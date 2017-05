Když podá demisi premiér, padá celá vláda. Výklad Zemanových právníků je pokleslý, říká Wagnerová

před 41 minutami

Není pochyb, že demise premiéra Bohuslava Sobotky by znamenala demisi celé vlády, říká bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová, nyní nezávislá senátorka za Stranu zelených. Názory právníka Zdeňka Koudelky, podle nějž může prezident Miloš Zeman odvolat pouze Sobotku, považuje za "naprostý nonsens". Wagnerová v rozhovoru pro Aktuálně.cz také doporučuje Sobotkovi, aby oprášil návrh na odvolání ministra financí Andreje Babiše. Pokud by prezident s odvoláním otálel, může podle ní rychle rozhodnout Ústavní soud.

Premiér chce podat prezidentovi demisi a předesílá, že jde o demisi celé vlády. Může prezident v takovém případě přijmout jenom demisi předsedy vlády a nikoli ostatních ministrů?

Podá-li demisi premiér, padá celá vláda. Náš ústavní řád staví na tom, že vláda je vládou premiéra. Dovozuji to z toho, že premiér si vybírá členy vlády, bez jeho vůle se do vlády nikdo nedostane. Ani prezident mu tam nemůže někoho naordinovat. Když premiér s některým členem vlády není spokojen, podá návrh na jeho odvolání prezidentovi a prezident tohoto člena vlády musí odvolat. Prostě musí. Nemá možnost uvažovat, jestli se to jemu líbí nebo ne.

Docent Zdeněk Koudelka, o jehož názor se patrně prezident Zeman opírá, prosazuje jiný výklad. Podle něj může prezident odvolat pouze premiéra. Nutno také dodat, že v ústavě není jasně formulovaná věta, že demise premiéra znamená také demisi celé vlády.

S panem Koudelkou a s podobnými ani nechci polemizovat. Jejich přístup k výkladu ústavy mi připadá pokleslý. Jsou to lidé, kteří se snad nikdy nerozhlédli kolem sebe po Evropě, jak se vykládají ústavy, jaké maximy platí. Je naprosto jednoznačné, že nelze srovnávat to, co Koudelka srovnává - rezignaci premiéra za 1. republiky, v socialismu a po roce 1989. Metodologicky je to naprostý nonsens. Z takového lpění na slovíčkách je člověku s odpuštěním až na zvracení. Myslela jsem si, že jsme se už někam posunuli.

Politologové mluví o ústavní krizi. Souhlasíte jako ústavní právnička s takovým závěrem?

Záleží, co tím budeme rozumět. Dokud tady jsou ústavní orgány, ať už řádné nebo pověřené, v demisi, tak o krizi příliš nejde. Já si myslím, že premiér by měl změnit názor, vrátit se k původní myšlence a navrhnout odvolání ministra financí.

Bylo by to velmi odůvodněné. Pokud pan prezident hodlá inovativně vykládat ústavu, a tím v podstatě vyrobit jakousi ústavní krizi, je tomu třeba zabránit jakýmkoli způsobem. Možná bude stávkovat, otálet s odvoláním ministra. Proti tomu už je ale jednoznačná obrana, kompetenční spor a podání rychlé žaloby k Ústavnímu soudu. Jsem přesvědčená, že Ústavní soud by takovou věc řešil rychle, v řádu týdnů.