Kdo mě viní z cenzury, kolaboruje s Ruskem, říká Foltýn. Ke spolupráci vyzval i ANO

Vládní koordinátor komunikace Otakar Foltýn odmítá nálepku "cenzora", kterou ho označuje opozice. "Stát dává občanům maximální právo, aby si říkali, publikovali a mysleli, co chtějí," připomíná. Obviňování z cenzury je podle něj ruský narativ, a kdo ho používá, jedná proti vlastnímu státu. Zároveň nabízí spolupráci opozici.

Plukovník Otakar Foltýn, který začne od 1. července koordinovat strategickou komunikaci státu, se snaží přizvat ke spolupráci Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. A to přesto, že Babiš v minulosti několikrát snahu vlády Petra Fialy o komunikaci označil za zavádění cenzury.

"V demokratickém státě opozice vždycky jednou po volbách uchopí moc. A je v jejím zájmu, aby existoval funkční právní stát, vláda zákona a systém bez násilí, lží a dezinformací," prohlásil Foltýn na konferenci v Poslanecké sněmovně.

Podotkl, že vůbec nezáleží na tom, zda ve sněmovních volbách v příštím roce zvítězí ANO, nebo jiná strana. "Je mi srdečně jedno, kdo koho porazí ve volbách. To není můj problém. To je věc politiků. Pro mě je rozhodující, aby ten, kdo volby vyhraje, si byl vědom, co tomuto státu hrozí."

Zároveň se ohradil proti tomu, že by chtěl ve své funkci jakýmkoliv způsobem zavádět cenzuru. "Jestli kdokoliv z vás během jakéhokoliv momentu, kdy budu v pozici vládního koordinátora, najde jednu jedinou informaci, jeden jediný příspěvek, jedno jediné tvrzení nebo názor, který bych zcenzuroval, tak to zveřejněte. A já okamžitě odstoupím," řekl Foltýn. "Hledejte v mých aktivitách cokoliv, co by byť jedinému občanovi omezovalo jeho právo mít názor a zveřejněte to. Druhý den odstupuju," slíbil.

Foltýn připomněl, že v Česku je svoboda vyjadřování a nepřípustnost cenzury zaručena ústavním pořádkem. "Stát dává občanům maximální právo, aby si říkali, publikovali a mysleli, co chtějí. A díky sociálním médiím pro to mají neomezený prostor," poznamenal.

"Já žádnou cenzuru dělat nebudu. A pokud někdo tvrdí, že ano, tak říkám: Prosazuje ruský narativ, jedná proti vlastnímu státu a je kolaborantem současného kremelského režimu proti zájmům České republiky," prohlásil Foltýn.

"Máme obrovský skluz"

Foltýn nastupuje do své funkce zatím na půl roku, po kterém se vláda rozhodne, zda jej na místě ponechá. On sám přitom přiznává, že jeho "mise" je takřka nesplnitelná, protože vláda toho od svého nástupu na podzim roku 2021 ve strategické komunikaci mnoho neudělala.

"Máme obrovský skluz. Máme například bezpečnostní strategii České republiky, ale k papírům, koncepcím, vizím, doktrínám a strategiím potřebujete i vůli. A protože má funkce je nadstranická, tak úplně klidně řeknu, že vůle tady prostě nebyla. Respektive nebyla dostatečná. Kdo toto za nás suploval, byl nevládní sektor," přiznal Foltýn.

Na konferenci byli také zástupci několika nevládních organizací, kteří si stěžovali na množství dezinformací, proti kterým vláda nijak nevystupuje, a nabízeli svou pomoc.

Už Foltýnův předchůdce ve funkci Michal Klíma si několikrát stěžoval na to, že byl bezmocný, protože se od vlády nedočkal téměř žádné pomoci. Vláda ho nakonec odvolala. Premiér Petr Fiala (ODS) nyní na konferenci řekl, že věří ve Foltýna. "Je dostatečně silnou osobností," podotkl. Také Fiala se v minulosti nechal slyšet, že by si přál na strategické komunikaci spolupracovat s opozicí.

Z hnutí ANO ale na akci nikdo nepřišel. Poslanec ANO Pavel Růžička, který se věnuje v hnutí bezpečnosti, naopak Foltýna zkritizoval. "Dám raději přednost voličům v regionu jako každé pondělí, než poslouchat nesmyslné a prázdné tlachání pana plukovníka Foltýna," napsal na sociální sítě.

Video: Zveřejněte to. A já odstoupím. Nový muž vlády promluvil o cenzuře