Řekl jsem mu, že je kr.pl. První ale udeřil on mě, tvrdí muž o rvačce s Jaklem

Na policii se přihlásil devětadvacetiletý muž, který měl předminulý týden konflikt se členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislavem Jaklem. Tvrdí, že incident se odehrál jinak, než líčí Jakl a že mu nešlo o politiku. Spolupracovník bývalého prezidenta Václava Klause médiím událost z konce května doposud popisoval tak, že na něj zaútočila dvojice mužů kvůli jeho kandidatuře do Senátu za radikální SPD Tomia Okamury.

Popis událostí Daniela R., který se živí jako datový analytik a studuje matematicko-fyzikální fakultu, nabízí jiný pohled na šarvátku, kterou s Ladislavem Jaklem nedávno měl. Podle svých slov cestoval v sobotu 25. května večer se svou přítelkyní pražským metrem, když do něj přistoupil Jakl. Když ho Daniel R. spatřil, pronesl na jeho adresu hanlivou poznámku. "S tímhle kriplem já nepojedu, řekl jsem přítelkyni," přiznal týdeníku Respekt, kterému popsal svou verzi příběhu.

Následně chtěl s přítelkyní přestoupit do jiného vagónu, když vtom se ozval Jakl s tím, jestli jeho poznámka mířila na něj. Daniel R. přiznal, že ano a již dříve vyslovenou větu znovu zopakoval, tentokrát hlasitěji. "A vtom jsem od něj dostal pěstí. Nepraštil jsem já jeho, praštil on mě," popisuje muž.

Oba muži se pak chytli, spadli na zem a strhla se rvačka. "Většinu času jsem se jen bránil, držel jsem ho za ramena, aby mě nemohl zase praštit. Když mě nemohl bít, dal mi hlavičku, byla to dost velká rána," tvrdí Daniel R. Přiznává, že Jakla poté také praštil do ramene a do tváře. Po chvíli se do šarvátky vložil další cestující a odtrhl je od sebe.

Mám vůči němu averzi, nesouvisí to s politikou, říká muž

Daniel R. připouští, že má odlišné názory na svět než Ladislav Jakl. Nicméně to podle něj nebyl důvod jeho slovního výpadu, který potyčku odstartoval. Jakl mimo jiného píše také blogy o pivu a je považovaný za znalce tohoto nápoje. Daniel R. se s ním jednou osobně setkal v jedné pražské hospodě a Jaklovo chování se mu nelíbilo. Byl prý hlučný a arogantní. Potvrdil si tak prý to, co o něm říkají Danielovi známí barmani.

"Přímá osobní zkušenost je taková, že jsem ho jednou viděl v mé oblíbené hospodě, kde se choval velmi arogantně, což mi zkazilo večer. Nemám ho rád z milionu důvodů a mám vůči němu averzi. Upřímně ty důvody nemají nic společného s politikou," vysvětlil Deníku N, který jeho svědectví rovněž přinesl.

Popis událostí Daniela R. je tak výrazně odlišný než ten, který nabídl Ladislav Jakl. Ten tvrdil, že seděl na sedadle v metru, když nad ním někdo prohlásil: "Ty seš Jakl, ten lídr SPD". A následně ho začal mlátit do hlavy a ramene. Na policii, která se šarvátkou začala zabývat poté, co ji nahlásil Jaklův ošetřující lékař, tvrdil, že ho napadli dva muži.

Dvě odlišné verze příběhu

S Jaklovým popisem však Daniel R. nesouhlasí. "Řekl, že jsme byli dva, přitom jsem tam byl jen s přítelkyní. Řekl, že jsem ho fyzicky napadl, přitom praštil on mě. Popisoval, že seděl a já jsem k němu přistoupil a ptal se ho na SPD, to taky není pravda," řekl Respektu. Věty o SPD prý začal vykřikovat až při šarvátce, aby lidé v metru věděli, kdo je člověk, který ho začal bít.

Policie už minulý týden požádala o pomoc veřejnost. Vyzvala svědky události, která se stala v sobotu 25. května večer mezi stanicemi Florenc a Náměstí Republiky, aby se jí přihlásili. "Doufám, že se svědci najdou," doufá Daniel R. Na policii se rozhodl jít z toho důvodu, že mu vadilo, že v médiích se mluví pouze o Jaklově verzi konfliktu.

