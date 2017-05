Islámský stát je Apple mezi teroristy. Známá značka táhne rekruty, říká bojovník s propagandou

před 1 hodinou

Samozvaný Islámský stát ve své propagandě změnil pravidla hry. Skvěle zná svou cílovou skupinu a dokáže ji využít, tvrdí americký expert na propagandu islámských fundamentalistů Muhammad Fraser-Rahim. Na rozdíl od Al-Káidy dokázal podle něj Islámský stát vytvořit přitažlivou značku. "Na poli teroristických organizací jsou něco jako Apple," míní Rahim.

Praha - Muhammad Fraser-Rahim patří do třetí generace amerických muslimů. Je specialistou na zkoumání islámského extremismu, propagandy a dezinformací. Součástí jeho práce je i hledání způsobu, jak proti propagandě náboženských fanatiků co nejefektivněji bojovat.

Samozvaný Islámský stát (IS) se podle Rahima v propagandě poučil z chyb podobných organizací. Například Al-Káida využívala pro šíření propagandy videa ve špatné kvalitě. "Islamisté se ale adaptovali a svou kampaň upravují pro každou z cílových zemí, stejně jako reklamní agentury," popisuje pro Aktuálně.cz Rahim, ředitel americké organizace Quilliam, která se zaměřuje na boj s extremismem.

Podle experta, který se v Praze účastnil protidezinformační konference Stratcom, jsou velkým problémem právě velmi dobře propracovaná videa v nejvyšší možné kvalitě. Na nich radikálové ukazují potenciálním rekrutům, které chtějí získat pro své účely, jak jsou inovativní a kreativní.

Zatímco do té doby bylo běžné, že teroristé mluvili se zbraní v ruce na nekvalitním záznamu, IS šel ještě dál. "Do videí dávají arabskou hudbu a umí využívat sociální sítě. Na poli teroristických organizací jsou něco jako Apple, umí se adaptovat a oslovit. A díky značce dokážou získávat nové rekruty," tvrdí Rahim.

Na propagandistických videích IS jsou vidět jednotné uniformy a sestřihané záběry působí jako ukázka z akčního filmu. "Islámský stát navíc vydává své vlastní časopisy a propagandu směřuje i k tomu, aby pozvedl morálku svých bojovníků," řekl Rahim. Připomíná například jeden z islamistických propagandistických časopisů Dabiq, který se ještě před dvěma lety šířil a prodával na Amazonu za 27 liber, než na to upozornila média a mezinárodní e-shop prodej zastavil.

Do řad Islámského státu vstoupilo během let mnoho lidí se zkušenostmi s IT nebo reklamními agenturami. To teroristům velmi pomáhá, protože díky tomu znají své publikum, a vědí tak, co na lidi skrze propagandu zabírá.

"Znají cílovou skupinu od Berlína po New York a díky tomu adaptují svou strategii a vytváří vlastní subkulturu. Musíme zabránit tomu, aby se tahle extrémní subkultura nestala mainstreamem. Abychom proti nim mohli bojovat, musíme vědět, co dělají a jak fungují," vysvětluje Rahim svou práci a výzkumy, které spolu se svými lidmi v organizaci Quilliam provádí.

K propagaci radikálního islámu jsou používána sofistikovaná média nebo šifrovací programy jako Signal, Telegram nebo WhatsApp, přes které pak fundamentalisté oslovují své potenciální příznivce. Chrání se tak před případným vysledováním. "A své metody mění podle toho, na koho míří, jestli třeba na ženy, nebo mladé lidi. Mají na to rozdílné metody," vysvětluje specialista na boj s propagandou.

Propaganda islamistů cílí i na muslimy, kteří s Islámským státem nesouhlasí. Podle Rahima jim tak radikálové ukazují přívětivou tvář. "Je nutné říct, že většina muslimů s IS nesouhlasí a je proti nim. IS se ale snaží vytvořit z ostatních náboženství nepřítele. To je nutné stále dokola vysvětlovat a upozorňovat na to," dodává expert, který spolupracuje s dalšími vládními i nevládními organizacemi po celém světě.

"Je to úkol i pro muslimskou komunitu, aby dělala lépe svou práci a podávala o svých aktivitách korektní informace. Je nutné zabránit tomu, aby se šířily dezinterpretace islámu, o což se Islámský stát snaží," říká.

Propaganda Islámského státu má podle Rahima podobné rysy jako třeba proruské dezinformace. "Snaží se informovat o krocích mezinárodního společenství a hrozbách, které z něj mají plynout. A také se snaží prezentovat tak, že jsou nebezpečím pro Západ," popisuje dál expert.

Takové propagandě nebyl podle Rahima svět připraven čelit. "Na téma radikalizace nám chybí hluboký akademický výzkum. Neexistuje také jednotný způsob, jak proti propagandě bojovat. Na každý stát funguje něco jiného, a tak se musí strategie upravovat," říká.

Detaily, jak s propagandou Islámského státu bojuje, nechce uvádět, jen věcně vysvětluje, že společně s dalšími společnostmi vyvrací zveřejněné informace radikálů tím, že je uvádí na pravou míru a dodává kontext.