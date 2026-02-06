Jde to zvládnout. Macinka to může dělat dva roky. I já tomu dal hodně, říká Havlíček

Pokud předseda Motoristů Petr Macinka říká, že může vést dvě ministerstva klidně i dva roky, kromě Karla Havlíčka z hnutí ANO v této zemi patrně neexistuje člověk, který aspoň tuší, co všechno to obnáší. Havlíček byl svého času také dvojministrem – necelé dva roky vedl současně resort průmyslu i dopravy. „Je ale fakt, že agendy dopravy a průmyslu k sobě mají blízko,“ připomíná Havlíček.
Rozuzlení sporu o Filipa Turka (za Motoristy), kterého prezident Petr Pavel nikdy nejmenuje ministrem – což jsou slova premiéra Andreje Babiše (ANO) – má vcelku očekávatelné rozuzlení. Motoristé totiž trvají na tom, že s jinou nominací nepřijdou. A jejich předseda Petr Macinka v rozhovoru pro Český rozhlas dokonce řekl, že Pavel za dva roky nebude už prezidentem a že si do té doby počkají.
„Myslím, že tady za necelé dva roky budou prezidentské volby, to znamená ode dneška za dva roky už Petr Pavel nebude prezidentem,“ řekl Macinka mimo jiné v rozhovoru. Pavel sice ještě neoznámil, zda bude mandát na Hradě obhajovat, pokud se tak ale stane, bude nesporně jedním z favoritů. Jistota Macinky, že ho v čele státu někdo za necelé dva roky vystřídá, je tudíž - mírně řečeno - velmi svéráznou prognózou.
V každém případě se situace v danou chvíli jeví tak, že minimálně do příští volby prezidenta předseda Motoristů sobě nebude pouze v čele ministerstva zahraničí, ale také ministerstva životního prostředí. A ze slov prvního místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka plyne, že s tím Andrej Babiš a spol. nebudou mít problém. Aspoň prozatím.
„Umím si to představit,“ reaguje na otázku Aktuálně.cz, zda lze něco takového zvládnout po tak dlouhou dobu, šéf resortu průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Zdůrazňuje přitom, že hodně záleží na tom, jak kvalitní bude mít Macinka lidi na pozicích náměstků a vrchních ředitelů. Samotný fakt, že Motoristé neplánují přijít namísto Turka s jinou nominací, ale komentovat nechce.
A místo toho raději vzpomíná, jaké to bylo, když on sám vedl dva resorty najednou. „Dělal jsem to dva roky, dal jsem tomu opravdu hodně a ministerstva tím netrpěla – měli jsme dobré výsledky. Je ale fakt, že agendy dopravy a průmyslu k sobě mají blízko,“ naráží Havlíček na fakt, že resorty zahraničních věcí a životního prostředí průnik neskýtají téměř v ničem.
Pokud jde o spor Macinky s prezidentem v souvislosti se zahraniční politikou, předseda Motoristů se na sklonku minulého týdne nechal slyšet, že mu nezbývá nic jiného, než Hrad v této věci ignorovat. „Zahraniční politika je ve výkonné podobě určována zejména premiérem, ministrem zahraničních věcí a ministrem průmyslu,“ říká k tomu Havlíček.
Podle něj je ale samozřejmé, že svůj vliv má na ni i prezident. „A to, že spolu někteří z těchto aktérů nemusí souhlasit, není neobvyklé, ale neznamená to, že jako celek funguje zahraniční politika špatně. Jsem v kontaktu se zahraničními aktéry denně a Česko je vnímáno ve světě pozitivně,“ ubezpečuje druhý muž hnutí ANO, nejsilnější vládní strany.
A pokud se jeho stranický šéf nechal slyšet, že zahraniční politiku bere na sebe a že bude své kroky konzultovat každé čtyři až šest týdnů s prezidentem, tak to podle něj určitě neznamená, že by se Macinka ocitl „mimo hru“. Babiš to totiž – připomíná Havlíček – tvrdí už delší dobu. „A je to naprosto logické. Premiér musí být hlavním nositelem zahraničních vztahů,“ uzavírá Karel Havlíček.
