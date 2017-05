Schůzka Sobotky se Zemanem začala roztržkou. Prezident přijímal demisi, premiér ji nepodával

AKTUALIZOVÁNO před 3 minutami

Jednání premiéra Bohuslava Sobotky s prezidentem Milošem Zemanem se nečekaně začalo tiskovou konferencí. Na jejím začátku Miloš Zeman poděkoval premiérovi za práci a oznámil, že přijímá jeho demisi. Premiér se však ujal slova a řekl, že demisi ještě nepodává, když neví, jak si ji Hrad vyloží - zda jako demisi premiéra, či celé vlády. Také dodal, že nebyl informován o tom, jakým způsobem ceremoniál Zeman přichystal. Sobotka zdůraznil, že příčinou vládní krize je především Andrej Babiš. "Složil jsem slib člena vlády, že budu dodržovat Ústavu České republiky," zdůraznil premiér. Miloš Zeman pak ze sálu v polovině konference odešel a nechal Sobotku dokončit projev samotného.

Praha - Na Pražském hradě vznikl v úvodu schůzky závažný konflikt mezi premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) a prezidentem Milošem Zemanem. Sobotka dorazil na schůzku s hlavou státu bez demise svého kabinetu, Zeman však nechal na Pražském hradě připravit sál, jako by ministerský předseda demisi přinesl.

Prezident Sobotkovi sdělil, že očekával demisi, takže mu poděkoval za dosavadní práci a požádal ho, aby vláda plnila dál svou roli, dokud nebude jmenována nová. Sobotka opáčil, že přišel diskutovat o aktuální situaci. Zarazilo ho, jak Pražský hrad ke schůzce přistoupil, nebylo to podle něj nutné.

"Nebyl jsem informován, že tu bude takový ceremoniál, proto jsem byl překvapený. Úřadu vlády o tom nebyla poskytnuta informace. Mohli jsme si to odpustit," řekl.

Sobotka předpokládá, že prezident bude jeho demisi chápat jako konec celého kabinetu, nikoliv jen premiéra. Dokument chce doručit v polovině května písemně, což podle něj bylo zvykem i u předchozích vlád.

"Těžko mohu podat demisi, když nevím, jak k ní Pražský hrad přistoupí - jestli ji bude vnímat jako demisi předsedy vlády, nebo celé vlády," odpověděl Sobotka na Zemanův projev. "Složil jsem slib člena vlády, že budu dodržovat Ústavu České republiky," zdůraznil poté.

Prezident Sobotkovi vyčetl, že způsobil krizi, v polovině konference ze sálu odebral, aniž by nechal premiéra domluvit. Podle Sobotky však krizi zapříčinil ministr financí Andrej Babiš (ANO) tím, že nevysvětlil okolnosti kolem svého podnikání a majetku.

"Roztržka na Hradě je začátek ústavní krize, která by mohla skončit u Ústavního soudu," domnívá se politolog Milan Znoj.

"Je to mimo jakoukoliv úroveň slušného chování jak mezi dospělými lidmi, tak ústavními činiteli. Musím si ale povzdechnout, že pan premiér měl s něčím podobným počítat ve svém uvažování, a to před tím krokem, který udělal. Předal rozhodovacích pravomocí do rukou pana prezidenta, dokonce i výklad ústavy. Naplňuje se to, čeho jsem se obával," komentoval situaci předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

K ceremoniálu už se vyjadřují i další politici, například Jiří Dienstbier, který celou akci označil za šaškárnu.

Oba politici se po ostré výměně názorů před novináři odebrali na plánovanou schůzku.