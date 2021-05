Když to nejde na plénu, bude komise. Promluví o Hamáčkovi šéf vojenských zpravodajců?

Ani napodruhé se Poslanecká sněmovna nedozvěděla od šéfů tajných služeb informace o okolnostech cesty ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy. Omluvili se s tím, že nemohou promluvit ani na uzavřeném plénu. O novém podezření v souvislosti s Hamáčkovou výpravou do ruské metropole by však mohl seznámit příslušnou sněmovní komisi ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun už ve čtvrtek.

Ve středu už podruhé zasedala Poslanecká sněmovna na uzavřeném jednání, aby se dozvěděla podrobnosti o novém podezření provázejícím plánovanou Hamáčkovu návštěvu ruského hlavního města. Seznam Zprávy upozornily, že šéf vnitra a tehdy ještě pověřený ministr zahraničí údajně chtěl v Moskvě vyjednat milion dávek neschválené vakcíny Sputnik V za utlumení dopadů ruského útoku na muniční sklady ve Vrběticích na domácí půdě. Šéfové Bezpečnostní informační služby, civilní rozvědky a Vojenského zpravodajství dorazili do sněmovny už v úterý. Doprovodili je tam nejvyšší žalobce Pavel Zeman a policejní prezident Jan Švejdar. Dorazili tam na pozvání volební koalice ODS, lidovců a TOP 09. Zmínění hosté se účastnili 15. dubna jednání na ministerstvu vnitra, kde jim měl Hamáček svůj plán vyjevit. Dotyční mu ho však údajně rozmluvili. Související Styděl jsem se, jak to probíhalo, řekl k jednání ve sněmovně nejvyšší státní zástupce 1:23 V úterý se však vzhledem k průběhu schůze ke slovu nedostali. Nepromluvili ani ve středu (Zeman ani Švejdar už do sněmovny nepřišli). Šéf civilní rozvědky, která je podřízená ministerstvu vnitra, oznámil, že jim zákon zapovídá vystoupit k utajovaným informacím i na uzavřeném jednání sněmovny. Konkrétní informace by však mohly zaznít na půdě sněmovny ve čtvrtek od šéfa Vojenského zpravodajství. Komentář o Hamáčkově akci Na 13. hodinu svolal jednání komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství její předseda Vít Rakušan (STAN). Právě komise a příslušné výbory jsou oprávněné k tomu, aby se tam diskutovalo o poznatcích podléhajících utajení. "Budu se chtít ptát na roli jednotlivých aktérů schůzky, jak to s tou cestou bylo a jestli to skutečně vnímali jako připravenou akci," sdělil Aktuálně.cz Vít Rakušan. Rakušan chce dodržet formát komise, pozval jen ředitele Vojenského zpravodajství Jana Berouna. Nikdo z dalších účastníků schůzky pozvánku nedostal. "Určitě budeme chtít slyšet komentář k této akci," potvrdil Rakušan, že komise chce znát Berounův pohled na údajný Hamáčkův plán vyměnit milion dávek vakcíny Sputnik za utlumení následků ozbrojeného útoku ruské vojenské rozvědky GRU v Česku. K novému podezření kolem Hamáčkovy cesty mají také právo jednat bezpečnostní výbor sněmovny a komise pro kontrolu civilní rozvědky. Poslanecká sněmovna je přitom ve středu k tomuto kroku nepověřila. Naopak uložila vládě, aby prověřila únik informací o kauze. Další komise a bezpečnostní výbor mlčí Komise pro kontrolu rozvědky i bezpečnostní výbor však k tématu Hamáčkovy schůzky s šéfy tajných služeb, policejním prezidentem a nejvyšším žalobcem mohou zasednout ze své vůle. Předseda komise pro kontrolu rozvědky Pavel Blažek se ovšem zatím k jejímu svolání nechystá. Člen komise Jan Lipavský ale pro Hospodářské noviny uvedl, že o jednání stojí. Zatím se na zasedání nedomluvil ani bezpečnostní výbor. Ministr Hamáček se opakovaně proti zjištění serveru Seznam Zprávy ohradil. Označil ho za lež. Ve středu v poledne oznámil, že podá na autory článku trestní oznámení. Současně avizoval podání civilní žaloby na vydavatelství provozující zmíněný server. Požadovat prý bude omluvu a finanční kompenzaci ve výši 10 milionů korun. Ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun. | Foto: ČTK "Já jsem vláčen bahnem, označován za vlastizrádce a dostávám výhrůžné e-maily. Udělám vše, abych očistil svou čest a jméno sociální demokracie," vysvětli své rozhodnutí ministr vnitra. Mezitím se za něj postavili premiér Andrej Babiš (ANO). Verzi o výměnném obchodu s Moskvou také vyloučili další zmínění účastníci schůzky - ministr zahraničí Jakub Kulhánek, velvyslanec v Moskvě Vítězslav Pivoňka i generál Beroun. Trestní oznámení na policejního prezidenta Ve středu další z aktérů schůzky policejní prezident Jan Švejdar ohlásil, že je na něj v této souvislosti podáno trestní oznámení. Obsah samotného jednání odmítl komentovat. "Podle oznamovatele k úniku informací mělo dojít po jednání jednoho z (předchozích, pozn. aut.) výborů Poslanecké sněmovny (o vrbětické kauze, pozn. aut.), kterého se pan prezident účastnil," řekla mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová. 1/3 Celá záležitost je natolik závažná, že ji odmítám hodnotit skrze pocity. Faktem je, že na jednání jsem byl, jakkoliv komentovat jeho obsah ale nebudu. Pohybujeme se v rovině činnosti zpravodajských služeb a také v rovině probíhajícího trestního řízení. — Jan Švejdar (@jan_svejdar) May 5, 2021 Ministr vnitra Jan Hamáček dostal první ucelené informace o podílu dvojice ruských zpravodajců na explozi ve Vrběticích, při níž v říjnu 2014 zahynuli dva lidé, 7. dubna. Ten samý den ještě za zády tehdejšího šéfa české diplomacie Tomáš Petříčka zavolal velvyslanci v Moskvě Pivoňkovi, aby se dostavil do Česka. Pivoňka do země dorazil 14. dubna. Tentýž ten Hamáček už coby pověřený ministr zahraničí oznámil cestu do Moskvy. Související Hamáček chce deset milionů a omluvu za článek o jeho cestě, Seznam si za textem stojí V pátek 16. dubna dostal spolu s premiérem v tu chvíli finální zprávu BIS o útoku ve Vrběticích. Týž den se cesta do Moskvy zrušila. Hamáček o ní později řekl, že byla krycím manévrem před Rusy. V sobotu 17. dubna večer společně s premiérem informovali veřejnost o vrbětické kauze. Hamáček také oznámil vyhoštění 18 ruských zpravodajců z Česka. Rusko reagovalo vypovězením 20 pracovníků české ambasády v Moskvě.