich přinese Praze prospěch. Lidé mi připomínají dobu, když jsem byl primátor, a říkají, že znovu chtějí éru, kdy se o korupci nemluvilo, ale korupce se likvidovala. Včetně primátora. Pan primátor Hřib teď má vůči nám výtky jen v tom smyslu, že budeme vládnout s ANO, že jsem starý a nemám dobrou paměť. Útočí jen na osobní věci, což není důstojné pro politika v této funkci. Já bych byl velmi rád, kdybychom se chovali jako opravdoví soupeři.

Je pro vás Zdeněk Hřib největší soupeř?

Kupodivu si to nemyslím. To bych si musel myslet, že je to kvalitní soupeř s dobrými spolupracovníky a dobrým plánem. On nic z toho nemá.

Kdo tedy je největším soupeřem?

Na té komunální úrovni je to velmi složité. Vlastně ani nemohu definovat, kdo je dobrý a kdo špatný. Koalice byla složena uměle jen proto, aby se dostala přes stranu, která volby vyhrála. Tedy přes nás. Neustále se hádají, ani jedna strana nemá koncepci. Těžko se mi vybírá, kdo by byl největší soupeř nebo dobrý partner.

Když jste zmínil výběr partnerů, spolupráci po volbách vylučujete jen s SPD a asi i komunisty, je to tak?

Je to tak. Spolupráci s komunisty i s SPD určitě vylučujeme.

Jinak si dokážete představit spolupráci s každým?

Ano, ale myslím tím s každým, jehož program se bude blížit našemu a hlavně v zásadních tématech a principech budeme ve shodě, abychom se od začátku nehádali. Je pravda, že některé strany jsou nám sice přisuzovány, ale soulad myšlenek je složitý.

Teď máte na mysli, že je vám přisuzována spolupráce s ANO?

Já bych byl rád, kdyby vznikla stejná koalice jako na vládní úrovni, protože bych pak mohl s nimi komunikovat přímo.

Mohl by v takové koalici sedět i Zdeněk Hřib?

To si nemyslím. Jeho schopnost pracovat s nějakým plánem je velmi malá.

Co ostatní Piráti?

Ta pravděpodobnost je velmi malá, protože by tam musela být programová shoda. Já žádnou nevidím. Museli by se změnit nebo obměnit o 100 procent. Jinak tam není žádná společná vazba.

A lídr ANO Patrik Nacher?

To je člověk, který je z mého pohledu velmi schopný. Úzce se specializuje na dluhovou problematiku, dělá ji fakt skvěle a je to člověk, který je pracovitý, schopný naslouchat. Když nehovoříme o stranické příslušnosti, tak je to kvalitní člověk.

Znamená to, že byste případně spolupracoval i s hnutím ANO, jehož je v Praze lídrem?

Zatím nevidím žádné společné body mezi ODS a hnutím ANO.

Dokáži posoudit, jestli jsem schopen být primátorem

Někteří nyní před volbami debatují nad tím, jestli je váš věk, čili 78 let, vhodný pro primátora největšího města v naší zemi.

Taková je realita a realita taky je, že se v určité fázi života mohou začít schopnosti měnit. To se ale může stát i třicetiletému, jen se to nestává tak často. Jsem přesvědčen, že předpoklady pro vedení mám a řadu dovedností z předchozí doby dovedu zúročit. Mám kolem sebe vynikající tým.

A dokáži medicínsky posoudit, jestli jsem schopen nebo ne. Jsem zároveň šéf kliniky, operuji a naprosto přesně vím, že když bude na sále věc, s níž si nebudu vědět rady, končím a šéfa už dělat nebudu.

Vy jste údajně na klinice téměř každý den. Je to tak?

Prakticky jsem na ní každý den, chodím hned, kdy se dozvím z hlášení, co bylo v noci, jaké byly případné komplikované případy, vyšetřím je nebo rozhodnu, jak se bude postupovat. Pokud je to den, kdy mám trošičku více času, tak hned ráno odoperuji to, co mám. Dva dny v týdnu dělám ještě velkou vizitu.

Když uspějete ve volbách, budete kliniku stále vést?

Jestliže bych byl primátorem, už bych ji nevedl, stejně tomu bylo v letech 2010 až 2013, kdy jsem byl primátorem. Byl tam jiný šéf.

Je obdivuhodné, že stíháte kliniku a poslancování. Ale je možné mít na ní úvazek, věnovat se sněmovně a ještě vést jako primátor takové velkoměsto, jako je Praha? Co vás motivuje k tomu věnovat se všem těmto činnostem?

Háček je v tom, že je pro mě klinika a operování vášeň.

Tomu rozumíme. Ale člověk musí v životě některé věci opustit, byť pro něj hodně znamenají.

Ale kdybych se vzdal této vášně, tak se vzdávám toho, co jsem měl v životě za vůbec nejdůležitější. Bez čeho jsem si myslel, že nedovedu žít. Samozřejmě, život je takový, že v nějakém věku to prostě nebudu moci dělat.

Ale dělat při tomto ještě poslance a případně primátora?

Ale tím, že bych se vzdal vedení kliniky, tak dávám primátorství to nejvíc, co mohu. Nemám nic víc, co bych mohl dát, protože potom už je pouze rodina.

Ale mohl byste se vzdát ještě poslaneckého mandátu a soustředit se jen na vedení Prahy.

Tento mandát vnímám jako důležitou věc, protože Praze se nepodařilo ve sněmovně prosadit žádný svůj důležitý legislativní návrh. V okamžiku, kdy mám možnost ve sněmovně být, tak mohu výrazně pomoci prosazení těchto návrhů. Ale je jasné, že v případě, že budu pověřen vedením tohoto města, zvážím i všechny minusy, které poslanecký mandát představuje.

Nepostačí, když Praha bude mít několik poslanců, kteří tyto návrhy budou prosazovat?

Ukazuje se, že toto nefunguje.

Neobáváte se, že tato kumulace funkcí vám může vzít dost hlasů ve volbách?

Budu se stále snažit vysvětlovat, jak je toto smysluplné a na rozdíl od ostatních, například pana Čižinského, který plánuje zůstat starostou na Praze 7, tuto nepopulární věc otevřeně říkám.

Neříkáte si někdy, že život je příliš krátký na to, aby se člověk v téměř osmdesáti letech nezastavil a rozčiloval se například v politice?

Víte, celý život jsem se snažil pomáhat lidem. A pokud jde o politiku, vadilo mi, že lidé na ni nadávají u piva. Pustil jsem se do ní a cítím, že jsem v ní ještě něco nedodělal.

A nehrálo roli i to, že jste třeba nedokázal říci ne, když na vás všichni naléhali, abyste se stal lídrem, protože to nikdo jiný nechtěl a vy jste podle průzkumů u voličů poměrně populární?

Ne. Je to o tom, jak říkávala moje babička, že velcí kluci z boje neutíkají.