Historik Ladislav Kudrna zůstává na další funkční období ředitelem ÚSTR

Historik Ladislav Kudrna zůstává na další funkční období ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Rada ÚSTR ho ve středu zvolila v tajné volbě. Pro Kudrnu hlasovalo v sedmičlenné radě šest lidí a jeden se zdržel. Další funkční období začne Kudrnovi 1. května. Mandát ředitele je na pět let. O funkci se ucházeli dva lidé. Druhým byl historik Jan B. Uhlíř.
Kudrna je od roku 2008 pracovníkem ÚSTR, jeho ředitelem se stal v roce 2022, kdy vystřídal Zdeňka Hazdru. Profesně se zabývá tématy druhého a třetího odboje a undergroundem v totalitním Československu.
"Vážím si důvěry, kterou mi Rada Ústavu projevila. Mou prioritou bude posilovat odbornou kvalitu výzkumu, podporovat otevřenou diskusi a rozvíjet vzdělávací aktivity pro mladou generaci. Historická paměť není samozřejmost – je třeba o ni pečovat s respektem, profesionalitou a odpovědností," uvedl Kudrna v tiskové zprávě.
Před nástupem Kudrny do čela Ústavu pro studium totalitních režimů se na veřejnost dostaly informace o údajném plagiátorství v jeho habilitační práci. Případem se zabýval tehdejší ředitel instituce společně s vědeckou radou. Správní rada ústavu odmítla obvinění z jeho plagiátorství. Vědecká rada naopak konstatovala jeho závažné odborné pochybení a následně kvůli nesouhlasu se zvolením Kudrny rezignovala.
V době výkonu prvního funkčního období čelil Kudrna kritice za způsob vedení ústavu. Například v březnu 2023 se proti jeho řízení, které označili za nezodpovědné, ohradilo přes 170 českých historiků. Uvedli, že během zhruba deseti měsíců od jeho nástupu odešlo nebo bylo propuštěno 34 lidí, tedy asi čtvrtina zaměstnanců ÚSTR.
Spor se vyhrotil i uvnitř instituce, kdy rada ústavu podpořila vedení v konfliktu se zaměstnanci oddělení vzdělávání, kteří po kritice projektů a odvolání svého vedoucího vydali výzvu proti postupu vedení a následně podali hromadnou výpověď.
Výběrové řízení vyhlásila rada ústavu na konci loňského listopadu. Nejvyšším orgánem ústavu je Rada ÚSTR, která se skládá ze sedmi členů volených a odvolávaných Senátem. Mimo jiné volí a odvolává ředitele ÚSTR.
Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) vznikl v roce 2008. Zkoumá především období nacistické okupace mezi lety 1939 až 1945 a dobu komunistické nadvlády v letech 1948 až 1989. Kromě výzkumu se ÚSTR věnuje vydavatelské činnosti a popularizaci a vzdělávání na různých stupních škol.
