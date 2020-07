Havlíček má tři funkce, nezvládá žádnou, říká opozice. Má správný směr, hájí ho Babiš

Série nehod na železnici, ale třeba i přešlapování v dopravních projektech podle opozičních politiků znovu otevírají otázku, zda ministr Karel Havlíček (za ANO) zvládá být zároveň ministrem dopravy i ministrem průmyslu a obchodu a také vicepremiérem vlády. Ministr ale vzkázal, že rezignovat nehodlá. Zastal se ho také premiér Andrej Babiš.

"Ministr Havlíček by si měl vybrat, kterou z pozic, do nichž ho nominoval Andrej Babiš, chce vykonávat. Nelze být vicepremiérem, ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy. A nelze to zvládnout, ani když spí jen 5 hodin denně, protože možná stejný důvod - únava - vede k sérii smrtelných nehod na železnici," říká člen sněmovního podvýboru pro dopravu Stanislav Blaha z ODS.

Zároveň se podle něj potvrzuje obava, na kterou strana upozorňovala v září při jmenování generálního ředitele Českých drah Václava Nebeského. Tedy že podle něj nemá pro danou pozici základní předpoklady a zkušenosti a hlavním důvodem jmenování bylo zřejmě napojení Nebeského manželky na holding Agrofert.

Podle Blahy to jen potvrzuje personální krizi současné vlády a hnutí ANO, které drží resort dopravy. "Babiš dlouhodobě trpí nedostatkem kvalitních lidí a tak vytěžuje své věrné. Personální nedostatek ale nelze řešit tím, že jeden ministr obsáhne agendu několika resortů," dodává poslanec.

Také podle místopředsedy dopravního podvýboru Ondřeje Polanského (Piráti) situaci nepomáhá, že Havlíček vede dvě ministerstva současně a tříští tak síly. Podobně mluví i další členové výboru, Věra Kovářová (STAN) nebo Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Pozornost ministra možná není dostatečná, říká Petříček

"Stát dělá milion zbytečných věcí a pak selhává tam, kde má být bezchybný. Vyloučit lidský faktor nelze, ale třetí srážka vlaků za poslední dny značí hluboký problém. Ministr dopravy na part-time job nestačí, něco se musí změnit," uvedl poslanec ODS Jan Skopeček.

Také šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová míní, že tři srážky vlaků nedlouho po sobě už mohou ukazovat na chybu systému. "A není se co divit, řídit dvě ministerstva kvalitně nelze. To si musí sám ministr uvědomit, jde o lidské životy," napsala.

Opoziční politici dodali, že ministerstvo dopravy už delší dobu nezvládá ani další úkoly, třeba přípravu elektronických dálničních známek či výstavbu a opravu silnic a dálnic, a situace se nezlepšila ani po výměně ministrů. "Zato fungují projekty jako zadávání reklamy Českých drah do Babišovy Mafry nebo pomoc Smartwings patřících Babišovu příteli," poznamenal Bláha.

O nehodách na železnici chce s Havlíčkem hovořit i ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček z vládní ČSSD. "Myslím, že bychom potřebovali informace, co s tím bude ministerstvo dopravy už dělat," řekl. Podle jeho informací chod ministerstva dopravy nekomplikuje, že Havlíček zároveň řídí resort průmyslu. "Ale možná osobní pozornost pana ministra těmto záležitostem tam není dostatečná," dodal Petříček.

Babiš: Havlíček i Správa železnic jdou správným směrem

Ministerstvo dopravy řídí od roku 2014 zástupci za hnutí ANO. Až do loňska byl ministrem Dan Ťok, poté ho nahradil Vladimír Kremlík, kterého letos v lednu vystřídal Karel Havlíček.

Ten vzkázal, že série nehod na železnici není chybou systému, ale jednotlivců. "To, co se stalo v posledním týdnu, je obrovská shoda náhod. Nedošlo k systémovému pochybení, ale k selhání jedinců," uvedl Havlíček. Řekl, že rezignovat nehodlá. Chce posílit investice do bezpečnosti a plánuje řešit i personální otázky, zejména navýšením počtu zaměstnanců na železnici.

Za Havlíčka se postavil také předseda vlády Andrej Babiš. V obou případech velmi pravděpodobně neselhal systém, ale došlo k pochybení jedince," uvedl Babiš. "Ministr Havlíček vyrazil hned na místo a na dnešek svolal nově vytvořenou Bezpečnostní radu pro železnice a připravuje návrh dalších opatření pro posílení bezpečnosti. Což jsme mimo jiné na Správě železnic řešili velmi detailně i včera (v úterý)," poznamenal premiér.

"Posilujeme zabezpečení přejezdů, chystáme evropský systém ETCS, další opatření na lokální tratě. A já jsem přesvědčený, že pan ministr a generální ředitel Správy železnic jdou v tomto správným a jediným možným směrem," dodal Babiš.