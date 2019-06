Pád muže z Huawei. Ve vlivném IT sdružení už neřídí experty na kyberbezpečnost

Pavel Košek vedl tři roky experty na kybernetickou bezpečnost při ICT unii, což je nejvlivnější profesní organizace sdružující klíčové hráče oboru. Unie také vidí do zákulisí přípravy novely zákona o Vojenském zpravodajství, organizace je jedním z konzultantů předlohy. Košek se v květnu stal zaměstnancem čínského kolosu Huawei, jejž české úřady považují za bezpečnostní hrozbu. Podle zjištění deníku Aktuálně.cz Košek na svůj předsednický post v unii rezignoval.

Košek měl coby šéf pracovní skupiny pro kybernetickou bezpečnost jedno z hlavních slov, jaký postoj ICT unie k novele zaujme. Případně jaké k ní uplatní připomínky. Předloha dá Vojenskému zpravodajství do rukou zákonné nástroje k monitorování kyberprostoru. Úkolem zpravodajců bude odhalit a eliminovat případné útoky. Minulý týden deník Aktuálně.cz upozornil na spojení Koška s Huawei, někteří lidé z bezpečnostní branže to považují za možné riziko.

Deník Aktuálně.cz nyní zjistil, že Košek se své předsednické funkce vzdal. Rezignoval k 31. květnu, ten samý den o tom zpravil i své nadřízené v unii včetně jejího prezidenta Zdeňka Zajíčka. "S ohledem na situaci, která vznikla, jsem se rozhodl, řekněme, nebýt příčinou toho, aby byla blokována jednání, která jsou vedená s Vojenským zpravodajstvím a dalšími subjekty," potvrdil Aktuálně.cz Košek.

"Velmi si vážím jeho rozhodnutí, které udělal, protože práce pracovní skupiny nebude zatížena různými pochybnostmi. Z mého pohledu ale stejně žádné nebyly a nejsou. Nemám pochybnosti o jeho integritě, pracovitosti ani ohledně toho, co zastával v rámci pracovní skupiny," reagoval pro Aktuálně.cz prezident unie Zajíček. Rezignaci kolegy dal do přímé souvislosti s články v médiích. "Po tom, co se kolem toho rozpoutalo, byl tlak neuvěřitelný," zmínil.

Košek zůstává řadovým členem skupiny

Možné riziko z propojení Koškovy vlivné pozice v ICT unii a jeho angažmá v Huawei se nabízí. Loni v prosinci vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost závazné varování, že by nejvýznamnější čínská technologická firma neměla získat přístup do českých strategických infrastruktur. V totožném duchu pak zařadily na černou listinu Huawei i Spojené státy americké.

"ICT unie má možnost vykonávat vliv na tvorbu zákona a získat informace z pozadí tvorby novely, kdo ze státních připomínkových míst má na co jaký názor. K tomu by firma jako Huawei neměla mít přístup," sdělil už dříve Aktuálně.cz zdroj z bezpečnostní komunity. Košek se bránil, že za svou prioritu považuje české bezpečnostní zájmy. Také upozornil na členství Huawei v ICT unii, díky čemuž měla firma přístup do tvůrčího procesu novely tak jako tak.

Varování NÚKIB před Huawei Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal varování před Huawei (a další čínskou firmou ZTE) loni v prosinci. Instituce upozornila, že zapojení jejích technologií firmy do strategických infrastruktur představuje bezpečnostní hrozbu.

"Čínské zákony vyžadují po soukromých společnostech působících v Číně mimo jiné součinnost při zpravodajských aktivitách, a tudíž pouštět je do systémů, které jsou klíčové pro chod státu, může představovat hrozbu," uvedl ředitel NÚKIB Dušan Navrátil (celé varování zde).

Na druhou stranu NÚKIB považuje ICT Unii, jejímž členem ji Huawei, za standardního partnera. "Ve věcech, které se mezi ICTU a NÚKIBem překrývají nebo doplňují, zatím jsme vždy komunikovali jako partneři a hodláme v tom i nadále pokračovat," řekl mluvčí NÚKIB Radek Holý.

Košek se účastnil jednání o nové podobě zákona poslední tři roky. Většinu této éry však byl zaměstnancem Vodafone. Na jedno z posledních rokování k předloze přímo na ministerstvu obrany, jež proběhlo 13. května, už však dorazil coby člověk z Huawei. Podle Koška to však žádný vliv nemělo. "Na stanovisku ICT unie k novele se změnou mého zaměstnavatele vůbec nic nezměnilo," dodal.

Zhruba třicetihlavou skupinu expertů na kybernetickou bezpečnost už sice Košek nepovede, ale zůstává jejím řadovým členem. V praxi to znamená, že z formálního hlediska by měl mít jeho hlas při vznášení závěrů skupiny menší váhu. "Za pracovní skupinu jedná předseda a místopředseda, řadoví členové jsou pouze poradním sborem," vysvětluje Košek. Podle svých slov se kybernetické bezpečnosti věnuje posledních pět let.

Novým předsedou muž z Českých radiokomunikací

Povinnosti v řízení skupiny po Koškovi podle informací Aktuálně.cz převezme její místopředseda Michal Polívka, později by se měl stát jejím předsedou. Ten byl u konzultací od první chvíle, navíc u něj odpadá byť jen teoretické riziko - pracuje totiž u Českých radiokomunikacích.

Ministerstvo obrany práci na novele o Vojenském zpravodajství pomalu dokončuje. Tento týden by podle informací Aktuálně.cz mělo rozeslat kompletní návrh nové podoby zákona zúčastněným stranám, vedle ICT unie jsou to další komerční sdružení. Za stát jsou to pak hlavně ministerstvo vnitra, BIS či civilní rozvědka. "Ambicí resortu obrany je schválení novely do konce letošního roku," sdělil už dříve Aktuálně.cz mluvčí resortu obrany Jan Pejšek.

Kontrolou kyberprostoru pověřila Vojenské zpravodajství už vláda Bohuslava Sobotky roku 2015. "Novela je dovršením svěřeného úkolu kybernetické obrany Vojenskému zpravodajství a všeobecným ukotvením kybernetické obrany v českém právním systému," shrnula mluvčí služby Alžběta Riehofová. Vojenské zpravodajství už pro plnění tohoto úkolu buduje Národní centrum kybernetických operací, kam nabírá a školí personál.

