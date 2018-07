Hamáček chce zvýšení platů pro policisty, hasiče i učitele, Maláčová zase vyšší rodičovský příspěvek

O navýšení rozpočtu budou muset ministři jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou.

Praha - Pro policisty a hasiče bude ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček při jednáních o platech na příští rok žádat navýšení tarifů o čtyři procenta a rizikového příplatku o šest procent. Celkem jde o 1,45 miliardy, řekl novinářům po jednání úzkého vedení sociálních demokratů.

Zopakoval, že ČSSD bude podporovat požadavek odborů na nárůst platů ve veřejné sféře o deset procent plošně, učitelé by měli dostat 15 procent navíc.

"Pokud bychom měli splnit to, co pokládám za optimální, to znamená šest procent do rizikového příplatku a čtyři procenta do tarifů, ta částka je 1,45 miliardy korun," uvedl Hamáček na dotaz, jaké navýšení rozpočtu pro příští rok bude požadovat pro svůj resort.

Nárůst platů ve veřejném sektoru o deset procent si podle propočtů ČSSD vyžádá zhruba 4,5 miliardy. Podle vyjádření bývalého ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála (ČSSD), kterého v čele resortu vystřídala Jana Maláčová (ČSSD), bude ministerstvo práce žádat na růst rodičovského příspěvku zhruba čtyři miliardy a miliardu navíc na investice v sociálních službách.

Další navýšení budou chtít ministerstvo kultury na podporu městských uměleckých scén a ministerstvo vnitra na techniku a výbavu policistů a hasičů. O požadavcích jednotlivých ministerstev bude ČSSD jednat až po dohodě na platech, uvedl Hamáček.

Návrh rámce rozpočtu se schodkem 50 miliard korun schválila předchozí jednobarevná vláda hnutí ANO v demisi v polovině června. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) bude s jednotlivými ministry jednat o dalších požadavcích během srpna. Návrh rozpočtu počítá s více penězi na platy učitelů či důchody, naopak s menšími náklady na sociální dávky. Výdaje by měly růst většině úřadů a ministerstev.

Celkové příjmy rozpočtu na příští rok naplánovalo ministerstvo financí na 1,432 bilionu korun, o 117,1 miliardy více než v letošním rozpočtu. Výdaje by měly být 1,482 bilionu, z toho výdaje na investice mají stoupnout meziročně o 21 miliard na 78,7 miliardy korun. V údajích jsou započteny peníze z fondů EU. Vláda musí podle zákona návrh rozpočtu odeslat do sněmovny do konce září.