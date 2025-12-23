Kapr, nebo řízek? Češi mají jasno, obří bitvy svádějí o bramborový salát

Zatímco obliba kapra zůstává stabilní u starší generace, ta mladší častěji sahá po alternativách. Jednotní jsou ale Češi v tom, že chtějí strávit Vánoce doma. Tři čtvrtiny lidí plánují strávit Štědrý večer pouze v úzkém rodinném kruhu, čtvrtina se širší rodinou.
Kuřecí řízky dále válcují kapra. Letos je plánuje mít jako středobod štědrovečerní tabule 62 procent Čechů. Přestože ryba zůstává stálicí, kapra stále častěji nahrazují jiné druhy. Tradiční rybu plánuje večeřet 24. prosince pouze necelá polovina domácností.
Mnoho z nich však chce servírovat jak více druhů řízků, tak rybu. Ukazuje to průzkum online supermarketu Košík.cz, kterého se účastnilo 2700 Čechů.
Popularita kapra se liší napříč regiony a generacemi. Podle dalšího průzkumu společnosti Home Credit si nejčastěji dopřávají kapra lidé z Jihočeského a Moravskoslezského kraje, kde jde o téměř polovinu dotázaných. Obliba je vyšší také u starší generace ve věku 56 až 65 let.
“Mladí lidé ve věku 18 až 26 let, Pražané a řada obyvatel velkých měst dávají přednost alternativám, jako je řízek nebo losos. Kapr je mezi nimi oblíbený pouze u 31 procent," přibližuje hlavní analytik společnosti Jaroslav Ondrušek.
Nejpopulárnější rybou u vánoční tabule ale v celkovém hodnocení kapr zůstává. Jeho oblíbenost se však postupně snižuje a na popularitě naopak nabírá losos a treska – podíl domácností, které si dávají k večeři tresku, se od roku 2023 téměř zdvojnásobil.
Salát je povinnost
Zatímco výběr masa u štědrovečerní tabule je různorodý, přílohu v podobě bramborového salátu si dává devět z deseti domácností. Už však nepanuje taková shoda nad jeho složením.
Téměř všichni do salátu dávají kyselé okurky, pro vejce se rozhoduje 77 procent domácností a po hrášku sahá 58 procent. Šunku, salám nebo slaninu však přidávají jenom dvě rodiny z pěti a jogurtem nebo smetanou dochucuje zhruba čtvrtina.
„Salát je jedna z věcí, kterou rodiny na Vánoce rády připravují svépomocí, přestože v průběhu roku si ho klidně objednají. Leckde se tak z něj stala výkladní skříň vánoční gastronomie,“ vysvětluje Jan Navrátil, obchodní ředitel Košík.cz.
Na co se Češi nejvíc těší a co je naopak stresuje
Není to však jídlo, na co se lidé ve vánočním období těší nejvíc. Pro většinu je nejdůležitější to, že mohou strávit čas s rodinou nebo kamarády.
Na druhém místě se umístilo zdobení stromečku a uctívání tradic a následuje zábava v podobě lenošení, sledování pohádek, čtení knížek a hraní her. Čekání na nadílku umístili Češi na čtvrté místo důležitosti a až na pátém je zmíněné jídlo.
Za negativní na Vánocích ale hodnotí cesty do obchodů a plná parkoviště, které vadí 71 procentům lidí. Podobně hodnotí také fronty a neohleduplné lidi. Pouze necelá třetina obyvatel utrácí na nákupech víc peněz, než by chtěla.
Ještě loni české domácnosti za potraviny na celé Vánoce utratily zhruba 4500 korun, letos však už počítají s částkou těsně pod hranicí pěti tisíc korun. Meziročně ale přibylo domácností, které chtějí šetřit.
Zároveň se od loňska zdvojnásobil počet domácností, které si stanovily jako strop pro letošní útratu za jídlo kolem 10 tisíc korun. Skupina těch, kteří si chtějí dopřát, je tak v rovnováze s těmi, jež plánují koupit spíše jen to nejnutnější.
Stromek musí být
Samozřejmostí pro téměř všechny Čechy je však ozdobený stromeček, bez kterého se obejdou pouhá čtyři procenta dotázaných.
“Živý stromek plánuje koupit 56 procent lidí, na popularitě ale získávají i stromky umělé. Zatímco loni jeho koupi zvažovalo 38 procent lidí, letos je to 42 procent,” uvádějí analytici Home Credit. Jako hlavní výhodu zmiňují nižší náklady, ekologičnost, praktičnost i úsporu času.
