Kdo vyhrožoval smrtí Prymulovi: Fotbalový funkcionář, který vozil seniory k lékaři

Mužem, který vyhrožoval smrtí náměstkovi ministra zdravotnictví Romanu Prymulovi, je brzy čtyřiapadesátiletý živnostník, který se ve volném čase věnuje fotbalovému klubu. Vyplývá to z pátrání redakce Aktuálně.cz, která se také seznámila s obsahem pravomocného verdiktu. V něm je více než třicet výhrůžek detailně popsáno. Jejich autor dostal pokutu 50 tisíc korun, na jejíž splacení má deset měsíců.

Vladimír Š. žije v obci s několika sty obyvateli ležící na železniční trati mezi Třebenicemi a Libčevsí na Litoměřicku. V létě čtyřiapadesátiletý muž bydlí v rodinném domě u hlavní třídy protínající obec na dvě části. Podle zjištění Aktuálně.cz to byl právě on, kdo v březnu Prymulu zastrašoval za jeho rozhodnutí v roli šéfa Ústředního krizového štábu.

"V žádném případě, překvapilo mě to," reagoval známý odsouzeného Pavel F. na dotaz Aktuálně.cz, zda extrémní chování odpovídá povaze Vladimíra Š. Oba se pravidelně potkávají. Působí spolu v místním fotbalovém klubu, jenž hraje 4. třídu litoměřického okresního přeboru. Pavel F. je hlavní činovník, Vladimír Š. mu pomáhá coby funkcionář. V klubu pracují léta.

Že jeho známý vyhrožoval Prymulovi, se Pavel F. dozvěděl zpětně. S ním samotným o tom dosud nemluvil. "Přiznám se, že jsme zůstali paf, co jsme se to dozvěděli," vypráví Pavel F. Stejně jako o svém zkratu nehovořil se svým okolím, nechtěl ho Vladimír Š. vysvětlit ani redaktorovi Aktuálně.cz. "Nemám zájem, nezlobte se," řekl a zavěsil telefon. Na další pokus o kontakt nereagoval.

Angažmá v místním fotbalovém klubu je jeho volnočasovou aktivitou. V minulosti fotil i sportovní utkání pro regionální média. Příjem má z několika živností. Věnuje se především přepravě osob. Před pěti lety spustil službu pro seniory, kterým dovážel léky, vozil je k doktorovi nebo do lázní.

Exces spočívající ve výhrůžkách Prymulovi zaskočil i starostu obce, v níž Vladimír Š. žije. "Je to slušný a nekonfliktní člověk, nikdy s ním v obci žádné problémy nebyly," popisuje Vladimíra Š. starosta. Že právě jinak bezproblémový obyvatel obce stojí za výhrůžkami Prymulovi, se starosta dozvěděl od Aktuálně.cz. "Ty věci, o kterých mluvíte, jsou jeho soukromé věci, do kterých mi nic není," poznamenal.

Obrázek postavy visící na šibenici

Vladimír Š. obrátil svou pozornost na Romana Prymulu v březnu, kdy náměstek ministra zdravotnictví řídil Ústřední krizový štáb. V jeho čele stál od 15. do 30. března. Právě Prymula se stal hlavní tváří restriktivních opatření, která vláda kvůli epidemii koronaviru zaváděla. V tomto období mu poslal Vladimír Š. 35 e-mailových zpráv, v nichž mu vyhrožoval smrtí. Jak upozornil server iDnes.cz, dostal za to trest 50 tisíc korun.

"Hanlivě a vulgárně ho oslovoval a napadal, dále jemu a následně i jeho rodině vyhrožoval usmrcením a ublížením na zdraví. Osočoval ho, že měl brát úplatky. Rovněž mu sděloval, že pokud vyhlásí zákaz vycházení, bude to poslední, co v tom svým zk**veným životě udělá," stojí v trestním příkazu, jímž Okresní soud v Litoměřicích Vladimíra Š. potrestal a který má Aktuálně.cz k dispozici.

"V několika případech doplnil (výhrůžky) nakresleným obrázkem postavy visící na šibenici, fotografií poškozeného v uniformě s nápisem Sturmbannführer SS (velitel útočné jednotky SS, pozn. red.) a svou fotografií s rozmazaným obličejem a vztyčeným prostředníkem, čímž u poškozeného vzbudil obavu o život a zdraví své, ale rovněž své rodiny," píše se dále v trestním příkazu, jejž Vladimír Š. dostal za vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci.

Policii na Vladimíra Š. navedla BIS

Vladimíra Š. zadržela Národní centrála proti organizovanému zločinu 31. března, detektivy na něj navedly poznatky od BIS. Policistům se přiznal. Příležitost k zapírání ani neměl, kriminalisté jeho elektronickou komunikaci zajistili. Okresní soud v Litoměřicích ho potrestal v neveřejném jednání 21. dubna. Pokuta 50 tisíc korun odpovídá tomu, jakou sankci navrhovala odpovědná státní zástupkyně Kateřina Doušová.

Vladimír Š. měl šanci proti trestu podat takzvaný odpor, po kterém by se konalo standardní hlavní líčení. Předsedkyně litoměřického soudu Halka Lacinová však Aktuálně.cz potvrdila, že rozhodnutí je od 12. května definitivní. "Je to pravomocné, pachatel odpor nepodal a trest přijal," řekla předsedkyně soudu. Pokud pokutu nesplatí v určené desetiměsíční lhůtě, půjde Vladimír Š. na pět měsíců za mříže.

Žalobkyně Doušová k případu poznamenala, že každý se s vyhlášeným nouzovým stavem a omezujícími opatřeními kvůli epidemii vyrovnával po svém. Počínání Vladimíra Š. ale vyhodnotila jako nepřijatelné. "Není vhodná doba, když má někdo problém a s něčím nesouhlasí, což se děje běžně, aby to eskalovalo do osobních výhrůžek," uvedla už dříve pro Aktuálně.cz.

"Lidi se báli vycházet. Vycházeli jenom, aby si nakoupili. Nosili roušky. Nikomu to na klidu nepřidalo, ale že by se to vymykalo celorepublikovému trendu, to ne. Proběhlo to běžně jako všude jinde," popisuje starosta atmosféru v obci, která na Vladimíra Š. tak extrémně dolehla. Nouzový stav v Česku uplynul 17. května. Prymula jako náměstek na ministerstvu zdravotnictví tento měsíc končí, od června se stane zmocněncem vlády pro zdravotnictví.