Policie uzavřela šetření útoku na Jakla, z přestupku podezírá oba účastníky rvačky

Pražská policie uzavřela vyšetřování údajného napadení Ladislava Jakla. Z přestupku jsou podezřelí Jakl i druhý muž. Případ přebírá Úřad městské části Praha 1. Informovala o tom Česká televize.

"Vyšetřování případu jsme ukončili. Obě podezřelé osoby jsou podezřelé ze spáchání přestupku. Policie ČR věc předala městské části Praha 1," potvrdil Aktuálně.cz mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Incident se stal koncem května zhruba půl hodiny před půlnocí v soupravě metra mezi stanicemi Florenc a Náměstí Republiky. Jakl tvrdí, že když seděl, přistoupil k němu neznámý muž a zeptal se ho, zda je lídrem kandidátky hnutí SPD. Poté, co odpověděl kladně, útočník mu prý dal rány do hlavy a oba pak upadli na zem. S verzí Jakla však nesouhlasí Daniel R., který se přihlásil na policii jako účastník rvačky. Ten policii vypověděl, že jako první zaútočil Jakl.

Muž přiznává, že Jakla dvakrát nazval "kriplem". Poté prý chtěl z vagonu vystoupit, ale Jakl, který podle něj stál, na něj zaútočil. "Jednoznačně dal ránu první. K tomu došlo mezi Florencí a Náměstím Republiky. Dostal jsem od něj ránu do tváře. Pak jsme se chytili a spadli na zem. Já jsem určitě vstal první. Chytil jsem ho za ramena, protože jsem nechtěl dostat další ránu. A v tu chvíli mi dal hlavičku," řekl Deníku N muž. Sám údajně udeřil Jakla dvakrát pěstí do tváře a jednou do ramene. Následně je od sebe odtrhl jiný cestující.

Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Jakl tvrdí, že byl znovu fyzicky napaden také poslední květnovou středu ve Zlíně při snídani v hotelu. "Dostal jsem zezadu ránu do zad za doprovodu urážek," sdělil Jakl již dříve ČTK. Útočník mu prý řekl, že ho úmyslně udeřil do místa, které ho bolí po sobotním prvním útoku.

Zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková potvrdila, že se policistům podařilo podezřelého z napadení vypátrat. "Jednání pětačtyřicetiletého muže z Prahy kvalifikovali kriminalisté jako přestupek proti občanskému soužití. Poté případ předali k dalšímu opatření pracovníkům přestupkového oddělení Magistrátu města Zlína," uvedla mluvčí.

Opakovaný útok na Jakla sněmovna odsoudila jako nepřijatelné ohrožení demokracie a svobody v Česku. Rozhodla o tom na návrh předsedy SPD Tomia Okamury. O týden dříve po prvním útoku přijala podobné stanovisko, v němž odmítla vyvolávání nenávisti k lidem na základě jejich politického názoru.

Napadení politiků není v Česku ojedinělé. Například v dubnu zaútočili dva muži na poslance TOP 09 Dominika Feriho při ochutnávce vín v Boršicích na Uherskohradišťsku. Dvaadvacetiletý opoziční politik byl po napadení převezen s řeznou ranou na zádech do nemocnice. Loni v lednu ukrajinská přívrženkyně hnutí Femen přiběhla polonahá a s hanlivým nápisem na těle k prezidentovi Miloši Zemanovi ve volební místnosti na pražských Lužinách. Žena dostala ve zkráceném řízením podmínku a byla vyhoštěna.