Babiš se bude zodpovídat ze střetu zájmů kvůli ovládání médií, oporu na kraji už nemá

Organizace Transparency International podala městskému úřadu v Černošicích znovu podnět, podle kterého premiér Andrej Babiš (ANO) porušuje zákon tím, že vlastní média. Úřad v předchozím obdobném řízení shledal Babišův střet zájmů a uložil mu pokutu. Středočeský krajský úřad vedený hnutím ANO jako odvolací orgán však řízení zastavil s tím, že střet zájmů se neprokázal. Babiš ho dlouhodobě popírá.

Podle Transparency International (TI) její tvrzení potvrdil úřad v Černošicích, ale také Evropská komise i nejvyšší státní zástupce. Pouze úřady politicky řízené hnutím ANO hledaly zástupné důvody v Babišův prospěch, tvrdí organizace. "Andrej Babiš je stále ve střetu zájmů a porušuje zákon. V podnětu předkládáme nová fakta, která znovu jasně dokazují, že sedí na dvou židlích a z pozice premiéra ovládá média, což zákon o střetu zájmů zakazuje," uvedl ředitel TI Petr Leyer.

Černošický městský úřad Babišovi za přestupek uložil v lednu 2019 pokutu 200 tisíc korun. Premiér se odvolal, krajský úřad rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání. Městský úřad předloni v srpnu rozhodl napodruhé stejně. Babiš se znovu odvolal a krajský úřad jako odvolací orgán řízení pravomocně zastavil.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman později oznámil, že proti rozhodnutí nepodá správní žalobu, protože k tomu neshledal závažný veřejný zájem. TI žádala neúspěšně o přezkum ministerstvo spravedlnosti, opírala se o Zemanovo stanovisko, že závěr krajského úřadu je nesprávný. Ministerstvo však uvedlo, že vyhovět žádosti nemohlo, protože protikorupční organizace neuvedla v podnětu žádné nové poznatky.

Nové řízení je podle TI další šancí pro českou veřejnou správu. "Abychom se konečně dočkali dodržování zákona, tedy nejen pokuty pro Andreje Babiše za protizákonné ovládání médií, ale především podkladu pro zastavení zakázek a dotací do všech společností, které prokazatelně ovládá," řekl Leyer. Středočeský kraj v minulém volebním období vedlo hnutí ANO, což bylo při rozhodování tamního úřadu terčem kritiky. Po loňských volbách vytvořili koalici Starostové s ODS, Piráty a Spojenci pro Středočeský kraj.

Podnět do Černošic odeslala TI ve středu, jeho obsah zatím nezveřejní, aby měl úřad čas nezávisle prostudovat obsažené argumenty. Premiér vždy obvinění ze střetu zájmů odmítal. Tvrdil, že vložením Agrofertu do svěřenských fondů zcela ztratil vliv na holding i na všechny společnosti, které jsou do něj začleněné. Mezi nimi je skupina Mafra, která patří k největším mediálním domům v Česku - vydává například deníky MF Dnes, Lidové noviny, Metro a čtyři desítky převážně bulvárních časopisů, provozuje servery iDnes.cz, Lidovky či Expres, rádio Impuls či televizi Óčko.