Hradní zahradníci se pokoušejí rozmnožit stromy spojené s T. G. Masarykem

Dva stromy spojené s osobností prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka se pokoušejí odborníci rozmnožit. Z lípy v Jelením příkopu pod Pražským hradem a z dubu v Lánské oboře odebrali mladé větve pro přípravu nových sazenic. Za Správu Pražského hradu to ve středu oznámila Natálie Máchová.
Masaryk pod lípou rád odpočíval. Pod dubem se jednalo před 100 lety, v roce 1925 o Malé dohodě, tedy o vojenském a politickém spojenectví Československa, Jugoslávie a Rumunska pod patronací Francie. Oba stromy jsou starší než 200 let a patrně dožívají.
"Oba jsou již v poslední fázi života, ale vzhledem k jejich historické hodnotě je chceme zachovat pro budoucí generace. Proto jsme je nechali naroubovat a až budou stromky připravené k vysazení, vrátíme je zpět do areálu Hradu a do Lán," řekla ředitelka parků a zahrad Pražského hradu Helena Pánková.
Hradní zahradníci spolupracují s odborníky z průhonické dendrologické zahrady. Ti mají s roubováním historických a kulturně významných stromů třicetileté zkušenosti. "Z každého stromu jsme odebrali teleskopickými nůžkami 15 až 20 roubů, tedy menších větví. Ty naroubujeme na vhodné a kvalitní podnože, na kterých poté dorostou do velikosti vhodné pro novou výsadbu. Podobným způsobem se množí a pěstují například i ovocné stromy," uvedl vedoucí zahrady Zdeněk Kiesenbauer.
Zahradníci také v Empírovém skleníku v Královské zahradě Pražského hradu připravují tradiční výstavu před nástupem jara. Letos má název Předjaří: Zahrada malých gest. Výstava se inspirovala knihou Modern Nature britského umělce Dereka Jarmana o zahradě vzniklé na nehostinném pobřeží.
Vybraná umělecká díla na Jarmanův příběh volně navazují. Mladí umělci pojali zahradu jako portrét, rituál i útočiště, tedy místa, kde malá gesta mají velký význam, jak uvedla Máchová. Díla doplní 29 odrůd tulipánů, šest hyacintů, 57 drobných a časných cibulovin, 24 narcisů a 10 hvězdníků. Mají rozkvést ve stejnou chvíli. Výstava potrvá od 26. února do 8. března.
