Když Praha vyhandluje s Babišem Karlínské kasárny, přestěhuje do nich magistrát

Stejně tak jako premiér Andrej Babiš (ANO) plánuje i pražský primátor Zdeněk Hřib (piráti) velké úřednické stěhování. Nutí ho k tomu končící nájem ve Škodově paláci, kde dnes úředníci hlavního města sídlí. Teď to vypadá, že by si primátor s premiérem mohli navzájem vypomoci. Nová pražská koalice totiž plánuje přesunout úředníky do Karlínských kasáren, které by mohla získat výměnou za pozemky v Letňanech, kde chce Babiš novou úřednickou čtvrť.

Výměnou za pozemky v Letňanech pro Babišovu vládní čtvrť si Praha ve středu kromě 60 miliard na dostavbu vnitřního okruhu řekla i o dvě nemovitosti v neutěšeném stavu (psali jsme zde).

Jednou z nich jsou stávající budovy Nemocnice Na Bulovce, která by se měla přesunout do nového letňanského kampusu. V nich by magistrát rád zřídil dostupné bydlení v kombinaci se sociálními službami.

Zajímavější je však druhá nemovitost. Chátrající a rozsáhlý komplex Karlínských kasáren asi 300 metrů od přestupní stanice metra Florenc. Praha tento komplex paradoxně chce ze stejného důvodu jako Babiš pozemky v Letňanech. "Usilujeme o převod Karlínských kasáren na město, aby do nich bylo možné po rekonstrukci přesunout úředníky z nákladného pronájmu ve Škodově paláci," říká primátor Zdeněk Hřib.

Ve Škodově paláci dlouhá léta sídlí polovina z více než dvou tisíc magistrátních úředníků. Dalších několik stovek pracuje v pronajatých prostorech Business centra Vyšehrad či na Mariánském náměstí v budově Nové radnice. Problém je, že nájemní smlouva Škodova paláce Praze skončí v roce 2028. Stejně jako předchozí i stávající koalice si tak už chvíli láme hlavu, kam je po zmíněném datu přestěhuje.

Čtvrtá varianta nové koalice

Bývalá primátorka Adriana Krnáčová přišla s třemi reálnými variantami. Pokusit se prodloužit stávající nájemní smlouvu nebo postavit nové sídlo magistrátu, a to buď na Florenci, nebo u autobusové zastávky Na Knížecí v blízkosti Anděla. Všemi těmito možnostmi se zabývá i nová koalice. "Ty tři možnosti stále platí, ale ještě neznáme našeho favorita," uvedl nedávno náměstek primátora Petr Hlaváček.

První možnost má podle něj nezpochybnitelné výhody i nevýhody. "Škodův palác není zrovna ideální moderní administrativní budova, to je zřejmé. Zároveň je však v dostupné lokalitě v centru města, kam si už lidé zvykli chodit, a to je také důležité," dodal radní.

Teď však ke trojici přibyly ještě Karlínské kasárny. Jde o rozsáhlý komplex klasicistních pětipatrových budov. Před rokem 2008 zde sídlily různé útvary a zařízení pražské vojenské posádky jako posádková hudba, vojenská policie, velitelství nebo ošetřovna. Od té doby leží budovy ladem. Kasárny jsou chráněny jako kulturní památka.

Cinklý pokus o prodej?

V listopadu 2013 se ministerstvo obrany pokusilo komplex prodat. Ve veřejné soutěži vyhrála společnost Griva Art manželky miliardáře Pavla Tykače, která nabídla 590 milionů korun. Kvůli podezření, že se přihlášené firmy navzájem domluvily, však nový ministr obrany Martin Stropnický v únoru 2014 soutěž zrušil. Obratem vyhlásil novou za vyšší cenu 620 milionů korun. Do té se však už nikdo nepřihlásil.

Budovy poté přešly do správy ministerstva spravedlnosti a bývalý ministr resortu Robert Pelikán tvrdil, že je má v plánu přestavět na justiční palác.

Poslední rok a půl uvnitř areálu, zejména v jeho vnitrobloku, funguje kulturní a sociální centrum, kde se pro veřejnost konají nejrůznější akce od volného bruslení, přednášek a koncertů po promítání letního kina.

Okolní stavby však už od pohledu nejsou v nejlepším stavu. Pokud by do nich magistrát skutečně chtěl přestěhovat své úředníky, musel by nejdříve investovat do jejich rekonstrukce. Kolik by to stálo, zatím nikdo nezveřejnil. Podobná situace už však před lety nastala s nedalekou barokní Invalidovnou. Ta je sice ještě o něco rozsáhlejší, ale její oprava byla vyčíslena na 1,6 miliardy korun.

Florenc či Knížecí?

Na stole je ale stále i stavba nové moderní budovy, do které by se vměstnala větší část z několika tisíců pražských úředníků. I zde se mluví o lokalitě Florence, která je výhodná kvůli své dostupnosti. Parcela, na které se o stavbě uvažuje, se nachází přímo nad přestupní stanicí metra a v těsné blízkosti tramvajových zastávek i autobusového nádraží.

Problémem však je, že strop stanice by na sobě unesl jen stavbu o několika málo patrech. "A to je málo. Tudíž ta budova by se musela založit až dole na úrovni metra. To by bylo určitě velmi náročné. Z hlediska polohy je to ale nejlepší varianta a ne všechny skvělé věci jsou levné," uvedl Hlaváček.

Lokalita Na Knížecí je pak jakýsi kompromis. Zdejší stavba by oproti Florenci mohla být konstrukčně o poznání jednodušší a levnější, ale z hlediska dostupnosti by na tom byla ze tří variant nejhůře. "Ale zase ne o tolik. Je tam autobusové nádraží a metro Anděl je vzdálené několik stovek metrů. Zároveň je místo nejlépe dostupné vozem," dodal radní.

Nová koalice se podle něj chce podrobně seznámit se všemi materiály, které k výstavbě nové radnice připravil Institut plánování a rozvoje a další organizace, a až poté se podle primátora Hřiba rozhodne, kterou cestou se město vydá. Pokud by však Babiš na nabídku Prahy o výměnu pozemků za Karlínská kasárna kývl, zřejmě by bylo rozhodnuto.