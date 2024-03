"Kdo hraje, tak hraje." Starosta hájí přeměnu obchodu na kasino, těší se na miliony

Starostovi severočeských Dobkovic přistála na stole zajímavá nabídka. Z chátrající budovy bývalé Jednoty chce investor udělat kasino. Rozpočet malé obce by si tím polepšil o tři miliony korun ročně. Projekt ale nemusí projít. Místní peticí přesvědčili zastupitelstvo, aby vyhlásilo referendum. Bojí se kriminality a nepořádku. "Kdo hraje, tak hraje. Lepší než ilegální herny," hájí záměr starosta.

Větší část Dobkovic svírá z jedné strany koridorová železniční trať směřující do Německa a z druhé strany frekventovaná silnice mezi Ústím a Děčínem. Jinak je ale v obci na břehu Labe v chráněné krajinné oblasti České středohoří hezky. Skoro všechny domy vypadají udržovaně, až na jeden - chátrající bývalý obchod.

Na přelomu roku ale zastupitelé oznámili šesti stům obyvatelům obce zásadní změnu. Budova se obnoví, ale místo obchodu v ní vznikne kasino. To nabídne gamblerům takzvané živé hry, jako je třeba ruleta, poker nebo blackjack, ale také technické. Tedy hrací automaty. Tato zařízení sice připravují lidi o peníze, do obecních kas ale přinášejí peníze.

Jenže část místních se proti návrhu bouří. "Vy byste snad chtěl mít kasino u baráku?" říká reportérům Aktuálně.cz muž, který bydlí v jednom z domů v těsné blízkosti plánovaného kasina. Jméno sdělit nechce, situace je podle něj nyní v obci citlivá.

"Nemám rád hazard jako takový. Blbec prohraje milion a tady mi někoho zabije před barákem, nějaké dítě. Co si budeme povídat. Když někdo prohraje těžké prachy, tak je to o ničem," poznamenává.

Nespokojení obyvatelé se rozhodli proti stavbě kasina bojovat peticí. Podepsalo ji 268 lidí. To je dokonce o tři více, než kolik se účastnilo posledních voleb do obecního zastupitelstva. Podepsaní se bojí zejména zvýšení kriminality a toho, že v kasinu budou prohrávat peníze sociálně slabší občané Dobkovic. Vadí jim i možné zvýšení hluku a nepořádku.

"Bojíme se, že tam nějaký podnikatel nebo rádoby zbohatlík prohraje majlant a vzteky tady začne túrovat auto a podobně. Víme, že se to nemusí stát. Ale takové věci se dějí," stěžuje si manželský pár středního věku.

O osudu projektu budou moct rozhodnout. Zastupitelstvo vyhlásilo o stavbě referendum, odehraje se 24. května. Aby bylo platné, musí přijít alespoň 35 procent lidí. Pro jednu z odpovědí se pak musí vyslovit aspoň 25 procent oprávněných voličů.

Odpor ale není všude stejně silný. Čím se reportéři vzdalují od místa plánovaného kasina, tím otevřenější tomuto nápadu lidé jsou. "Jsme tady rozdělení tak 50 na 50. Kdybych bydlel blíž, asi by mi to taky vadilo. Ale jsem pro. Obci to přinese peníze, které bude moct použít na opravy a rozvoj," říká mladší muž, který bydlí v jednom z paneláků naproti obecnímu úřadu. I on ale odmítá říct své jméno.

Obec vede už deset let starosta Michal Faltus z uskupení Pro Dobkovice a sport. A ten projekt podporuje. "Já hazard nehájím. Nikdy jsem nehrál, v kasinu jsem byl jen v Las Vegas. Ale kdo hraje, tak hraje. Stejně jako ten, kdo pije, tak pije. A raději budu mít oficiální hazard, který je kontrolovaný, než nějaké ilegální herny," říká před polorozpadlou budovou bývalé Jednoty.

Přesun za hranice měst

Kasino chce v Dobkovicích postavit firma CEC Praha, která provozuje síť Star Casino čítající asi dvacet podniků. Dříve měla jeden i v blízkém Děčíně. Tamní zastupitelé ale v roce 2019 schválili výrazné omezení hazardu. Poslední herna tam zavřela před dvěma lety. Zhruba v té době firma se záměrem postavit kasino kontaktovala starostu Dobkovic. "Děje se to teď na více místech. Firmy hledají nové lokality v blízkosti dřívějšího působiště," popisuje Faltus.

To je v posledních letech vidět třeba v okolí Prahy. Metropole a její městské části sice hazard na svém území postupně omezují, hned za hranicemi Prahy ale bují. Třeba na místě chátrajícího hotelu Atol v Rudné chce skupina podnikatelů postavit největší kasino ve střední Evropě.

V Průhonicích zase podle informací MF Dnes přestavuje bývalý Club Hotel Praha u dálnice D1 na luxusní kasino firma napojená na dříve odsouzeného podnikatele Tomáše Pitra. Jinde obchodníci s hazardem narazili. Stavbu obřího kasina v Tuchoměřicích nedaleko pražského letiště odmítli lidé v referendu. I přes tvrdý lobbing hazardní firmy.

To se nyní může stát i v Dobkovicích. Podle starosty jsou ale obavy místních zbytečné. "Lidi vidí jen to špatné, co si pamatují z devadesátek. Bojí se, že tady budou postávat prostitutky. Já jsem si o tom ale něco zjistil a tohle už se vůbec neděje. Mluvil jsem se starosty dvou blízkých obcí, kde mají kasina. Není tam žádná kriminalita a jdou jim z toho krásné peníze do rozpočtu," říká Faltus.

Daní z hazardu by mohla obec získat zhruba tři miliony korun ročně. Nyní hospodaří s dvacetimilionovým rozpočtem. K tomu slibuje provozovatel dalších 500 tisíc jako sponzorský dar. A to podle starosty Dobkovice potřebují. Na opravy chodníků, údržbu obecních bytů nebo na chod školy a školky.

"Stát obce tlačí, abychom platili nepedagogické pracovníky ve školách, což je třeba 150 tisíc měsíčně. Neříkám, že nebudeme moct fungovat dál, když tady nevznikne kasino. Ale budeme mít strašně omezený rozpočet. Nemáme žádné jiné příjmy, než které nám dá stát, nemáme tady žádnou velkou firmu, nic," říká.

"Hazard rozvracel rodiny. Ale jsme v roce 2024"

Přesvědčit místní se ale snaží hlavně investor. "Ano, hazardní hry rozvrátily několik rodin, byly spojené s vyšší kriminalitou, narušováním veřejného pořádku, patologickým hráčstvím. Jsme ale v roce 2024, kde máme zákonem dané parametry a mechanismy, jak patologické hráče chránit a zcela potlačit kriminalitu," reaguje na obavy manažer CEC Praha Miloslav Bohůnek.

Zdůrazňuje, že každý hráč se bude muset před vstupem do kasina registrovat do systému. Ten nedovolí hrát třeba lidem zapsaným na seznamu vyloučených osob. Na něj se mohou dostat ti, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi, jsou v insolvenci nebo se léčí ze závislosti na hazardu. K tomu slibuje Bohůnek vytvoření třiceti pracovních míst a pravidelné debaty o chodu kasina.

Areál by měl být oplocený, do kasina se bude vcházet ze strany, kde není ulice. Vesnicí prý pojedou auta jen asi 200 metrů. Starosta Faltus navíc požaduje, aby bylo kasino otevřené jen v době mimo školní výuku.

Muže v kšiltovce, který žije v domě naproti zvažovanému kasinu, ale argumenty nepřesvědčí. Hlasovat bude proti. Jeho žena říká, že si vše ještě promyslí. "Ujišťovali nás, že když nebudeme chtít, aby tam chodil někdo dobkovický, tak to místním zakážou. A to by bylo dobré pro nás manželky," vysvětluje.

