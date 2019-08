Byl agresivnější, řekl o Jaklovi svědek rvačky. Podle policie bylo násilí vzájemné

Jako napadení vlastní osoby opakovaně popsal Ladislav Jakl konflikt, jehož byl účastníkem. Byl prý obětí. Policie ale objasňování jeho potyčky s mladším mužem uzavřela pro podezření z přestupku v případě obou aktérů. Deník Aktuálně.cz získal policejní dokumenty, z nichž plynou podrobnosti o incidentu. Že byl bývalý tajemník někdejšího prezidenta Václava Klause aktivním účastníkem sporu, potvrdili dva nezávislí svědci. Jeden z nich ho dokonce popsal jako agresivnějšího. Policie v závěru výslovně píše, že k násilí došlo na obou stranách.

"Jednoznačně došlo k fyzickému konfliktu, kdy však není jasné, kdo první koho fyzicky napadl. Poté se však dle všech dostupných faktů jednalo o vzájemnou potyčku, kdy nelze jasně říci, že by jeden útočil a druhý se jen bránil," zní jedna z klíčových pasáží policejního dokumentu, jenž popisuje průběh objasňování incidentu a jejž má Aktuálně.cz k dispozici.

Jakl se popral s Danielem R. v sobotu 25. května po jedenácté hodině večer v metru mezi stanicemi Florenc a Náměstí Republiky. Když na incident upozornil deník Echo24, Jakl pro něj uvedl, že ho sok bez zjevné příčiny udeřil jako první. Útok měl doprovodit pokřikem, že jde o Jakla z SPD. Bývalý Klausův tajemník za hnutí Tomia Okamury neúspěšně kandidoval do Senátu, stejné hnutí ho nominovalo do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, kde působí od dubna.

"Po této ráně okamžitě zaklapl pouzdro telefonu a schovával ho do kapsy kalhot a druhou ruku zvedl ve snaze se bránit. Po první ráně dostával dalších několik ran, asi kolem 8-10 ran do oblasti hlavy, levého ramena nebo levé části hrudníku, kdy po uschování telefonu se začal bránit oběma rukama, které dal nahoru ve snaze krýt si hlavu," zaznamenal policejní komisař do protokolu Jaklovu výpověď, jak měl incident začít.

Daniel R. policii vylíčil start konfliktu jinak. Když si po nástupu do metra všiml ve vagonu Jakla, řekl přítelkyni, že "s tímhle kriplem ve vagonu nepojedu". Radní podle Daniela R. urážku zaslechl. Následně se prý mladšího soka otázal, zda mluví o něm. Daniel R. poté podle svých slov urážku zopakoval nahlas na celý vagon, poté údajně od Jakla přišel první úder.

"V žádném případě nenapadl on pana (Jakla) fyzicky jako první. Původně shora uvedenou poznámku mířil jen vůči své přítelkyni a nechtěl vyvolat žádný konflikt. Zopakování poznámky nahlas na celý vagon hodnotí zpětně jako nevhodné," stojí v protokolu k výpovědi Daniela R. Po konfliktu měl přestoupit do vzdálenějšího vagonu, s přítelkyní jeli z baru v Karlíně do jednoho klubu na Smíchově na koncert.

"Bylo na něm vidět uspokojení"

Policie po prvotní informaci v médiích začala incident ze své vůle prověřovat pro podezření z násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci. Vyšetřovatel neměl k dispozici kamerový záznam rvačky. Při objasňování případu musel vycházet ze svědectví obou aktérů, současně se podle protokolu opřel o výpověď partnerky Daniela R. a dvou nezávislých svědků - jednoho muže a jeho přítelkyně.

Poslanec, radní a Klausův spolupracovník Ladislav Jakl (* 1959) je od letošního dubna členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. V letech 1992 až 1993 pracoval jako vedoucí úřadu téže rady. Působí v Institutu Václava Klause v Sekci společenských studií. V době prezidentské éry Václava Klause, mezi roky 2003 až 2013, vedl jako ředitel Politický odbor Kanceláře prezidenta republiky, současně působil jako Klausův tajemník. S Klausem navázal aktivní spolupráci roku 1997.

Má i aktivní politickou zkušenost, v letech 1990 až 1991 zasedal jako poslanec za Občanské fórum v České národní radě. V loňských senátních volbách neúspěšně kandidoval za SPD v obvodu Praha 2.

Radní se ve výpovědi vylíčil jako pasivní oběť útoku. Daniel R. naopak při výpovědi vyšetřovateli první ránu připsal Jaklovi, stejně jako měl od něj dostat úder hlavou. Sám pak přiznal, že radního udeřil třikrát - dvakrát do tváře a jednou do ramene. Přítelkyně Daniela R. vypověděla, že viděla jedinou ránu. Mělo jít o úder, jímž Jakl údajně potyčku začal. Jinak si spíše všímala ostatních spolucestujících.

Zmíněný mužský svědek policii popsal, že začátek incidentu neviděl. Všiml si až, jak sebou oba sokové smýkají. Jakla s Danielem R. měl od sebe oddělit jeden z cestujících, urostlý muž, který vstoupil mezi ně (kromě Jakla jeho angažmá potvrdili všichni, kteří vypovídali). "V tu chvíli to vypadalo, že situace je již uklidněná, avšak najednou pan (Jakl) ještě ze zákrytu vysokého urostlého muže udeřil toho mladého do tváře pěstí a bylo na něm vidět uspokojení," zanesl vyšetřovatel další část výpovědi svědka.

Jeho partnerka rovněž nezaznamenala počátek incidentu. Nicméně samotnou potyčku vyhodnotila tak, že agresorem byl radní. "Zcela jistě ale může říci, že (Jakl) reagoval vůči (Danielovi R.) agresivně, a nepůsobilo to na ni tak, že on je oběť. Spíše to na ni dělalo dojem, že (Jakl) napadá (Daniela R.)," vypověděla svědkyně. "Celý konflikt netrval dlouho, byl spíš krátký a intenzivní," dodala do protokolu.

Potyčka byla vzájemná, nikoliv jednostranná

Zatímco Daniel R. jel z baru s partnerkou na koncert, radní se vracel, jak sám vypověděl, z degustace piv, která se konala v Kobylisích. Policii řekl, že vypil sedm až osm dvoudeckových vzorků. Přitom právě u piva spolu údajně měli oba muži konflikt už v minulosti, z něhož prý pramení averze Daniela R. vůči Jaklovi. Počátkem roku se údajně potkali v jednom pražském baru při pivní ochutnávce, kde mu Jakl údajně zasedl místo. Oba se prý kvůli tomu pohádali.

"On se hodně angažuje v pivě a považuje se za pivního znalce, kterým možná je. Co jsem o něm slyšel, tak je v hospodách arogantní. Poučuje o výslovnosti, mává na obsluhu. Podle mě má nulový respekt k lidem. Přímá osobní zkušenost je taková, že jsem ho jednou viděl v mé oblíbené hospodě, kde se choval velmi arogantně, což mi zkazilo večer," řekl k tomu Daniel R. v červnu Deníku N.

Na základě zmíněných výpovědí vyústilo trestní řízení k závěru o podezření z přestupku v případě Jakla i Daniela R. Vyšetřovatel výslovně vyloučil, že by ke konfrontaci vedl Daniela R. odpor vůči Jaklově politickému smýšlení. Explicitně do protokolu zanesl, že se jednalo o osobní averzi. Vyšetřovatel uzavřel případ s tím, že přestože není možné objektivně určit, kdo rvačku začal, o násilí se jednalo z obou stran.

"Je zřejmé, že k užití násilí došlo, avšak oboustranně (…). Nicméně je však třeba dodat, že bylo prokázáno jednak verbální napadení (Jakla), kdy byl opakovaně nazván kriplem, jednou dokonce dostatečně nahlas tak, aby to zaznamenali i další cestující, a jednak fyzická potyčka, kdy sice nebylo prokázáno, kdo byl iniciátorem, avšak z dostupných informací vyplývá, že byla poté vzájemná, nikoliv jednostranná," stojí v protokolu.

Úřad počká na vyjádření žalobců

Na základě policejního dokumentu se deník Aktuálně.cz radního zeptal, zda může vyloučit, že z jeho strany došlo k násilí. Jakl neodpověděl, zaslal jen odkaz ke svému publikovanému textu, v němž se vymezil vůči předchozímu článku Aktuálně.cz o incidentu. "Dvakrát mladší muž mě nejméně desetkrát, patnáctkrát uhodil. Devět dnů jsem bolestí nespal. Mnoho týdnů jsem se bez bolesti nemohl hnout. Ale našli se novináři, kteří zatoužili si taky bouchnout," napsal Jakl.

Vyšetřovatel dokončil svou práci 26. června, v první půli července dorazil spis s návrhem na přestupkové řízení Úřadu městské části Praha 1. Oba muži jsou podle závěru policie podezřelí z přestupku proti občanskému soužití. Pokud ho úřad některému z obou aktérů doloží, v krajním případě jim může udělit pokutu do výše 20 tisíc korun.

Součástí řízení o přestupku proti občanskému soužití může být v případě Daniela R. ještě urážka na cti. Důvodem jsou vulgarity, které pronesl na adresu radního. "Jedna osoba přiznala, že druhou urazila. Úřad nyní tuto osobu (Jakla) oslovil, zda bude tuto urážku na cti uplatňovat. Platí totiž, že zatímco napadení se vždy řeší z úřední povinnosti, urážky na cti se projednávají pouze se souhlasem postižené osoby," řekl Aktuálně.cz mluvčí úřadu Martin Šebesta.

Cítím vůči sobě nenávist, terčem výhrůžek jsem dlouhodobě, první útok byl určitě politicky motivovaný, říká člen RRTV Ladislav Jakl. | Video: Emma Smetana | 15:18

Přestupkové řízení ještě nezačalo. Úřad s ním chce počkat do doby, než Vrchní státní zastupitelství v Praze vypořádá podnět, jejž od Jakla obdrželo a o němž radní informoval minulý týden. Chce, aby žalobci prověřili postup policie při objasňování incidentu. "Oficiálně nemám o výsledku vyšetřování až dosud žádnou informaci, přestože jsem byl předtím s oběma policejními orgány opakovaně i v telefonickém styku," uvedl mimo jiné v podání Jakl.

Vadí mu, že zatímco on závěry policie oficiálně nezná, média o nich informují. Podle něj tím trpí jeho důvěryhodnost. Žalobci dosud o jeho podnětu nerozhodli. "V současné době si Vrchní státní zastupitelství v Praze opatřuje informace pro to, aby mohlo vyhodnotit povahu podání," obdrželo Aktuálně.cz vyjádření ze sekretariátu úřadu. "Čeká se na vyjádření státního zastupitelství," zmínil k odložení přestupkového řízení mluvčí Šebesta.