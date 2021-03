ANO přichází o voliče. Je však předčasné ho odepisovat jako vítěze, míní politologové

Volební model agentury Kantar CZ pro Českou televizi ukázal, že ve sněmovních volbách by nyní zvítězila koalice Pirátů a Starostů a nezávislých s výrazným náskokem před ANO. Podle politologů však zatím není jasné, zda se jedná o trend nebo jen o výkyv, který způsobil vládní přístup k řešení koronaviru a nedávné zpřísnění lockdownu.

Hnutí ANO dominovalo žebříčkům průzkumů volebních preferencí několik posledních let. Už podruhé za sebou ho však ve volebním modelu agentury Kantar v čele vystřídala koalice Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN). Zatímco v průzkumu z přelomu ledna a února skončilo ANO v těsném závěsu za pirátskou koalicí, v nově zveřejněném průzkumu již koalice hnutí zcela zastínila.

Zatímco koalice Pirátů a STAN by podle nového průzkumu vyhrála s 34 procenty hlasů, ANO by získalo o 12 procentních bodů méně. Od posledních sněmovních voleb v roce 2017 přitom hnutí ANO v průzkumu Kantar i jiných agentur vedlo, dlouho dokonce s výrazným náskokem, a dosahovalo víc než 30 procent hlasů.

Podle oslovených politologů se však může jednat o výkyv, nikoliv dlouhodobý trend, který se navíc ukázal zatím jen v průzkumu jedné agentury. Je proto podle nich předčasné odhadovat, nakolik průzkum odráží realitu a nakolik může skutečně předvídat výsledek voleb.

"Na průzkum Kantaru mohl mít vliv nově zavedený lockdown a zmatené vystupování vlády. Přesto se domnívám, že ačkoliv koalice Pirátů a STAN má již náskok před hnutím ANO, není tak zásadní. Nechce se mi věřit, že mají náskok o dvanáct procent, jak ukazuje Kantar," míní politolog Ladislav Mrklas, který působí na vysoké škole CEVRO Institut.

"Voliče ANO to přestalo bavit"

Obliba hnutí ANO však klesá i podle jiných průzkumů už od loňského roku. Například průzkum agentury Median v listopadu přisoudil ANO první místo s 28,5 procenty. O dva měsíce později ukázal průzkum stejné společnosti propad o dva body. Podle Medianu za tím stojí druhá vlna covidu-19 a její negativní vliv na voličskou základnu ANO.

Podobné vysvětlení má i politolog Mrklas. "Každým dnem je jasnější, že ANO koronavirovou situaci nezvládá. Premiér Andrej Babiš působí bezradně, neustále mění názory. Voliče, kteří dosud považovali ANO za perspektivní a volitelné uskupení, to přestalo bavit a začali ho opouštět. Zbylo jen tvrdé jádro, které dnes tvoří hlavně senioři a část státních zaměstnanců," uvádí Mrklas.

Žádný z průzkumů však dosud neukázal tak markantní náskok jiné strany před hnutím ANO. Také podle politologa Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity je namístě být opatrný ve vynášení soudů. Na základě jednoho průzkumu podle něj nelze usuzovat, co to znamená pro hnutí ANO a zda se skutečně tak výrazně propadá.

"Určitě lze pozorovat pokles u hnutí ANO a zároveň je zjevné, že koalice Pirátů a STAN je již minimálně na stejné úrovni podpory jako ANO. Nedělal bych ale radikální závěr, že tu máme něco, co se začíná blížit volebnímu výsledku v říjnu. Může se stát, že se zlepší pandemická situace a důvěra voličů se stabilizuje. Takže to neznamená, že je ANO odepsané jakožto potenciální kandidát na vítězství ve volbách," domnívá se Kopeček.

Přesto je podle něj i z ostatních průzkumů z posledních měsíců patrné, že ANO má velký problém se ztrátou voličů, na druhou stranu má však hnutí silné voličské jádro, které se jen tak nerozpadne. "Máme tu denně stovky mrtvých, tisíce nakažených, zavřený stát. Všichni tuto situaci spojují s Andrejem Babišem, a přesto má jeho hnutí pořád asi čtvrtinu hlasů. To je až neuvěřitelné," říká Kopeček.

Podotýká také, že se výsledky Kantaru dlouhodobě liší od průzkumů jiných agentur - Kantar podle něj vždy ukazuje nižší podporu ANO, než jaká je ve skutečnosti, a naopak vyšší podporu koalice Pirátů a STAN, než jaká vychází v jiných průzkumech.

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš na dotaz Aktuálně.cz, proč podle něj klesá obliba hnutí a co s tím hodlá dělat, nereagoval.

Kantar zahrnuje i váhající voliče

Analytik Kantaru Pavel Ranocha vysvětluje, že zásadní rozdíly ve výsledcích průzkumů způsobuje i to, jakým způsobem jsou voliči dotazováni. "My to jako jediní děláme pouze telefonicky. Ostatní agentury se z většiny spoléhají na osobní dotazování a rozdíly v metodice mají vliv na výsledky průzkumu," vysvětluje Ranocha.

Ve výsledcích průzkumů Kantaru se podle něj dlouhodobě těší Piráti vyšší oblibě, naopak jiné průzkumy nahrávají spíš levicovým stranám. "Je těžké říct, která metodika se přiblíží realitě," uvádí analytik. Výsledky se však liší také ve způsobu kladení otázek. Kantar zahrnuje do případného zisku jedné strany i ty, kteří váhají nad volbou více stran.

Respondentů, kteří neuvedou, jakou konkrétní stranu by volili, se analytici Kantaru přesto dále ptají, o jakých stranách by reálně uvažovali, a tedy je mohli volit. "My respondenta nakonec napevno přiřadíme ke konkrétní straně," popisuje Ranocha. Upozorňuje, že většina lidí přímo odpoví, koho budou volit. K odpovědi tedy agentura přiměje jen nerozhodnutou menšinu dotazujících.

Oproti tomu třeba agentura Median, jejíž výsledky mezi hnutím ANO a Piráty a STAN jsou mnohem těsnější, uvádí, že respondenty do výběru jedné strany nenutí. Median také na rozdíl od Kantaru vybírá respondenty tak, aby tvořili reprezentativní vzorek podle toho, kde pracují.

"Odvážnější" průzkumy od Kantaru tím pádem neuvádějí třeba to, kolik je mezi respondenty podnikatelů nebo jaké jsou jejich příjmy. "Nízké zastoupení podnikatelů přitom může znamenat nižší zastoupení voličů pravice," upozorňuje politolog Mrklas v odkazu na možný důvod nízkých preferencí ODS. Právě straně Petra Fialy predikce Kantaru totiž přisuzují 9,5 procenta. Celé koalici včetně TOP 09 a KDU-ČSL pak 17,5 procenta.

STAN a Piráti získávají i bývalé voliče ANO

Z průzkumu Kantaru i dalších agentur lze pozorovat rostoucí oblibu koalice Pirátů a STAN. Ve srovnání s předchozím průzkumem si koalice polepšila o 4,5 procentního bodu. Podle politologa Karla Kouby z Univerzity Hradec Králové to může být dáno tím, že k pirátské koalici přešla část voličů ODS, kteří se z různých důvodů nesmířili s koalicí občanských demokratů s TOP 09 a lidovci. "Je možné, že část těchto voličů ODS odešla směrem k liberálnějším alternativám, jako je STAN a Piráti," uvádí Kouba.

Zároveň podle něj koalice Pirátů a STAN profituje z odcházejících voličů hnutí ANO, pro které představují lepší alternativu než blok ODS, TOP 09 a lidovců. "Určitá část bývalých voličů ANO přechází ale i k radikálnějším variantám, jako je SPD," podotýká Kouba.

Předseda STAN Vít Rakušan se domnívá, že někteří voliči se teď mohou přiklánět k jejich koalici kvůli tomu, jak vláda řeší pandemii. "Samozřejmě určité procento lidí reaguje na krizi způsobenou koronavirem. Mají pocit, že vláda situaci nezvládla. Na druhou stranu trendy jsou dlouhodobě vzestupné, i v jiných průzkumech se ukazuje, že naše koalice sílí a hnutí ANO klesá. A pro jakoukoliv vládní stranu nebude jednoduché, aby důvěru voličů získala rychle zpátky. Myslím, že by se nám mohlo podařit první příčku obhájit," věří Rakušan.

Odklon podporovatelů od premiérova hnutí připisuje nezvládání koronaviru také pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. Nejnovější předvolební predikce vnímá jako ocenění dlouhodobé práce své strany. Zároveň upozorňuje, že zájem voličů o dvojkoalici stojí ve velké míře na nárůstu podpory pro STAN. "Z průzkumu je zřejmé, že čím dál víc lidí věří v náš společný projekt se starosty, lidé ocenili schopnost dohodnout se," míní Ferjenčík.

Zároveň podle průzkumů roste i obliba samotných stran. Piráti by podle Kantaru zvítězili, i pokud by šli do voleb sami, se ziskem 22 procent hlasů. STAN by dostal 13 procent hlasů, dvakrát více než získal loni v březnu v průzkumu stejné agentury. "Růst STAN lze pozorovat od krajských voleb, kdy se strana zviditelnila díky dobrému výsledku. Spousta voličů si na podzim uvědomila, že tady taková strana existuje. Zároveň může STAN profitovat na tom, že lidem relativně málo vadí. Nebyla a není to žádná ideově profilovaná strana," uvádí Kopeček.

Přestože podle průzkumu by pro strany nebyl problém, aby se do sněmovny dostaly samy za sebe, není podle Kopečka jejich koalice v ohrožení. Piráti podle něj potřebují starosty, aby ve volbách přesvědčivě uspěli. "A se starosty je to mnohem jistější než bez nich," míní politolog.

U starostů podle něj zase hraje roli, že jejich voliči k nim mají poměrně slabou vazbu. "Těch 13 procent může být za půl roku někde úplně jinde, STAN může hrozně snadno spadnout zase dolů, protože si zatím nevybudovali pevné voličské jádro. Zatímco koalice STAN a Pirátů má i s výsledkem, který získává obecně v průzkumech, šanci vyhrát volby," dodává.

Rozpad partnerství vylučuje i Ferjenčík. "Představili jsme silnou alternativu k současné vládě, odpískat koalici se starosty kvůli predikovanému úspěchu Pirátů by byl nesmysl," říká.

Koalice ODS zatím voliče tolik neláká

Spolupráce s jinými subjekty naopak podle politologů neprospěla občanským demokratům, kteří ve zmíněném průzkumu Kantaru získali 9,5 procenta. Ještě loni touto dobou přitom měli v průzkumu stejné společnosti o 3,5 procenta víc.

"ODS se nedaří podchytit dynamiku politické scény, navíc pokračuje trend posilování alternativních stran, které jsou atraktivní pro mladší i střední generaci, takže voliči odcházejí od tradičních stran. Další věc je, že se ODS asi nedaří svým voličům vysvětlit, proč šli do koalice s KDU-ČSL a TOP 09, což může být pro část voličů nepřijatelné," říká Mrklas.

Mluvčí ODS Václav Smolka upozorňuje, že mezi jednotlivými průzkumy jsou velké rozdíly, a je jim proto přisuzována příliš velká pozornost. "Virtuální čísla některých agentur bereme na vědomí, jediným důvěryhodným průzkumem jsou ale volby, k nim upínáme naši pozornost," vzkázal.

Bartoš: Výroky Babiše začínají být nechutné, jeho ministři už dávno nejsou odborníci (12. 1. 2021)