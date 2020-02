Snažil jsem se nějakou ránu vrátit, poprvé přiznal Jakl k bitce v přestupkovém řízení

Rvačka člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislava Jakla s mladším mužem je pravomocně uzavřená. Oba dostali za přestupek proti občanskému soužití pokutu. Jakl musel zaplatit tisíc korun, sankce pro jeho soka byla pět tisíc korun. Deník Aktuálně.cz získal protokol z přestupkového řízení, jenž obsahuje podrobnosti k případu.

"My jsme se vysloveně chytli, já nechtěl žádné násilí. V tu chvíli, kdy mně přiletěla ta první rána, tak se mi jako zastavil svět, já jsem předtím takovou ránu ještě nedostal," popsal při své výpovědi Daniel R. (redakce celé jméno zná, ale protože nejde o veřejnou osobu, neuvádí ho celé), jak podle něj odstartovala fyzická část konfliktu s někdejším tajemníkem bývalého prezidenta Václava Klause a členem velké vysílací rady Ladislavem Jaklem.

Ránu pěstí si podle svých slov vysloužil tím, že Jakla opakovaně nazval kriplem. Invektivu vypustil kvůli tomu, že nechtěl jet s radním ve vagonu. Muži se potkali v metru linky B ve stanici Florenc loni 25. května. Daniel R. jel se svou tehdejší partnerkou po krátké zastávce v baru na koncert do jednoho klubu na Smíchově, Jakl mířil po degustaci piv z Ládví domů.

"Mladý muž došel až ke mně a v co nejrychlejším sledu mi do levé části těla dal 10 až 15, nevím kolik, úderů. Většina z nich šla do levého ramene a levé paže, protože jsem tou rukou strkal telefon do kapsy a pravou si kryl obličej. Když jsem si telefon zastrčil, zvedl jsem i levou ruku a postavil jsem se. Od té chvíle se ty naše ruce do sebe zapletly a už jsem žádnou ránu nedostal," popsal Jakl v řízení své vidění konfliktu.

Než měl inkasovat zmíněnou sérií úderů, Daniel R. na Jakla údajně ze vzdálenosti několika metrů křičel, že jde o lídra SPD. Hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury ho nominovalo do zmíněné Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Členem rady je od loňského dubna. Předloni za něj naopak neúspěšně kandidoval do Senátu v jednom z pražských obvodů.

Hlavička ode mě je nesmysl

V rámci přestupkového řízení se oba muži potkali osobně na úřadu městské části Praha 1, jež přestupek vyřizovala. Jakl s Danielem R. na úřadu popisovali své verze příběhu, po výpovědích si také vzájemně kladli dotazy. Jako svědci v řízení promluvili bývalá partnerka Daniela R. a další dva lidé, žena a její partner, kteří incidentu přihlíželi.

Podle Daniela R. po první ráně od Jakla oba sokové upadli na zem. Když vstali, radního podle svých slov chytil za ramena, aby mu zablokoval ruce. V tu chvíli měl od něj dostat úder hlavou. "Dal mi čelem do zubů a musím říct, že jsem do té doby nevěděl, že taková věc existuje. Myslel jsem si, že existuje jen ve fotbale. (..) V tu chvíli se mi udělala tma před očima, já neviděl a několik vteřin jsem se zorientovával," uvedl.

Jaklův proměnlivý popis události Popis konfliktu Ladislavem Jaklem se v průběhu času proměňoval. Z jeho první promluvy v médiích vyplývalo, že šlo o bleskový útok, na který neměl čas reagovat.

"Seděl jsem na sedadle a najednou kdosi nade mnou zvolal: Ty seš Jakl, ten lídr SPD. A začal mě mlátit do hlavy a ramene. Pak mě strhl na zem a na zastávce hned utekl," citoval radního velké vysílací rady server Echo24.

Deník Aktuálně.cz později získal protokol policejního šetření případu. V něm už Jakl uvedl, že se snažil bránit.

"Po první ráně dostával dalších několik ran, asi kolem 8-10 ran do oblasti hlavy, levého ramena nebo levé části hrudníku, kdy po uschování telefonu se začal bránit oběma rukama, které dal nahoru ve snaze krýt si hlavu," zaznamenal vyšetřující policista Jaklovu výpověď.

V přestupkovém řízení Jakl popsal konflikt ještě šířeji. Sok na něj údajně křičel už z dálky několika metrů, v první reakci ho měl radní "nějak odbýt". Teprve pak podle něj přišly od Daniela R. údery. Následně radní popisuje, že měl čas vstát a soka na zem strhl sám. Poprvé v přestupkovém řízení navíc připustil, že se také snažil soupeře udeřit.

Aktuálně.cz se už dříve opakovaně radního ptalo, jestli se uchýlil k násilí. Jakl v reakci poslal odkaz na svůj text, v němž se vymezil vůči jednomu z předchozích článků Aktuálně.cz k tématu. "Devět dnů jsem bolestí nespal. Mnoho týdnů jsem se bez bolesti nemohl hnout. Ale našli se novináři, kteří zatoužili si taky bouchnout."

"Je to úplný nesmysl, mám problémy s krční páteří, tedy s otočením hlavy, navíc fakt nevím, jak by mě něco takového napadlo vůči člověku, který je o hlavu vyšší," oponoval Jakl. Nicméně ve výpovědi poprvé připustil, že v konfliktu nebyl pasivní. "V době, kdy se mi podařilo telefon strčit do kapsy a zvedl jsem i druhou ruku, (…) a v tu chvíli jsem se snažil (Danielovi R.) nějakou ránu vrátit, jestli to bylo úspěšné, či ne, to nevím," uvedl.

Daniel R. přiznal, že radnímu v potyčce uštědřil minimálně tři rány pěstí. Mířily podle něj na čelist a levé rameno. Jakl kromě pokusu o zpětné údery násilí ze své strany odmítl. Nejvážnější zranění z konfliktu, úraz dlouhodobě nemocných zad, s nímž se má dodnes léčit, si podle svých slov odnesl, když Daniela R. strhl na zem a sok spadl na něj.

Je to jeden z nejarogantnějších lidí

Oba muži si vzájemně během výslechu na úřadu kladli dotazy, jimiž mířili ke zpochybnění verze toho druhého. Jakl například motiv Daniela R. popsal tak, že ho vedla nenávist k jeho politickým názorům. "Mě politické názory pana Jakla vůbec nezajímají, vím, že je to propagátor svobody slova, ale rozhodně se aktivně o jeho názory nezajímám," uvedl Jaklův sok.

Antipatie Daniela R. k radnímu plyne z toho, že ho ještě před konfliktem v metru údajně loni v létě potkal v jednom pivním baru v Karlíně, kde mu měl obsadit židli u baru. "Je jeden z nejarogantnějších lidí, které jsem potkal, spousta mých dobrých kamarádů s ním má podobnou zkušenost," uvedl Daniel R. Jakl návštěvu zmíněného podniku připustil, ale židli prý nikomu neobsadil. Podle něj jde ze strany Daniela R. o vylhanou historku.

Co zaznělo v přestupkovém řízení Ladislav Jakl a Daniel R. ve svých vyjádřeních během výslechu v přestupkovém řízení popsali řadu okolností konfliktu, jeho následků a jak ho dnes vnímají. Přinášíme výběr několika z nich:



"Tvrdíte, že jste měl ze mne strach, z člověka takového vzrůstu, všiml jste si, že jsem o hlavu menší, než jste Vy, nebo jste se bál, že Vás udeřím svým břichem, což je tak jediné zajímavé na mém vzrůstu?" (Ladislav Jakl)



"Největší fyzickou aktivitu, kterou jsem měl za posledních 5 let, byly povinné tělocviky, které jsem měl na Matfyzu, takže bych čekal, že mě přepere téměř kdokoliv." (Daniel R.) "Těch několik ran do hlavy a do ramene, nebylo tím hlavním problémem. Při tom pádu jsem si způsobil poranění páteře, se kterou se mnoho desítek let léčím. Po několika stech metrech jsem byl doma, nebyl jsem schopný se ani svléct, nebyl jsem schopný vylézt na postel a vůbec se pohybovat." (Ladislav Jakl) "Já jsem měl tuto věc za skončenou, přece jenom, já jsem řekli o panu Jaklovi, že je to kripl, on mi za to dal pěstí, což jsem v tu chvíli bral jako, že jsem si to do určitý míry zavinil či zasloužil sám." (Daniel R.) "Mohli jsme tu cestu metrem absolvovat bez těchto konců, kdyby (Daniel R.) nedal volný průchod své averzi a nenávisti vůči mé osobě." (Ladislav Jakl) "To jsou věci (že je Jakl arogantní, pozn. aut.), které zapadají do sebe, na základě vlastních zkušeností a toho, co jsem zaslechl. Ale uznávám, že to není důvod pro to, abych někomu nadával v metru." (Daniel R.)

Expartnerka Daniela R. v řízení uvedla, že viděla pouze ránu od Jakla a jak se poté muži povalují na zemi. Její výpověď šéf příslušného odboru Pavel Rouček, který je pod protokolem podepsaný, označil za ne zcela přesvědčivou. Další dva svědci uvedli, že začátek incidentu neviděli. "Ani jeden nepůsobil jako oběť, oba dva se rvali - hodnotila bych to jako útok proti útoku, takový vyrovnaný zápas," uvedla svědkyně. Konflikt popsala jako "hrubé strkání".

Šarvátku podle svědectví všech pozvaných k řízení, až na radního, ukončil urostlý muž, který mezi Jakla a Daniela R. vstoupil a svým tělem je oddělil. "V tom okamžiku mladý muž přestal s aktivitou - ta situace skončila, nicméně (Jakl) toho mladíka ještě udeřil - myslím si, že šel přes nataženou ruku a mladíka udeřil," uvedl partner předchozí svědkyně. Jakl jejich výpovědi na místě komentoval, že mají za cíl ho poškodit.

Jednalo se o vzájemnou potyčku

"Jednoznačně došlo k fyzickému konfliktu, kdy však není jasné, kdo první koho fyzicky napadl, tedy nelze objektivně zjistit okolnosti iniciace fyzické konfrontace a její přesný průběh. Podle všech dostupných důkazů se jednalo o vzájemnou potyčku, kdy nelze jasně říci, že jeden by útočil a druhý se jen bránil," zní jedna z klíčových pasáží verdiktu o oboustranném přestupku proti občanskému soužití, které padlo 7. ledna a pravomocným je od 3. února.

Úřad vyhodnotil jednání Daniela R. jako závažnější, proto dostal vyšší, pětitisícovou pokutu. Úřad vycházel do velké míry z toho, že Jaklův sok se k ranám pěstí přiznal. "Jeho cílem, kterého dosáhl, bylo způsobit napadené osobě minimálně bolest, újmu na zdraví a v konečném důsledku diagnostikované zranění," stojí ve verdiktu. Jakl utrpěl zhmoždění hrudníku a levého ramene, což doložil fotografiemi.

"Tím, že při konfliktu fyzicky napadl způsobem, že minimálně strkal, postrkával (Daniela R.), kdy konflikt přerostl v oboustrannou potyčku, chtěl svým jednáním porušit zájem chráněný zákonem před hrubým jednáním vůči jiné osobě narušující občanské soužití," stojí ve verdiktu u Jakla, který dostal pokutu tisíc korun. Úřad v této části výroku nereflektoval výpověď muže, že Jakl soupeře udeřil, ani výrok radního samého, že se snažil sokovi jednu vrátit. Podotkl ale, že měl řešit konflikt "společensky akceptovatelnou formou".

"Protože jsem podle tvrzení jednoho svědka útočníka udeřil prý až v momentu, kdy útok skončil a už mi nehrozilo nebezpečí," komentoval výsledek řízení a tisícikorunovou pokutu Jakl v prohlášení, z kterého citovala ČTK. Incident původně objasňovala policie poté, co na něj upozornil server Echo24. Jakl médiu, které měli na rvačku upozornit jeho přátelé, řekl, že ho napadli dva pachatelé. Policie nakonec předala věc úřadu jako možný přestupek.