Jakla čeká výslech kvůli rvačce v metru. Nevím, že jsem podezřelý z přestupku, říká

Úředníci už dostali na stůl případ rvačky, v níž se ocitl bývalý tajemník někdejšího prezidenta Václava Klause. Ladislav Jakl i druhý aktér konfliktu jsou podezřelí z přestupku. Během přestupkového řízení je dotyčný úředník připravený oba muže pozvat k výslechu, řízení může vyústit i v pokutu. Jakl od dubna působí v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Podle svých slov netuší, že by byl z něčeho podezřelý.

"Případ k nám dorazil a nyní je u zpracovatele, oprávněné úřední osoby," potvrdil deníku Aktuálně.cz Martin Šebesta z oddělení vnějších vztahů Úřadu městské části Praha 1, kde se přestupkové řízení odehraje. "Bude následovat ústní jednání, oba účastníci budou vyslechnuti a eventuálně dojde i k předvolání případných svědků, vše v zákonných lhůtách," dodal Šebesta.

Incident se odehrál 25. května po jedenácté hodině večer mezi stanicemi metra Florenc a Náměstí Republiky. Daniel R. zahlédl Jakla ve voze metra, o radním velké vysílací rady mluvil vulgárně. Následoval fyzický konflikt, při němž si oba muži vzájemně vyměnili několik úderů. Incident začala objasňovat policie, která ho postoupila právě na úřad Prahy 1.

"Vyšetřování případu jsme ukončili. Obě osoby jsou podezřelé ze spáchání přestupku. Policie ČR věc předala městské části Praha 1," řekl počátkem července Aktuálně.cz tehdejší mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Závěr kriminalistů je v ostrém kontrastu s tím, jak konflikt na základě Jaklova svědectví líčila média. Klausův někdejší tajemník šířil verzi, že ho oponent bez zjevné příčiny, pouze na základě jeho spojení s SPD, dvakrát udeřil.

Vzhledem k závěru policie je zřejmé, že se incident odehrál jinak a Jakl v něm sehrál aktivní roli. Jeho podíl na rvačce nyní přezkoumá úředník, v tomto případě zpracovatel přestupků, z oddělení správního řízení odboru správních agend. Stejně tak posoudí i roli Daniela R., z přestupku jsou podezřelí oba dva. Podle informací Aktuálně.cz se mohli dopustit přestupku proti občanskému soužití.

Pokuta až 20 tisíc korun

"Nevím nic o tom, že bych byl z něčeho někým podezříván," řekl Aktuálně.cz Jakl. Jeho tvrzení může vycházet z toho, že úřad ještě řízení oficiálně nezahájil. Jinými slovy ho o něm dosud neinformoval. Úřední proces v tomto případě začíná tím, že je dotyčným doručeno oznámení o zahájení přestupkového řízení. Následně má úřad 60 dní na to, aby proces dovedl k závěru.

"Přestupkové řízení v případě prokázání viny může skončit uložením sankce - napomenutím nebo pokutou," přiblížil mluvčí Šebesta. V obecné rovině lze za přestupek uložit i zákaz činnosti nebo propadnutí věci. V tomto případě ale takové tresty příliš nepřipadají v úvahu, protože Jakl se incidentu neúčastnil při výkonu své veřejné funkce, stejně jako není důvod vzhledem k povaze konfliktu cokoliv zabavit.

V krajním případě lze za přestupek proti občanskému soužití udělit pokutu 20 tisíc korun. Pokud se Jaklovi nebo Danielovi R. nebude výsledek řízení zamlouvat, mohou se proti němu odvolat. Kauzu by pak vyřizoval příslušný odbor pražského magistrátu.

První ránu měl dát Jakl

Účast obou mužů coby podezřelých z přestupku je překvapivá vzhledem k tomu, jak o incidentu původně informoval Jakl. "Seděl jsem na sedadle a najednou kdosi nade mnou zvolal: 'Ty seš Jakl, ten lídr SPD.' A začal mě mlátit do hlavy a ramene. Pak mě strhl na zem a na zastávce hned utekl," vyprávěl Jakl serveru Echo24.

Klausův extajemník za SPD kandidoval do Senátu, stejně jako ho SPD nominovala do velké vysílací rady. Jenže následně veřejnosti přiblížil svou verzi Daniel R., který konflikt postavil do nového světla.

Přiznává, že první impuls vzešel od něj - Jakla vulgárně oslovil. Pak prý chtěl na zastávce vystoupit, v čemž mu údajně radní zabránil. "Dal ránu první. K tomu došlo mezi Florencí a Náměstím Republiky. Dostal jsem od něj ránu do tváře. Pak jsme se chytili a spadli na zem," řekl muž Deníku N. Když vstávali, Jakl ho měl udeřit ještě hlavou. Daniel R. současně uvedl, že během rvačky dal Jaklovi dvakrát pěstí do obličeje a jednou do ramene.

"Snaží se s jejich pomocí všechny zválcovat dva týdny připravovanou pohádkou. U části médií mu to možná pomůže, u policie asi moc ne," reagoval Jakl pro iDnes.cz na mužovu výpověď. Závěr policie ale svědčí o tom, že realitě odpovídá verze Daniela R. Na přímou otázku deníku Aktuálně.cz, zda může vyloučit, že by svého oponenta během konfrontace udeřil, Jakl neodpověděl.

Radní byl účastníkem dalšího incidentu 29. května ve Zlíně, kdy ho neznámý muž při snídani v hotelu udeřil do zad. V tomto případě byl Jakl skutečně obětí útoku, jak plyne ze zjištění policie. "Jednání pětačtyřicetiletého muže z Prahy kvalifikovali kriminalisté jako přestupek proti občanskému soužití. Poté případ předali k dalšímu opatření pracovníkům přestupkového oddělení Magistrátu města Zlína," uvedla zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

