Přeskočit na obsah
Benative
6. 2. Vanda
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Jde to zvládnout. Macinka to může dělat dva roky. I já tomu dal hodně, říká Havlíček

Vratislav Dostál
Vratislav Dostál
Vratislav Dostál

Pokud předseda Motoristů Petr Macinka říká, že může vést dvě ministerstva klidně i dva roky, kromě Karla Havlíčka z hnutí ANO v této zemi patrně neexistuje člověk, který aspoň tuší, co všechno to obnáší. Havlíček byl svého času také dvojministrem – necelé dva roky vedl současně resort průmyslu i dopravy. „Je ale fakt, že agendy dopravy a průmyslu k sobě mají blízko,“ připomíná Havlíček.

„Dělal jsem to dva roky, dal jsem tomu opravdu hodně a ministerstva tím netrpěla – měli jsme dobré výsledky," vzpomíná ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček (ANO) na dobu, kdy v minulé vládě Andreje Babiše vedl i resort dopravy.
„Dělal jsem to dva roky, dal jsem tomu opravdu hodně a ministerstva tím netrpěla – měli jsme dobré výsledky," vzpomíná ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček (ANO) na dobu, kdy v minulé vládě Andreje Babiše vedl i resort dopravy.Foto: Profimedia
Reklama

Rozuzlení sporu o Filipa Turka (za Motoristy), kterého prezident Petr Pavel nikdy nejmenuje ministrem – což jsou slova premiéra Andreje Babiše (ANO) – má vcelku očekávatelné rozuzlení. Motoristé totiž trvají na tom, že s jinou nominací nepřijdou. A jejich předseda Petr Macinka v rozhovoru pro Český rozhlas dokonce řekl, že Pavel za dva roky nebude už prezidentem a že si do té doby počkají.

„Myslím, že tady za necelé dva roky budou prezidentské volby, to znamená ode dneška za dva roky už Petr Pavel nebude prezidentem,“ řekl Macinka mimo jiné v rozhovoru. Pavel sice ještě neoznámil, zda bude mandát na Hradě obhajovat, pokud se tak ale stane, bude nesporně jedním z favoritů. Jistota Macinky, že ho v čele státu někdo za necelé dva roky vystřídá, je tudíž - mírně řečeno - velmi svéráznou prognózou.

Související

V každém případě se situace v danou chvíli jeví tak, že minimálně do příští volby prezidenta předseda Motoristů sobě nebude pouze v čele ministerstva zahraničí, ale také ministerstva životního prostředí. A ze slov prvního místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka plyne, že s tím Andrej Babiš a spol. nebudou mít problém. Aspoň prozatím.

„Umím si to představit,“ reaguje na otázku Aktuálně.cz, zda lze něco takového zvládnout po tak dlouhou dobu, šéf resortu průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Zdůrazňuje přitom, že hodně záleží na tom, jak kvalitní bude mít Macinka lidi na pozicích náměstků a vrchních ředitelů. Samotný fakt, že Motoristé neplánují přijít namísto Turka s jinou nominací, ale komentovat nechce.

Reklama
Reklama

A místo toho raději vzpomíná, jaké to bylo, když on sám vedl dva resorty najednou. „Dělal jsem to dva roky, dal jsem tomu opravdu hodně a ministerstva tím netrpěla – měli jsme dobré výsledky. Je ale fakt, že agendy dopravy a průmyslu k sobě mají blízko,“ naráží Havlíček na fakt, že resorty zahraničních věcí a životního prostředí průnik neskýtají téměř v ničem.

Pokud jde o spor Macinky s prezidentem v souvislosti se zahraniční politikou, předseda Motoristů se na sklonku minulého týdne nechal slyšet, že mu nezbývá nic jiného, než Hrad v této věci ignorovat. „Zahraniční politika je ve výkonné podobě určována zejména premiérem, ministrem zahraničních věcí a ministrem průmyslu,“ říká k tomu Havlíček.

Související

Podle něj je ale samozřejmé, že svůj vliv má na ni i prezident. „A to, že spolu někteří z těchto aktérů nemusí souhlasit, není neobvyklé, ale neznamená to, že jako celek funguje zahraniční politika špatně. Jsem v kontaktu se zahraničními aktéry denně a Česko je vnímáno ve světě pozitivně,“ ubezpečuje druhý muž hnutí ANO, nejsilnější vládní strany.

A pokud se jeho stranický šéf nechal slyšet, že zahraniční politiku bere na sebe a že bude své kroky konzultovat každé čtyři až šest týdnů s prezidentem, tak to podle něj určitě neznamená, že by se Macinka ocitl „mimo hru“. Babiš to totiž – připomíná Havlíček – tvrdí už delší dobu. „A je to naprosto logické. Premiér musí být hlavním nositelem zahraničních vztahů,“ uzavírá Karel Havlíček.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat:
Politická šikana: Macinka ponížil sebe i Okamuru, Babiš mezitím zásadně mění Česko

Video: Michaela Nováčková, Vratislav Dostál, Radek Bartoníček
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Vladimir Alexejev.
Vladimir Alexejev.
Vladimir Alexejev.

ŽIVĚRusové zuřivě pátrají po atentátníkovi na šéfa rozvědky. Tvrdí, že mají jeho popis

Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. S odvoláním na ruský vyšetřovací výbor o tom v pátek ráno informoval server Meduza. Ten přežil jen díky tomu, že se bránil a pokoušel se střelci odebrat pistoli, což ale nedokázal, protože byl potřetí zasažen. Vyšetřovatelé mají prý velké šance útočníka dopadnout. Disponují popisem, snímky a záběry.

Lavina - ilustrace
Lavina - ilustrace
Lavina - ilustrace

Ve Vysokých Tatrách zahynuli pod lavinou dva turisté z Maďarska

Dva maďarští turisté v pátek zahynuli na Slovensku při pádu mohutné laviny, která se krátce po jedenácté hodině dopoledne uvolnila v oblasti Zlomiskové doliny pod vrcholem Tupá ve Vysokých Tatrách. Informoval o tom server sme.sk, podle nějž se jednalo o dva muže ve věku 30 a 37 let.

Reklama
Předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura s ministrem pro sport Borisem Šťastným při zahájení "akce schody".
Předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura s ministrem pro sport Borisem Šťastným při zahájení "akce schody".
Předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura s ministrem pro sport Borisem Šťastným při zahájení "akce schody".

Běh poslanců na Hrad. Nebo vypnutí výtahu. Ministr sportu začal "boj" s pohodlností

V první chvíli nebylo úplně jasné, co může mít společného šéf Poslanecké sněmovny Tomio Okamura s ministrem pro sport, prevenci a zdraví Borisem Šťastným - postávali u schodů, kde se chystali zahájit jednu společnou kampaň. Vyjasnilo se po chvíli, když se objevil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Neobvyklá "akce schody" mohla začít. A po ní i škodolibé reakce.

Reklama
Reklama
Reklama