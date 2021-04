Český boj s covidem byl průšvih, shodují se vědci. Radí, jak nepokazit i rozvolňování

Neotevírat méně důležité

Jedním ze způsobů, jak by se mohla nadějná situace s klesajícími čísly pandemie pokazit, je rozvolnit něco, co není až tak důležité, a tím výrazně zdržet to, co důležité je, míní matematik a výzkumník z Oxfordské univerzity Jan Kulveit. "Z tohoto hlediska nám nedávalo smysl pustit třeba soukromé večírky a dát jim prioritu před školami. Protože kdyby v důsledku soukromých akcí vevnitř stouplo reprodukční číslo k jedničce, tak by potom bylo obtížné vrátit studenty na střední nebo vysoké školy," říká Kulveit.

Druhým rizikem podle něj je, že by se do Česka dostaly mutace, kterým se částečně daří utéct protilátkám, ve chvíli, kdy by bylo očkovaných jen 20 až 30 procent populace.