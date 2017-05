Chování prezidenta je skandální. Zeman neudržel při jednání nervy, myslí si Špaček

před 50 minutami

Odchod prezidenta během projevu premiéra je skandální, hodnotí bývalý šéf protokolu Hradu Ladislav Špaček gesto hlavy státu. Podle odborníka na etiketu se však Bohuslav Sobotka zachoval správně, když u mikrofonu zůstal a dokončil před novináři své myšlenky.

Praha - Prezident Miloš Zeman se otočil na tiskové konferenci k vládní krizi k premiérovi zády a bez ohlédnutí odešel. Před tím řekl, že očekává konec Bohuslava Sobotky. "Vaše demise, pane premiére, by měla být co nejdříve," pravil Zeman. Sobotka, který si chtěl s hlavou státu promluvit o budoucnosti vlády, byl zaskočen, v řeči k novinářům však pokračoval a hájil své stanovisko, že za krizí stojí především skandály místopředsedy vlády Andreje Babiše (ANO).

Chování prezidenta podle odborníka na etiketu a bývalého šéfa protokolu Hradu Ladislava Špačka nemá obdoby. "To je skandál. Je to naprosto nevhodné jednání. Prezident republiky v tomto okamžiku vykonává ústavní funkci a činí ústavní akt. Tohle je debata o demisi vlády v době vládní krize a prezident hraje důležitou roli," varoval Špaček.

V krizi by podle něj měl premiér s prezidentem postupovat nejen v souladu s ústavou, ale na jednáních by měly být přítomny i základy zdvořilosti a dobrého chování. Obzvláště před veřejností.

Chování Zemana je podle Špačka překvapující už jen proto, že se jedná o zkušeného politika. "Je naprosto neslýchané, že by prezident republiky nedokázal udržet nervy na uzdě a nedokázal se korektně rozloučit s premiérem a dát mu najevo tu příslušnou úctu," míní Špaček.

Nečekaná tisková konference

Sobotka na konferenci přiznal, že nečekal, že se o krizi bude mluvit veřejně před novináři. V sále Pražského hradu ho vítaly jen dva mikrofony, svůj si musel navíc nastavit, jak mu řekl Zeman. A neváhal premiérovi před novináři tykat. "Tam to máš, nastav si to," ukázal prezident holí.

"Je to věcí přípravy týmů obou politiků. To si měly vyjednat jejich týmy a jejich političtí poradci. Formát měl být vyjasněn před tím, než Sobotka přijel na Hrad. Pokud pan Sobotka neměl o tomhle tušení, tak je to také velmi zvláštní věc," popsal běžný postup Špaček.

Prezident sice odešel, premiér ale pokračoval před novináři v projevu. To bylo podle názoru Špačka dobré rozhodnutí. "Myslím, že tím premiér zřetelně novinářům ukázal, že se chová korektně. Dal najevo, že prezident republiky svou roli nezvládl. Udělal správně, že dokončil, co chtěl sdělit. Prezident odešel dobrovolně, bylo rozumné, že Sobotka pokračoval dál a dokončil myšlenku. To je korektní," dodal Špaček.